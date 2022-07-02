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Легенда об Адаме

Opel-Darracq принес марке первую популярность
Opel-Darracq принес марке первую популярность
Братья Опель всегда предпочитали продукцию своей фирмы
Братья Опель всегда предпочитали продукцию своей фирмы

В 2022 году исполняется 185 лет со дня рождения Адама Опеля – основателя фирмы Opel, впоследствии прославившейся своими автомобилями

Семейное предание гласит, что род Опелей ведет свое происхождение от солдат, осевших в местности Обель после окончания Тридцатилетней войны, длившейся с 1618 по 1648 год. Жителей этого региона соседи называли Обелями, или Опелями. Несколько поколений Опелей были крестьянами. Традицию нарушил Филипп Вильгельм Опель, организовавший в начале XIX века шляпную мастерскую в Рюссельсхайме. Затем он женился на Анне Катарине Диль, а 9 мая 1837 года у пары родился первенец, которого назвали Адамом. Позже на свет появились еще несколько детей. А поскольку наследником отцовского дела традиционно считался старший сын, то его готовили для этой роли с самого детства. Известно также, что именно в XIX столетии техника стала играть существенную роль в жизни человечества. Ею Адам и увлекся.

Не просто машинки

Одним из самых востребованных изобретений второй половины XIX века стали швейные машинки. Их выпуск сулил большие прибыли, но и вложений требовалось немало. Земля, помещения, точные станки, квалифицированные рабочие и много чего еще было необходимо для открытия такого производства.

Тем не менее Адам Опель решил попробовать. К тому времени он успел поработать на целом ряде бельгийских, немецких и французских промышленных предприя­тий, имел хорошую практическую подготовку, необходимый опыт, и даже сам сконструировал швейную машинку. Вернувшись в Рюссельсхайм, Адам создал фабрику по производству таких изделий. Фирму зарегистрировали 21 января 1863 года, и назвалась она просто: Adam Opel. Дела шли в гору, предприятие расширялось и со временем вошло в число самых известных производителей такого рода техники. К 1887 году там работало 300 человек, ежегодно выпускавших 18 тыс. швейных машин.

Личная жизнь предпринимателя тоже складывалась удачно, в 1870 году он женился на Софи Мари Шеллер. У них родилось пятеро сыновей: Карл, Вильгельм, Генрих, Фридрих и Людвиг. Все они, как и отец, имели склонность к технике. Время шло, дети подрастали, у них появлялись собственные увлечения.

Здесь надо вспомнить, что в 1880 е Европу поразила «велосипедная эпидемия». Первым «заболел» глава семейства, который познакомился с бисиклетом в Париже в 1884 году и так увлекся, что вскоре наладил их выпуск на своем предприятии.

На первый взгляд между швейными машинками и велосипедами не много общего, хотя с технической точки зрения разница невелика. В обоих случаях требовались опыт точного производства, хорошие металлообрабатывающие станки, квалифицированные рабочие и инженерный опыт. Всего этого на заводе Опеля было в достатке, и во второй половине 80-х годов XIX века велосипеды с маркой Opel начали свое шествие сначала по Германии, а затем и по всей Европе.

Сыновья Опеля тоже увлеклись велосипедом, но поначалу как спортсмены. На их счету было более 600 побед, в том числе первые места в национальном чемпионате Германии. Эти достижения делали продукции фирмы отличную рекламу, и велосипеды успешно продавались. К 1890 году компания Opel стала крупнейшим в Германии производителем не только швейных машинок, но и велосипедов: из ворот завода выходило более 2 тыс. двухколесных транспортных средств в год, часть которых шла на экспорт. Казалось, ничто не предвещало беды, однако в сентябре 1895 года Адам Опель скончался от тифа, оставив семье великолепно налаженное предприятие.

Потомки Адама

Формально фирму возглавляла вдова, но и сыновья во многом способствовали продолжению отцовских начинаний. До тех пор, пока не появилось очередное техническое новшество – автомобиль. По одной из версий, первое знакомство братьев с самоходными экипажами состоялось на выставке в Берлине в 1897 году. Оценив перспективы нового средства передвижения, они решили производить машины. Правда, с финансовой точки зрения дело было весьма рискованным. Десятки фирм начинали строить автомобили, но львиная их доля прогорала в течение двух-трех лет. Чтобы этого избежать, Опели занялись новой продукцией, не прекращая основного производства. А поскольку опыта для такого дела было недостаточно, пришлось обратиться к автомобильному конструктору Фридриху Луцману, модели которого уже приобрели известность в Германии и за ее пределами.

Год спустя появились первые авто от Опелей и Луцмана, оснащенные двигателем в 4 л.с., затем построили более мощный аппарат. Однако прогресс в автомобильном деле шел так быстро, что к моменту освоения выпуска конструкция Луцмана успела морально устареть. Конкуренты же применяли самые передовые достижения, причем многие из них сами вели исследования, с успехом внедряя новшества.

А тут и новая напасть – финансовые затруднения. Как быть – бросить затратное производство и похоронить мечту или продолжить дело, рискуя деньгами? Опели решили рискнуть. В 1901 году они подписали контракт с французом Александром Дарраком и приступили к выпуску лицензионных машин под маркой Opel-Darraсq, пользовавшихся спросом в Германии. Вслед за этим завод начал производить мотоциклы.

Время сотрудничества с Луцманом и Дарраком не прошло даром – специалисты фирмы освоили искусство конструирования автомобилей. Первенцем стал 2-цилинд­ровый Opel 10/12. Машина оказалась удачной не только конструктивно, но и с коммерческой точки зрения. Наряду с этим продолжался и выпуск модернизированной модели Opel-Darraсq, ставшей мощнее и удобнее.

Будучи спортсменами, братья Опель прекрасно понимали, что без участия в гонках марку раскрутить трудно, поэтому начиная с 1902 года их машины участвовали в соревнованиях, а главное, одерживали победы. Иногда на старт выходил один из братьев, в других случаях это были заводские гонщики. Как водится, технические решения, удачно зарекомендовавшие себя на гоночных машинах, затем перекочевывали на гражданские экипажи.

В 1907 году из ворот завода выехал 1000-й автомобиль. Производство продолжало развиваться, и вскоре завод превратился в одно из наиболее совершенных в Европе автомобильных предприятий. Конвейе­ра там, разумеется, не было, но все остальное оказалось на очень высоком уровне. Самой знаменитой моделью компании в то время стал Doktorwagen, появившийся в 1908 году. Это была небольшая 4-цилиндровая машина с открытым 2-местным кузовом. Прозвище «докторская тележка» она получила за популярность среди германских медиков, использовавших ее для выездов к пациентам. В 1911 году компания Opel начала выпуск грузовиков, а в 1914-м стала крупнейшим производителем автомобилей в Германии. Легенда родилась!
 

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