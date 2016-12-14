"Машина времени. 1994 год"

В 1994 году нам было о чем поговорить: изъятие из денежного обращения 1-копеечных монет, брак Пугачевой и Киркорова, уход Влада Листьева из программы «Тема» и возвращение в Россию Александра Солженицина, начало Первой чеченской войны… В той череде значимых событий оказались и сугубо автомобильные

1. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

начато серийное производство модели ГАЗ-3302 «ГАЗель». Автомобиль полной массой 3500 кг (допускаются водители с правами категории «В») и грузоподъемностью 1500 кг с силовым агрегатом и иными узлами «Волги» стал эпохальной машиной не только для Горьковского завода, но и для всей страны. Не слишком надежные, зато дешевые и простые в обслуживании «ГАЗели» повезли новую Россию в капитализм. Этому способствовало и то, что на основе бортового ГАЗ 3302 вскоре стали производить множество модификаций.

2. НА ЗАВОДЕ «МОСКВИЧ»

разработан высокий санитарный универсал «Москвич-2901». Автомобиль был способен перевозить лежачего больного и двух сопровождавших его медиков. Московский завод находился в тяжелом финансовом положении и судорожно искал пути выхода из кризиса. Санитарная машина и однотипный с ней грузо-пассажирский универсал по планам должны были помочь предприятию. Но спроса на «санитарки» не возникло, они так и остались в единичных образцах.

3. ПО ЗАКАЗУ БАНКИРОВ

из Нижнего Новгорода построен ГАЗ-3934 СИАМ (Специальный инкассаторский автомобиль). Бронированная машина на узлах БТР-80 снаряженной массой 6500 кг могла перевозить 2000 кг груза. Число банков росло, как и количество наличных денег, которые в условиях сумасшедшей инфляции возили центнерами и даже тоннами. Богатые заказчики закупали импортные машины, а за отечественные взялись местные заводы и мелкие предприятия. В их ряду СИАМ смотрелся курьезным флагманом российского «бронемашиностроения» 90-х.

4. В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ

первые грузовики ЗИЛ-53012 грузоподъемностью 3000 кг, сделанные с использованием кабин ЗИЛ 4331, для производства которых закупили дорогостоящее оборудование. Под капотом – 115-сильный двигатель Mercedes-Benz. Малотоннажник, вскоре получивший имя «Бычок», стал надеждой гигантского завода, спрос на основную продукцию которого резко падал. В крупную серию пошел ЗИЛ 5301 с более дешевым минским тракторным мотором в 108 л.с. Спрос на «Бычки» был невелик, а в 2000-х совсем упал.

5. НА АВТОВАЗЕ ПРЕКРАЩЕН

выпуск «Оки», при этом в Серпухове планировалось собирать до 50 тыс. этих автомобилей в год. Производство самой дешевой отечественной микролитражки было начато также в отдельном цехе КамАЗа, который позднее преобразуют в ЗМА – Завод малолитражных автомобилей. «Ока» еще несколько лет пользовалась пусть и небольшим, но стабильным спросом. Львиную долю выпуска в Серпухове составляли автомобили для инвалидов. В начале 2000 х модель пытались модернизировать, но спрос упал и в 2008 м производство прекратили.

6. ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ

по автодороге Пермь – Екатеринбург. Эту трассу протяженностью почти 400 км строили около 20 лет. Поначалу водители, не избалованные хотя бы относительно приличными магистралями, тем более за Уралом, восприняли шоссе с радостью. Но вскоре, всего через несколько лет, изобилующую ямами и канавами дорогу уже стали называть одной из худших в России. В 2000-х трассу начали реконструировать, но полностью работы не завершены и по сей день.

7. СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ

«Гонки на выживание». По выходным в Москве, в Крылатском, под эгидой Ассоциации каскадеров начали устраивать соревнования по пересеченной местности, в которых было важно не просто обгонять соперников, но и выталкивать их с трассы «силовыми приемами». Автомобили – собранные из нескольких списанных машин бесформенные, ревущие ящики на колесах. Гонки даже показывали по телевидению. Многие гонщики презирали этот «спорт», но некоторые участвовали – это было хоть какой-то отдушиной в условиях фактической гибели отечественного автоспорта.

8. В ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛОСЬ

производство «Нивы» ВАЗ-2129. Удлиненный автомобиль решал одну из главных проблем базовой модели – тесноту на заднем сиденье и маленький багажник. Было предложено два варианта: с сиденьями, поставленными как в обычной «Ниве», но с огромным багажником, и со штатным багажным отсеком, зато с лимузинным простором на втором ряду. Машины планировалось выпускать в опытном производстве до 3 тыс. штук в год. А вскоре появилась полноценная пятидверная версия ВАЗ-2131, которую в небольших количествах выпускают до сих пор.

9. В РОССИИ ОТКРЫЛОСЬ

представительство словацкой шинной компании Matador, ставшей независимой после раздела с чешской государственной фирмой Barum. Словацкий производитель не только стал предлагать свою продукцию в розничной торговле, но и заключил договор с АвтоВАЗом на поставку 400 тыс. шин на тольяттинский конвейер. Позднее компания вошла в состав концерна Continental, но марка Matador была сохранена.