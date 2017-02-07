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Машина времени. 1995 год

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Создание Общественного Российского Телевидения (ОРТ) взамен телекомпании «Останкино», убийство Владислава Листьева, парад в честь 50-летия Победы и раздел Украиной и Россией Черноморского флота – вот чем запомнился 1995 год. Но были и сугубо автомобильные новости…

1. НА ДОРОГАХ ПОЯВИЛИСЬ МАШИНЫ С НОМЕРНЫМИ ЗНАКАМИ НОВОГО СТАНДАРТА,
но без цифр, обозначающих регион. Вместо них – российский триколор. Так называемые федеральные номера предназначались для «служебных автомобилей должностных лиц высших органов государственной власти». В частности, Главное управления охраны РФ получило номера от А001АА до А999АА, другие государственные учреждения – аналогичные. В народе такие номера, вполне понятно, называли блатными. Они исчезли в 2007-м, но специальные, привилегированные серии в России неубиваемы.

2. В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЗА (ОПП)
начали производство пятидверной «Нивы» ВАЗ-2131. Она сменила удлиненную, но трехдверную модель ВАЗ-2129, дебютировавшую совсем недавно – в 1994-м. Автомобиль с 81-сильным двигателем объемом 1,7 л, более просторный, нежели стандартная «Нива», пользовался пусть и небольшим, но стабильным спросом. Модернизированную длинную «Ниву» (как и базовую короткую модель) выпускают под именем Lada 4х4 по сей день.

3. ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД ВЫПУСТИЛ ТРЕХМИЛЛИОННЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ.
Им стала «Волга» ГАЗ-31029 в богатой комплектации – в частности, с модными литыми колесными дисками. Торжественное мероприятие, как стало принято, не обошлось без участия священнослужителя. «Волга», на надежность которой появлялось все больше нареканий, уже потеряла репутацию самого престижного автомобиля страны, однако люди старшего поколения по-прежнему относились к модели с уважением.

4. НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКЕ ГАЗ ПРЕДСТАВИЛ ПРОТОТИП БОЛЬШОГО ПИКАПА
грузоподъемностью 1000 кг. ГАЗ-2307 оснастили кабиной грузовика ГАЗ-3307, а также узлами и агрегатами «Волги». Таким образом завод пытался «пристроить» кабины грузовиков, спрос на которые резко упал. Просторный моторный отсек позволял устанавливать не только 4-цилиндровый, но и 8-цилиндровый двигатель. Автомобиль, которому присвоили имя «Атаман», много возили по выставкам, но в серийное производство он так и не попал.

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКВИЧ» ИЗГОТОВИЛО ПЕРВУЮ ПАРТИЮ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ НА БАЗЕ ХЭТЧБЕКА «МОСКВИЧ-2141».
Завод, переживавший трудные времена, лихорадочно пытался расширить модельный ряд. Помимо такси начали производство версий с уфимскими моторами объемом 1,7 л, анонсировали и 1,8-литровый вариант двигателя. Чуть позднее показывали и такси с высоким кузовом универсал, и даже пикап с крышкой над кузовом. Но «Москвичи», не отличающиеся надежностью и стойкостью к коррозии, в такси не прижились.

6. В ТОЛЬЯТТИ СОЗДАЛИ ЕЩЕ ОДНУ МОДИФИКАЦИЮ «НИВЫ» –
полноприводный минивэн ВАЗ-2120 с не очень оригинальным именем «Надежда». Машина имела три ряда сидений, но была тесной, обладала спорным дизайном и всеми пороками (от невысокой надежности трансмиссии до большого расхода топлива) модели-донора. Тем не менее «Надежду» выпускали вплоть до 2006 года, правда, в ограниченных количествах. Всего сделали немногим более 3000 экземпляров.

7. В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ МАСЛА CASTROL SLX 0W30.
Продукт предназначался для особо тяжелых климатических условий: заявленная температура замерзания до –66º С, стабильность масляной пленки до 150º С. В отечественные автомобили подобные продукты практически не заливали. Но, поскольку количество иномарок – как подержанных, так и новых, в стране неуклонно увеличивалось, вместе с «поголовьем» современных машин, рос спрос и на высококачественные, пусть и дорогие масла.

8. ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ CLARION ПРИСТУПИЛА К ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРОДАЖАМ СВОИХ МАГНИТОЛ.
До этого аудиоустройства этой марки завозили лишь неофициально. Покупатели недорогих, в основном отечественных автомобилей, не оснащенных магнитолами, охотно покупали устройства отдельно и устанавливали их в мастерских или самостоятельно. Магнитола (как правило, со съемной передней панелью, что предотвращало ее кражу из машины) стала стандартной опцией при покупке недорогих российских моделей.

9. В КОНЦЕ ГОДА СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИВЕКО-УРАЛАЗ» СОБРАЛО ПЕРВЫЕ 12 ТРЕХОСНЫХ САМОСВАЛОВ «УРАЛ-330-30».
Они, по сути, представляли собой копии немецких грузовиков Magirus-Deutz, которые еще в советские времена, работая, в частности, на строительстве БАМа, приобрели в СССР хорошую репутацию. В отличие от некоторых иных СП предприятие, созданное фирмой IVECO и Уральским заводом, оказалось жизнеспособным и строит автомобили до сих пор.

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