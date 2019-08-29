У самой популярной Skoda – модели Octavia – юбилей: известное ныне всему автомобильному миру имя появилось ровно 60 лет назад

Летом 1996 года на Московском мотор-шоу к стенду Skoda было не пробиться – толпы людей окружали и чуть ли не пытались разобрать на молекулы новинку из Чехии. Звали ее Skoda Octavia. Никто тогда, конечно, не мог и предположить, какое будущее ждет эту модель. Впрочем, не многие из россиян знали и о ее прошлом…

Выбирая имя

Skoda Octavia дебютировала в 1959 году. Хотя истоки модели лежат в 1953-м, когда в Млада-Болеславе приступили к проектированию нового двухдверного автомобиля среднего по параметрам тех лет класса. Новинке поначалу хотели присвоить имя Spartak, однако модель планировалось экспортировать по всему миру, а революционное имя на Западе могли воспринять неоднозначно. В итоге машину назвали просто Skoda 440, поскольку элегантный, установленный на легкой хребтовой раме кузов оснастили 1,1-литровым мотором мощностью 40 л.с. И лишь шесть лет спустя, в 1959-м, после заметной модернизации, включающей, в частности, появление новой передней пружинной подвески и модных элементов отделки, автомобиль получил имя Skoda Octavia.

Помимо базовой версии предлагали модификацию Super с двигателем объемом 1,2 л, развивающим 45, а позднее 47 л.с. На скоростную же модификацию Octavia TS ставили моторы с двумя карбюраторами. Агрегаты объемом 1,1 и 1,2 л развивали соответственно 50 и 55 л.с. Большую часть новинок сразу же начали отправлять на экспорт, в том числе в Западную Европу (была даже версия с правым рулем), в то время как на родине – в социалистической Чехо­словакии – они были дефицитом. В 1960 году стартовал выпуск и трехдверного универсала Octavia Combi, он был столь востребован, что на филиальном заводе в Квасинах машину делали до 1971-го.

Спустя четверть века

Прошло 25 лет, и, создавая новый автомобиль уже иного времени, чехи опять вспомнили название Octavia – и не прогадали. Гармоничный хэтчбек, дебютировавший в 1996-м, вызвал повышенный интерес на самых разных рынках, в том числе российском. Поначалу базовым был 60-сильный двигатель рабочим объемом 1,4 л. Позднее гамму моторов существенно расширили, к тому же постоянно обновляли. Машины предлагались с бензиновыми двигателями мощностью уже до 150 «лошадей», появились и дизели, развивающие 68 и 130 л.с.

Уже в 1998 году дебютировала Octavia в кузове универсал, заметно увеличившая интерес к модели. А двумя годами позже, как раз после рестайлинга, в производство запустили и первую в истории модели полноприводную версию (к тому же универсал оснастили 1,9-литровым 90-сильным дизелем). С того момента Octavia всегда предлагается и в модификации 4х4.

Еще через год, в 2001-м, в продажу пошла спортивная Octavia RS. Двигатель рабочим объемом 1,8 л с турбонаддувом развивал 180 л.с. Машина, способная достичь 235 км/ч, разумеется, получила улучшенные тормоза, перенастроенные подвески. И именно на ее базе в 2002 году – к 100-летию участия автомобилей из Млада-Болеслава в гонках – компания выпустила ограниченную серию 100 WRS со специальной отделкой.

Весной 2004 года инженеры Skoda создали второе в новейшей истории поколение Octavia. Однако спрос на автомобили первой генерации был столь высок, что их еще на несколько лет оставили в производстве, присвоив имя Octavia Tour. Новую же, более просторную и оснащенную самыми современными устройствами машину оборудовали модернизированными бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 105 до 170 л.с. Вслед за лифтбеком уже осенью представили универсал, в том числе и в полноприводном варианте. Развитием этой версии стала Octavia Scout 2007 года, по сути, кроссовер – полноприводный универсал с увеличенным дорожным просветом и соответствующим обвесом.

Обновление 2008 года коснулось не только дизайна. Гамму моторов пополнили новейшие высокофорсированные агрегаты: бензиновый объе­мом 1,4 л (122 л.с.) и 2-литровый 170-сильный дизель. Одновременно модель начали оснащать роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями (DSG). Вскоре пришла пора обновить и спортивную Octavia RS – под ее капотом появился 2-литровый двигатель мощностью 200 л.с., который сочетался с 6-ступенчатой DSG. Максимальная скорость выросла до 240 км/ч, а разгон до «сотни» составил всего 7,2 с.

С прицелом на будущее

Следующее поколение Skoda Octavia с абсолютно новым, самобытным дизайном представили в конце 2012 года. Машина вновь стала просторнее при минимальном росте внешних размеров. В набор опций вошли, в частности, адаптивные фары и круиз-контроль, системы настройки двигателя и коробки передач под конкретного водителя и помощи при парковке. Годом позже показали и универсал, который отметился рекордным за всю историю модели Octavia объемом багажника – 610 л (при сложенных задних сиденьях 1740 л).

В 2014 году, когда чехи, да и все поклонники модели, отметили выпуск 500-тысячной Octavia третьего поколения, стартовала новая Octavia RS с турбированным 2-литровым двигателем, развивающим 220 л.с. Улучшилась и динамика: «максималка» выросла до 245 км/ч, в то время как разгон до 100 км/ч составил уже 6,9 с.

Наконец, в конце 2016 года увидела свет нынешняя Octavia, созданная в стилистике, делающей автомобиль внешне взрослее и солиднее. Впрочем, не только внешне. Модель, сохранив все свои лучшие качества, приобрела множество современных функций, ранее присущих лишь автомобилям более высокого класса. Тут и круиз-контроль с возможностью ограничения скорости, и система мониторинга слепых зон, и многое-многое другое. Владельцы первых машин рубежа 1960-х о чем-то подобном даже помыслить не могли. А ведь история вовсе не закончилась…