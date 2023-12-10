Avenger — первый серийный электромобиль в истории марки Jeep. Едва выйдя на рынок, он сходу взял награду «Автомобиль 2023 года» в Европе. Но не поторопилось ли жюри престижного конкурса, выдав «Мстителю» столь высокий титул авансом?

Jeep Avenger, безусловно, является одним из самых крутых компактных электрокроссоверов по части езды вне дорог с твердым покрытием. Ни один из его прямых конкурентов не может предложить такой же уровень внедорожных возможностей! Несмотря на это, в своем классе он далеко не лучший.

Jeep теперь является частью концерна Stellantis, и Avenger построен на том же шасси e-CMP2, что и Peugeot e-2008 с Fiat 600e и Opel Mokka Electric. Наличие единой платформы позволило ускорить процесс создания новинки и снизить затраты на ее разработку. Но, к сожалению, e-CMP2 — не лучшая отправная точка, если вы хотите построить лучший в мире маленький внедорожник. И хотя Stellantis обновил в этом году платформу, установив аккумулятор с увеличенной до 54 кВт•ч емкостью и более мощный электромотор, она все еще недостаточно хороша, чтобы конкурировать с технологиями нового Smart #1.

Инженеры, работавшие над Avenger, понимали это и сделали акцент на его внедорожных качествах, внеся некоторые изменения в архитектуру e-CMP2. Они добавили более жесткие амортизаторы, дополнительную защиту днища и подняли дорожный просвет до 200 мм (на 30 мм больше, чем у Peugeot e-2008). Чтобы увеличить углы въезда и съезда, передний и задний свесы сделали как можно короче. Ну и вишенкой на торте стала сложная система контроля тяги, которая обещает поддерживать вращение передних колес в самых тяжелых условиях при езде по песку, грязи или снегу.

И это сработало! На внедорожном полигоне наш «Мститель» прыгал по каменистым спускам, преодолевал глубокий брод и даже карабкался вверх по мокрому от дождя склону холма. Нет, конечно, Jeep Avenger ни разу не Land Rover Defender, но на пересеченной местности он чувствует себя гораздо увереннее, чем Hyundai Kona Electric или Kia Niro EV. Однако доработка шасси под бездорожье не везде пошла ему на пользу.

Жесткие амортизаторы отрицательно повлияли на ездовой комфорт, особенно в сочетании с 18 дюймовыми колесами, установленными на нашем тестовом автомобиле в топовой комплектации Summit. На разбитых дорогах такой Avenger неудобен — выбоины в асфальте и крышки люков отдаются резкими толчками в салоне. Жаль, что на тесте не было кроссовера в базовой комплектации на 16 дюймовых дисках, высокий профиль шин должен сделать езду комфортнее.

Впрочем, есть и плюсы. Жесткая подвеска хорошо держит Avenger в поворотах, делая его предсказуемым и устойчивым. Настройки электроусилителя руля здесь подобраны лучше, чем у других автомобилей на e-CMP2. Отдачи на руле по-прежнему не так много, но он тяжелее, что облегчает контроль машины на высоких скоростях.

Самая большая проблема Avenger на обычных дорогах — в его конкурентах. Он не так комфортабелен, как Hyundai Kona Electric или Kia Niro EV. И даже его «ближайший родственник» Fiat 600e лучше справляется с разглаживанием неровностей на асфальте. А если вам нужен электрический кроссовер, на котором реально приятно ездить, лучше взять Smart #1.

Электромотор Avenger по своим характеристикам является середнячком в классе. Он выдает 154 л.с. — намного меньше, чем мотор Kia Niro EV (201 л.с.) или Smart #1 (268 л.с.). Тем не менее у него внушительный крутящий момент 192 Нм, который доступен сразу, как только вы нажимаете на педаль газа. Благодаря этому в городе Jeep едет очень бодро — гораздо быстрее бензиновых «одноклассников». Однако с увеличением скорости производительность электромотора быстро падает, так же, как и заряд батареи. И, если вы часто ездите по автомагистралям, это может стать для вас проблемой.

Отделка салона разочаровывает дешевизной. Признаемся, мы ожидали, что материалы премиум-класса помогут оправдать высокую цену Avenger. Хотя можно понять, почему Jeep все упростил: твердый пластик передней панели легче чистить, чем отделку из кожи или ткани.

Медиасистема представляет собой общий блок Stellantis, используемый также в Fiat 600e и обновленном Peugeot e-2008. Дизайн меню немного скучный, а графика не такая четкая, как в Smart #1, но работает система достаточно хорошо. Понравилось, что экран установлен высоко на передней панели: чтобы посмотреть карту навигации не нужно слишком далеко отводить взгляд от дороги. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию.

Самое лучшее в салоне Avenger — места для хранения. В общей сложности вы получаете 34 л свободного пространства в дополнение к багажнику! Отсек между передними сиденьями вмещает 15 л, и этого достаточно, чтобы в нем спряталась маленькая сумка или большая бутылка с водой. Он также имеет встроенную беспроводную зарядку, что здорово, поскольку его крышка закрывает телефон, лишая водителя соблазна отвлечься на него в дороге.

Сзади места не так много, сидящему за высоким водителем пассажиру некуда деть ноги. Зато благодаря «квадратному» кузову запаса места над головой вполне достаточно. Багажный отсек простором тоже не поражает: его объем всего 355 л, это на 120 л меньше, чем у Kia Niro EV.

Время зарядки Avenger — хорошее для своего класса в равной степени из-за сравнительно небольшого аккумуляторного блока и поддержки технологии быстрой зарядки постоянным током. Используя зарядное устройство на 100 кВт, аккумулятор можно зарядить от 20 до 80 % всего за 24 мин. Если подключить автомобиль к домашнему зарядному устройству переменного тока мощностью 7,4 кВт, он сможет полностью зарядиться примерно за 8 ч. Для сравнения: полная зарядка Kia Niro EV от домашнего настенного бокса занимает 9,5 ч, но и аккумулятор у него больше — 64,8 кВт•ч.

После тест-драйва у нас так и не сложилось цельной картины — для кого Avenger предназначен? Из-за скромного багажника и тесного заднего ряда он вряд ли заинтересует людей семейных: Hyundai Kona Electric или Kia Niro EV в этом плане смотрятся предпочтительнее. Более молодую аудиторию электрический Jeep не впечатлит своими возможностями на асфальте — Smart #1 быстрее ускоряется и лучше управляется. И, хотя Avenger обладает отличными внедорожными способностями, он далеко не так хорош, как настоящий внедорожник, такой, как Suzuki Jimny, хотя и стоит гораздо дороже. Тут вспоминается анекдот про «неуловимого Джо», которого поймать можно, да вот только никому он не нужен. Не окажется ли «Мститель» на его месте?