Домашняя зарядка позволит владельцу гибридного Grand Cherokee реже заезжать на бензоколонку и, значит, сократить затраты на топливо в разы. Но есть ли в этом смысл?

Услышав, что Grand Cherokee 4xe описывают как «самый экономичный Jeep из когда-либо существовавших», хочется перекреститься. По оценкам американского агентства по охране окружающей среды, в среднем Grand Cherokee 4xe расходует бензина менее 4 л на сотню и может проехать свыше 40 км только на электричестве. Все это хорошо, если не учитывать тот факт, что гибридный вариант с подзаряжаемой от сети батареей является крайне дорогим приобретением.

Мы ни в коей мере не пытаемся умалить усилия Jeep по сокращению потребления бензина этим роскошным внедорожником. Тем более что новый Grand Cherokee — настоящая услада для водителя. На дороге он радует цепкими тормозами, четким рулевым управлением и плавным ходом. У него шикарный интерьер и надежная система полного привода, а чтобы воспользоваться ею, не нужно проходить курс обучения езде по бездорожью. В отличие от своего подзаряжаемого гибридного собрата Wrangler 4xe Grand Cherokee 4xe тих на скорости. Хотя на холостом ходу ворчливые нотки рядного четырехцилиндрового двигателя эхом разносятся по салону.

Двухлитровый турбомотор и два электродвигателя выдают суммарно 375 л.с. Этого вполне достаточно, чтобы пассажиры удивленно спросили: «Здесь точно под капотом всего четыре цилиндра?» Тем не менее мы заметили некоторую «задумчивость» внедорожника при резком ускорении с малой скорости, словно бензиновый двигатель и электромоторы спорили о том, чья сейчас очередь.

В Wrangler 4xe мы также замечали резкие переходы в моменте между работой ДВС и электроприводом, но там они терялись среди общей какофонии шумов и вибраций. В более лощеном Grand Cherokee такая нерешительность гибридного привода выделяется куда заметнее. А по ходу нашего теста гибридная система вообще отключилась. В результате мы не смогли замерить фактическую экономию топлива этой модели.

Но инструментальные замеры динамики мы успели провести до отказа гибридной системы и убедились, что 4xe — самая быстрая версия нового Grand Cherokee. Автомобиль разгоняется до 60 миль в час за 5,3 с, что на 0,3 быстрее снятой с производства версии с мотором V8. Однако, когда дело доходит до буксировки прицепа, гибрид оказывается слабее: максимальная тяговая способность 4xe составляет 1234 кг — на 90 кг меньше, чем у текущей версии с мотором V6, и на 544 кг меньше, чем у Grand Cherokee V8 предыдущего поколения.

Цены на Grand Cherokee 4xe стартуют от 61?660 долларов, что на 16?830 долларов больше, чем у базового полноприводного Grand Cherokee V6. Но есть нюанс: гибридные версии изначально оснащены лучше. И если сравнивать модели в схожих комплектациях, то разница в цене между 4xe и V6 уже не выглядит такой огромной и колеблется в пределах от 8685 до 10?010 долларов. Причем переплата за подключаемый гибридный привод может быть частично компенсирована государственной субсидией в размере 7500 долларов.

Наш тестовый внедорожник в комплектации Overland стоил 77?525 долларов. В него был добавлен пакет Luxury Tech Group IV за 2155 долларов, который включает сиденья с кожей наппа и массажем для переднего ряда, беспроводную зарядку и шторки для задних пассажиров. Еще один пакет Advanced Protech Group III за 2235 долларов добавил проекционный дисплей, систему ночного видения и расширенный перечень ассистентов водителя.

Эта модель также имела дополнительный 10,3 дюймовый дисплей для переднего пассажира. Воспользовавшись возможностью, мы подключили к нему портативную игровую консоль Steam Deck через кабель HDMI. Играть в SnowRunner на заснеженной парковке было забавно, но мы обнаружили, что экран внедорожника для этого не подходит: даже ночью при полной яркости он кажется невероятно тусклым.

Владельцы Grand Cherokee 4xe с короткими поездками могут месяцами не заезжать на АЗС, скитаясь между работой и домом. Бытовое зарядное устройство мощностью 7,2 кВт способно зарядить батарею примерно за 2,5 ч. Для тех, кто решит подключиться напрямую к домашней розетке, зарядка может занять от 8 до 15 ч в зависимости от мощности сети. Но, учитывая, что домой машина обычно возвращается не с пустой батареей, процесс пойдет немного быстрее. При таком раскладе действительно можно не тратить ни грамма бензина, оставив ископаемое топливо для дальних поездок. Хотя оплачивать счет за дорогой Grand Cherokee 4xe только для того, чтобы сэкономить на бензине, кажется не самой лучшей идеей.

