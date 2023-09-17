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Невпопад
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Volkswagen Taos (2022) вид спереди
Volkswagen Taos (2022) салон
Современный гармоничный дизайн кузова и?интерьера, безусловно, один из?козырей VW Taos
Volkswagen Taos (2022) завод
Для?рынков Северной и?Южной Америки компакт-кроссовер производится на?заводах VW в?Мексике и?Аргентине
Volkswagen Taos (2022) вид сзади

Полноприводный Taos «споткнулся» уже?на?старте. Вскоре после запуска модели VW в?США?осенью 2020?года продажи AWD-версии приостановили из-за глючившего блока управления трансмиссией 4Motion. Теперь эта?проблема в?прошлом, и?мы?наконец можем понять, погорячилась ли?немецкая марка с?ценником на?свой компакт-кроссовер. Собственно, это?единственный серьезный изъян, который мы?обнаружили?ранее у?моноприводного Taos, в?остальном только порадовавшего своим поведением на?дороге, экономичностью и?простором салона

Если смотреть на?данные наших полигонных испытаний, то?Taos AWD превосходит своего переднеприводного собрата по?всем ключевым показателям, и?где-то, как?в?случае с?временем прохождения трассы в?виде восьмерки, довольно заметно, что?связано с?заменой задней полунезависимой подвески на?многорычажку. Но?столь явный выигрыш скорее исключение. Так, в?режиме лаунч-контроля, когда общий для?всех версий кроссовера в?США?1,5-литровый турбомотор (158?л.с./249?Нм)?раскручивается перед стартом до?1900?об/мин, Taos AWD в?разгоне до?60?миль/ч опережает FWD-версию всего на?0,2?с. При?сопоставлении с?конкурентами модель VW тоже не?демонстрирует чего-то из?ряда вон?выходящего.

На дорогах общего пользования Taos AWD выглядит еще?более бледно, и?как?раз?из-за большинства тех?приобретений, которые отличают его?от?моноприводника. Так, с?новой задней подвеской кроссовер куда охотнее подмечает изъяны покрытия, а?уровень шума в?салоне вырос. Насладиться цепкостью шасси мешает недостаточно острое?рулевое управление с?размытой обратной связью и?крайне низкой чувствительностью в?околонулевой зоне. Эти?минусы едва ли?компенсирует похвально малый?радиус?разворота.

Но главное?разочарование?— 7-ступенчатый?робот с?двумя сцеплениями, который установлен на?Taos AWD вместо классической АКП8. Поведение DSG при?трогании с?места не?отличается постоянством. Машина то?начинает движение плавно, то?с?заметным?рывком. И?это?не?единственная проблема с?логикой действий коробки, которая и?на?разгоне, и?при?замедлении часто?работает невпопад с?характеристиками тяги двигателя. Честно говоря, это?сбивает с?толку. Словом, мы?так?и?не?нашли убедительных аргументов, объясняющих, почему VW Taos AWD стоит существенно дороже своих прямых конкурентов, таких как?Toyota Corolla Cross, Honda HR-V, Kia Seltos или?Subaru Crosstrek. Что?ж, мечты сбываются не?всегда.
 

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Невпопад Taos - Volkswagen Taos (2022) вид спереди Невпопад Taos - Volkswagen Taos (2022) вид спереди сбоку Невпопад Taos - Volkswagen Taos (2022) вид сбоку Невпопад TaosВсе фото

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