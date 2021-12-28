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От теории к практике

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге завершилась стажировка студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

24 декабря 2021 года на заводе компании ООО «Тойота Мотор» и в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга завершилась стажировка студентов Санкт-Петербургского политехнического университета.

В течение шести месяцев 13 лучших студентов выпускных курсов СПбПУ, прослушавших цикл лекций «Производственная система Тойота» от представителей компании и успешно прошедших тестирование, учились использовать полученные знания в настоящих производственных условиях. Девять студентов прошли стажировку на заводе ООО «Тойота Мотор», четверо — в РЦК.

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге студенты вместе с персональными наставниками изучали методы повышения производительности труда и их реальное применение, а также готовили собственные учебные проекты. В частности, стажеры приняли участие в такой активности как Джишукен-деятельность (Jishuken) – интенсивном командном улучшении процесса на конкретном рабочем участке. Во время стажировки в РЦК студенты работали над проектами по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» и изучили методологию повышения производства, разработанную ФЦК. По завершению стажировки ученики выпускных курсов СПбПУ представили отчеты по своим проектам перед комиссией из топ-менеджмента Тойота, а также перед представителями РЦК, ФЦК и СПбПУ. После окончания теоретической подготовки и стажировки шесть молодых специалистов получили предложение продолжить карьеру на заводе Тойота в Санкт-Петербурге или в Региональном центре компетенций.

По словам студентов, «стажировка на заводе Тойота дала шанс увидеть реальное производство изнутри, приобрести практические навыки и применить их в жизни. В то же время опыт стажировки в Региональном центре компетенций стал ценной возможностью использовать полученные знания о производственной системе Тойота».

Исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Масаси Исида отметил: «Важно концентрироваться не только на передаче опыта текущим управленцам, но важно уже сегодня думать о будущем – о новом поколении инженеров-практиков. Проект «Время расти» направлен на передачу уникальных знаний Тойота сегодняшним студентам и позволяет подготовить новые квалифицированные кадры для российской промышленности».

«Петербургский Политех всегда идет в ногу со временем. При подготовке инженерной элиты мы должны не только транслировать знания, но и заботиться о профессиональном пути наших студентов. Уже несколько лет мы ведем активное сотрудничество с ООО «Тойота Мотор», совместно реализуя уникальный проект «Время расти». Признанные во всем мире принципы Toyota Production System (Производственной системы Тойота) являются основополагающими на любом производстве. Поэтому тот уровень компетенций, который в рамках проекта «Время расти» приобретают наши студенты, позволит им быть максимально конкурентоспособными и востребованными на рынке труда не только России, но и всего мира», – прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской.

Стажировка студентов является частью программы сотрудничества «Время расти», в которой участвуют ООО «Тойота Мотор» и СПбПУ при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». С 2019 года специалисты Тойота проводят обучение студентов СПбПУ основам Производственной системы компании. За три года курс лекций в университете прошли уже более 300 будущих специалистов, и это сотрудничество будет продолжаться в 2022 году.

Помимо подготовки студентов Тойота совместно с Федеральным центром компетенций обеспечивает практическое внедрение методик Производственной системы Тойота, которые включают семинары, тренинговые и обучающие программы для руководителей отечественных предприятий и экспертов ФЦК, а также внедрение конкретных решений на выбранных российских предприятиях.
 

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