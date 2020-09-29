В нашей новой рубрике мы будем представлять различные сегменты отечественного авторынка в лице их представителей в формате «самый-самый» – самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Открывают цикл большие премиальные кроссоверы

Иметь в собственности большой кроссовер – предел мечтаний многих россиян. И чем он больше, тем лучше. Причем желательно, чтобы это был автомобиль престижной марки. И не беда, что он тяжелый и прожорливый, зато это символ статуса на дороге, его боятся, а значит, уважают. Посмотрим же на самых-самых из этого обособленного «клана».

Самый мощный

Более мощного премиум-кроссовера, чем Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, на российском рынке не найти. Под его капотом расположена 4-литровая турбированная «восьмерка» мощностью 550 л.с., а приставка Hybrid в названии модели свидетельствует о том, что ей помогает электромотор, развивающий 136 л.с. Совокупная отдача, правда, чуть меньше суммы мощностей этих агрегатов – 680 л.с. Такой гибрид разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает максимальные 295 км/ч. Казалось бы, куда уж быстрее? Но, как ни странно, если автомобиль самый мощный, это еще не значит, что он самый быстрый. Потому что гибридная конструкция сама по себе очень тяжелая.

Самый быстрый

Огромный 6-литровый 12-цилиндровый монстр под капотом Bentley Bentayga Speed выдает 635 л.с. Это меньше, чем у Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, и даже по разгону до первой «сотни», составляющему 3,9 с, английский кроссовер проигрывает, зато максимальная скорость у него достигает 306 км/ч, что на данный момент остается рекордом среди серийных автомобилей с высоким центром тяжести. Если же определять самого быстрого по разгону до 100 км/ч, то здесь лучший Lamborghini Urus. «Италья­нец» оснащен 4-литровым турбированным V8 мощностью 650 л.с., позволяющим выполнять данное «упражнение» за 3,6 с. При этом его «максималка» лишь чуть ниже – 305 км/ч. И знаете, что самое интересное? И Porsche, и Bentley, и Lamborghini построены на одной платформе.

Самый дорогой

Мощность и скорость, конечно, здорово, но все это меркнет на фоне всепоглощающей роскоши. Rolls-Royce Cullinan с 6,6-литровым 571-сильным 12-цилиндровым агрегатом рекордов скорости и разгона не ставит, но и его мощности более чем достаточно, чтобы оставлять всех позади. Этот кроссовер очень большой, тяжелый и суперкомфортабельный. В нем даже есть стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека. Про уровень роскоши в отделке салона говорить бессмысленно – это надо видеть (и чувствовать). Сколько все это великолепие стоит? Мы можем озвучить лишь начальную цену, которая составляет 33 млн рублей. И это, как вы догадываетесь, лишь начало.

Самый доступный

Хотите чувствовать себя почти как в Bentley Bentayga, но заплатить в несколько раз меньше? Выход есть! И имя ему – Audi Q7. Просторный кроссовер с великолепным по качеству салоном, отличной управляемостью и эталонной плавностью хода предлагается по цене от 4 805 000 руб­лей. Столько просят за базовую комплектацию с тяговитым 3-литровым турбодизелем, развивающим 249 л.с. Этого мотора вполне достаточно, чтобы владелец уверенно чувствовал себя в транспортном потоке. Все конкуренты из «большой немецкой тройки» дороже, но по совокупности качеств представителю Ингольштадта уступают. Стоит также отметить, что вышеупомянутая рекордная троица – Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, Bentayga Speed и Lamborghini Urus – построена как раз на платформе Audi Q7. Гены, как говорится, налицо.

Самый популярный

Объяснить любовь россиян к BMW Х5 непросто. Он не самый мощный, не самый быстрый, не самый спортивный и не самый комфортабельный. Тем не менее по продажам у нас в стране он лидер сегмента. Так, за 2019 год баварский кроссовер приобрели 5275 клиентов, а за первые три месяца 2020-го к ним добавилось еще 2025 россиян. В нашей стране BMW X5 предлагается во множестве модификаций. Три из них дизельные, мощностью 231, 249 и 400 л.с., и две бензиновые, развивающие 340 и 530 л.с. Обособленно стоят версии BMW X5 M и Х5 M Competition отдачей 600 и 625 л.с. соответственно. Кстати, вариант с 400-сильным турбодизелем скоро будет снят с производства, так что желающим его приобрес­ти надо поспешить.