В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенных класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня разбираемся в компактных премиальных кроссоверах

Непрофессионалу легко запутаться в неожиданно многочисленной когорте компактных кроссоверов с премиальными амбициями. А все дело в том, что иные производители именно в этом классе нашли возможным представить не по одной модели, а по две-три, что в ряде случаев вносит в понимание классификации сегмента определенную сумятицу.

Например, если Volvo, MINI или Land Rover имеют в сегменте только по одному агенту – соответственно модели XC40, Countryman и Range Rover Evoque, то Lexus и представители «большой немецкой тройки» решили не мелочиться: в рамках сегмента играют не шибко востребованный Lexus UX и гораздо более ходовой NX, честь Audi защищает Q3 вместе с модификацией Q3 Sportback, за BMW выступают кроссоверы Х1 и X2, а Mercedes-Benz формально заявил целую троицу: кроссоверы GLA, GLB и Mercedes-AMG GLA.

Из наиболее ходовых модификаций Lexus NX предпочитают в 150-сильной полноприводной версии Black Vision. В тандеме Mercedes-Benz «малыш» GLA, как правило, «двухсотый» с передним приводом, а GLB – дизельный и с полным приводом. В BMW спрос на Х1 распределяется примерно поровну между модификациями xDrive 18d и xDrive 20i, а покупатели X2 все больше налегают на версию 18i sDrive. Немногочисленные поклонники Volvo голосуют за D3 AWD, в то время как аудитория Audi Q3 разделилась почти поровну между модификациями 35 TFSI и 40 TFSI quattro. Гурманы – ценители MINI Countryman, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace и Porsche Macan – формируют отдельные непересекающиеся прямые. Эту технику покупают сердцем вне логики.

Самый мощный

Даже не сомневались, кто окажется победителем в первой номинации. Конечно же, Porsche Macan Turbo c бензиновой турбошестеркой под капотом, форсированной до 440 л.с. Крутящий момент 550 Нм в завидном диапазоне 1800–5600 об/мин превратит поездку в аттракцион – тяга невероятная. Посредством роботизированной трансмиссии PDK до сотни машина разгоняется за 4,5 c, а максимально возможная скорость – 270 км/ч. Справедливости ради, стоит признать, что компактность у Macan условная – c колесной базой более 2800 мм и длиной 4684 мм он если и проходит в сегмент, то по самому верхнему краю.

Самый быстрый

Медленных машин среди компактных премиум-кроссоверов нет вовсе: любая вполне гражданская версия способна поспорить с иным горячим хэтчбеком. Однако среди претендентов нашелся настоящий гоночный демон. В его «настроеч­ной корзине», помимо режимов Comfort и Sport, нашлись Sport+ и… режим Race вместе с функцией Race Start для максимального ускорения с места. Быть может, вы уже догадались, что речь идет о Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+. Его функция быстрого старта позволяет выстреливать с места до сотни за 4,3 с. Удается это благодаря 421-сильной битурбированной четверке с крутящим моментом 500 Нм и 8-ступенчатой роботизированной трансмиссии. Кстати, «максималка» та же, что и у Macan, – 270 км/ч.

Cамый дорогой

И в этой номинации интриги не случилось. Уж насколько все перечисленные бренды способны удивлять своими прайс-листами, но противопоставить что-либо Porsche сложно даже им. Страничка Macan на официальном сайте производителя скромно информирует, что цена кроссовера в модификации Turbo начинается с отметки 7 770 000 рублей. У того же Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ этот порог ниже – от 6 500 000 руб­лей. Причем догнать лидера не удалось, даже полностью исчерпав резервы конфигуратора Mercedes-Benz: выбрав все платные опции, мы довели стоимость топовой версии до беззастенчивых 7 684 000 рублей, что все равно меньше, чем придется выложить за Macan Turbo. К слову, у него тоже наверняка имеются «допы»…

Самый доступный

Чтобы определить первенство в этой категории, потребовалось заглянуть на сайт каждого резидента и скачать прайс-лист. Кстати, мы не включили в список участников премиальные версии ряда китайских марок, ведь настоящий премиум – это традиции и осознанный выбор покупателей, а не одни лишь желания продавцов. Долгие поиски позволили выявить чистого победителя. Им оказалась 140-сильная бензиновая версия BMW X1 sDrive18i SE за 2 480 000 рублей. Причем без всякого trade-in, хотя производитель и не обещает наличие автомобиля по такой цене, – предлагает спрашивать у дилеров.

Самый популярный

Наконец, самым популярным в этом сегменте стал Lexus NX. Модель, как и Porsche Macan, с трудом помещается в жесткие размерные рамки, и все-таки она играет на поле именно компактных кроссоверов. В прошлом году дилерам удалось реализовать 4662 единицы этой модели (на второй позиции идет BMW X1, который отстает прилично). По итогам 2021-го, согласно прогнозам аналитиков, продажи Lexus NX останутся на прежнем уровне, что подтверждают результаты прошедших восьми месяцев.