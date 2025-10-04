Новый Macan — рискованная затея для Porsche. Компания не новичок в мире электромобилей, но бренд впервые превратил в «электричку» автомобиль с ДВС

Во всем мире Macan — самая продаваемая модель Porsche: с момента ее появления в 2014 году покупателей нашли свыше 850?000 таких кроссоверов. Так что попытка сделать чистый электромобиль из модели, приносящей компании основную прибыль, выглядит очень смелым решением. И если не брать в расчет кроссовер предыдущего поколения, который продолжат выпускать до конца года, у покупателей не остается выбора: либо электричество, либо ничего.

Новый Macan построен на архитектуре Premium Platform Electric (PPE) от Volkswagen Group, которую Porsche разработала совместно с Audi. Базовый кроссовер оснащен одним электродвигателем мощностью 355 л. с. на задней оси, которого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 5,7 с. Все остальные Macan комплектуются двумя электромоторами — по одному на каждую ось. У четырех версий спереди и сзади установлены идентичные синхронные двигатели от Audi Q6 e-tron, обеспечивающие пиковые 382 л.с. и разгон до сотни за 5,2 с. У Macan 4S задний мотор более мощный, что увеличивает общую отдачу до 509 л.с. и сокращает время набора первой сотни до 4,1 с. В Macan Turbo задний электромотор еще мощнее: суммарно он выдает 630 л.с.

Все версии кроссовера оснащены аккумулятором емкостью 95 кВт·ч, но прогнозы по запасу хода различаются. Официально Macan с задним приводом может проехать почти 640 км между зарядками, в то время как версии 4, 4S и Turbo — 611, 607 и 590 км соответственно. Пневмоподвеска доступна для всей линейки, хотя входит в стандартную комплектацию только для Turbo, также опционально предлагается система управления колесами задней оси (1445 фунтов стерлингов).

На ходу Macan совсем не похож на соплатформенный Audi Q6 e-tron. Мы протестировали кроссовер как с пружинной, так и с пневматической подвеской, и на подавляющем большинстве дорожных покрытий топовая версия Turbo чувствовалась более собранной. Однако вне зависимости от типа подвески Macan отлично управляется. Не будем притворяться, что он такой же захватывающий, как Porsche 911 Carrera, но для большого электрического кроссовера он едет превосходно.

Тормоза заслуживают особого упоминания, поскольку Porsche мастерски настроила переход от рекуперативного торможения к фрикционному. Усилие на педали удобно дозировать на протяжении всего ее хода. Правда, включить рекуперацию энергии можно только с помощью сенсорного экрана — подрулевых «лепестков» здесь нет. И системы рекуперации нет в базовой комплектации, а это означает, что езда «в одну педаль» в этом случае невозможна.

Благодаря отменным настройкам шасси на новом Macan можно входить в повороты на неприлично высокой скорости. Система управления всеми четырьмя колесами делает кроссовер более маневренным, но ощущения от вождения при этом становятся какими-то искусственными. К тому же эта система умудряется находить неровности в асфальте там, где обычный кроссовер их не замечает. И если вам важна управляемость, выбирайте самую дешевую версию с задним приводом. Поскольку передние колеса здесь не ведущие, то недостаточная поворачиваемость у этой модели меньше, да и подвеска работает лучше благодаря меньшей массе кроссовера.

Салон Macan хорош в любой модификации: Porsche отлично скрывает свою связь с «родственными» брендами. Вы получаете изготовленные на заказ сиденья, тонкое рулевое колесо и высококачественные переключатели, как у Taycan и 911. Вдоволь наигравшись с конфигуратором, вы даже можете заказать отдельный экран для переднего пассажира. Доплата немаленькая — 1112 фунтов стерлингов, но он позволит смотреть фильм в дороге, не мешая водителю.

В стандартной комплектации вы получите 12,6 дюймовую изогнутую приборную панель и 10,9 дюймовый центральный дисплей. Последний не такой громоздкий, как у Mercedes-Benz EQA, поскольку расположен внутри передней панели, а не выпирает из нее. Операционная система Porsche проста в использовании, при этом «физические» кнопки управления климат-контролем остались — в отличие от тех же Mercedes с шильдиком EQ.

Колесная база нового Macan на 86 мм больше, чем у предыдущей модели, — сзади стало заметно просторнее. Багажник тоже подрос, плюс к нему добавился 84 литровый отсек под капотом. Только будьте осторожны с перевозкой крупногабаритной поклажи, так как из-за купеобразной формы задней части кузова багажник тесноват для высоких предметов.

Конфигуратор Porsche затягивает, и очень легко перебрать с опциями. Четыре модели, которые мы тестировали, имели «допов» почти на 25?000 фунтов стерлингов, среди которых наиболее дорогими оказались расширенный кожаный пакет (2805 фунтов) и адаптивная пневмоподвеска (2064 фунта). 20 дюймовые диски входят в стандартную комплектацию, и они действительно улучшают ходовые качества Macan. Так что просто покрасьте стандартный автомобиль в модный цвет, добавьте немного «плюшек» в салон и отправляйтесь в путь.

Скорее всего, электрический Macan ждет успех. Он лучше, чем Taycan, и при этом упакован в более модный кузов. Учитывая динамику новинки, никто из тех, кто ранее ездил на кроссоверах Porsche, не будет разочарован. Однако полноприводные версии с пневмоподвеской не стоят переплаты по сравнению с базовой заднеприводной моделью, которая дает более чистый, простой и понятный опыт вождения.

