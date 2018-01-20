Автомобиль давно перестал быть лишь средством передвижения – ныне он в полной мере дополняет личность владельца, подчеркивая его статус, какие-то черты характера или пристрастия. Один из способов добиться этого – приобрести машину, в максимальной степени отвечающую вашим пожеланиям. Например, с панорамной крышей

Современные автомобили могут похвастать множеством разнообразных и удобных опций. Увы, многие их них доступны лишь на моделях высшего класса, цена которых делает их недосягаемыми для большинства. До недавнего времени так было и с панорамными крышами – их устанавливали исключительно на премиальные машины, в то время как в массовом сегменте покупатели вынуждены были довольствоваться в лучшем случае небольшим люком.

Однако прогресс не стоит на месте, да и производители автокомпонентов движутся навстречу чаяниям людей. К примеру, благодаря такой компании, как немецкая Webasto, сегодня возможность созерцать небо в дороге становится все более распространенной. Уже сейчас многие семейные автомобили (в частности, кроссоверы Nissan X-Trail, KIA Sportage и ряд других моделей) можно прямо с завода заказать с современной панорамной крышей. На наш взгляд, имеет смысл разобраться, чем хороша такая опция и на какие моменты стоит обратить внимание при ее выборе.

Дело тонкое

Начнем с главного. Пытаться самостоятельно (пусть даже в продвинутой автомастерской) установить панорамную крышу на автомобиль – решение, мягко говоря, не самое разумное. Ведь, несмотря на то, что эти устройства являются логическим развитием врезных люков, у них есть существенные отличия. Их интеграция в кузов осуществляется еще на стадии конструирования модели, и тут конструкторам приходится учитывать множество важнейших факторов.

Прежде всего, они должны обеспечить сохранность проектной жесткости кузова после того, как будет вырезана изрядная доля стандартной металлической крыши. Над свойствами материалов тоже необходимо потрудиться – стекло более хрупкое, чем сталь. Да и после создания новой машины остается немало работы: автомобили с панорамной крышей подвергают самым разным испытаниям – тестам на опрокидывание, на боковые и фронтальные столкновения, на воздействие солнца и мороза... Понятно, что осуществить подобное по силам только крупным концернам, а потому (еще раз повторимся) от кустарной установки панорамной крыши лучше отказаться.

Соответственно, если ваша мечта иметь автомобиль, в котором всегда будет много света и возможность видеть облака и звезды, есть только один разумный вариант – выбирать машину, уже на конвейере оснащенную подобной опцией. В пользу такого решения есть и еще один весомый аргумент: лишь правильно спроектированная, прошедшая необходимое тестирование панорамная крыша, отвечает всем стандартам. Это касается не только прочности многослойного стекла, но и его способности поглощать ультрафиолет. В противном случае автомобиль лишится защиты от «естественного нагрева», а его салон превратится в раскаленную духовку!

Кстати, следует помнить и о противоположном эффекте: правильно разработанная и произведенная, прошедшая всесторонние испытания крыша защитит как от палящего солнца, так и от суровых морозов. Стоит упомянуть и о том, что при разработке панорамной крыши специалисты уделяют пристальное внимание вентиляции – большинство современных моделей таких крыш оснащены подъемной или сдвижной секцией, обеспечивающей отличное проветривание салона и приток свежего воздуха. И той же компании Webasto, прежде чем стать поставщиком панорамных крыш на сборочные заводы многих мировых автопроизводителей, пришлось не только инвестировать в их разработку значительный объем материальных и интеллектуальных ресурсов, но и подтвердить высочайший уровень технологичности, безопасности и качества своей продукции.

Привет, новый век!

Подчас складывается впечатление, что технический прогресс уперся в некий предел и изобретать уже нечего. Казалось бы, какие новые свойства можно добавить панорамным крышам, которые уже стали на-дежными и прочными, защищающими и от жары, и от мороза. Тем не менее инженеры Webasto реализуют все новые и новые идеи, позволяющие максимально расширить функционал этих устройств.

К примеру, недавно представленная ими накрышная система с рассеянной подсветкой уже получила высочайшую оценку – компания BMW присудила за нее премию Supplier Innovation Award, а жюри международного конкурса Plus X Award объявило ее победителем сразу в трех категориях: «Инновация», «Высокое качество» и «Дизайн». И немудрено! Те, кому удалось оценить эту систему лично, были впечатлены не только простором и «воздушностью» салона, но и потрясающим эффектом мягкой подсветки, создающей необычайно уютную и комфортную атмосферу в машине. Причем это не первая премия, которой эксперты Plus X Award отметили продукцию Webasto, в 2015 году компания была также награждена за разработку панорамного люка с функцией поглощения инфракрасного излучения.

Впрочем, в будущем Webasto может рассчитывать на новые призы. Об этом говорят те новые разработки фирмы, которые она продемонстрировала осенью на выставке IAA Cars во Франкфурте, воплотив их в уникальном инновационном шоу-каре. В том числе перспективная накрышная система, позволяющая сделать салон более светлым и просторным. Этот продукт обладает целым пакетом уникальных решений.

Начать с того, что крышу сделали трехсекционной, причем в роли третьего сегмента выступает… заднее стекло автомобиля! Кроме того, в ней применили поистине революционную систему регулировки прозрачности каждой секции. Благодаря этому водитель простым нажатием кнопки способен либо мгновенно превратить салон в «прозрачный аквариум», либо, напротив, полностью закрыться от окружающего мира. Это стало возможным благодаря жидкокристаллической технологии, разработанной Webasto совместно с LG Chem и Merck. Наконец, на шоу-каре использовали подсветку салона с четырьмя оттенками, помогающую создать атмосферу «под настроение».

Конечно, столь необычные передовые решения пока не дошли до серийного производства. Но, зная подход к делу компании Webasto, можно не сомневаться, что держать технологии в запасниках она не будет и совсем скоро все новации станут доступны покупателям машин.

Но уже сегодня можно утверждать, что панорамная крыша – это не только стильно, но также удобно и безопасно. Да, их по-прежнему нельзя назвать дешевыми, однако факт остается фактом – благодаря технологичности и отлаженному производству доступность таких крыш в последнее время ощутимо возросла. А значит, все больше автомобилистов получает возможность с помощью этих современных и отлично продуманных систем сделать свои поездки еще более комфортабельными и во всех отношениях приятными.