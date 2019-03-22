В последние несколько лет во всем мире ежегодно продается свыше 90 млн. автомобилей. Большая часть из этого огромного числа приобретается частными лицами. Сейчас автомобиль может себе позволить человек довольно скромного достатка, ведь на рынке предлагаются модели, как говорится, на любой кошелек. Однако значительную долю покупателей составляют богатые люди. Можно ли говорить о том, что у богатых есть определенные принципы, которые выходят на первый план при покупке и в процессе владения автомобилем? Мы исследовали этот вопрос, и пришли к выводу, что таковые действительно имеются

Среди компаний, которые производят автомобили для состоятельных и состоявшихся людей и успешно развивают свой бизнес в России, особое место занимает Jaguar Land Rover. В течение буквально нескольких лет компании удалось не только значительно увеличить количество покупателей, но и завоевать и удерживать их лояльность.

В чем секрет успеха? В предложении покупателям целого комплекса сервисов и услуг, пользование которыми, с одной стороны, не противоречит принципам богатых людей, а с другой - подтверждает правильность их выбора в пользу Jaguar Land Rover.

Принципов, которыми руководствуются успешные и богатые люди достаточно много, но при покупке автомобиля основными, по нашим наблюдениям, являются эти четыре.

Принцип первый: Время - самый важный ресурс

На первый взгляд, это очевидно. Но одно дело - это понимать, и совсем другое - стараться использовать время с наибольшей эффективностью. Для реализации своих целей в разных сферах жизни, будь то бизнес, карьера или поиск новых возможностей.

Не удивительно, что компания Jaguar Land Rover разработала и предлагает решение для людей, стремящихся всегда найти оптимальный, с точки зрения удобства и временных затрат, алгоритм выбора и покупки автомобиля.

В феврале 2019 года компания Jaguar Land Rover Россия завершила модернизацию модуля «Автомобили в наличии» на официальных сайтах брендов. Сервис стал еще более удобным и интуитивно понятным для клиентов. Это важно, учитывая то, что он позволил перенести весь подготовительный этап приобретения автомобиля в онлайн-пространство.

Для выбора модели, комплектации и других параметров не придется посещать дилерский центр и, кроме того, определяться со всем этим можно в любое время и в любом месте (с доступом в Интернет, разумеется). В этом случае дилерский центр потребуется посетить лишь для оформления покупки.

Узнав о модуле, мы, с присущей нам дотошностью, решили попробовать его в деле. Результатом остались очень довольны. Сервис "Автомобили в наличии" действительно связывает любого покупателя со всем многообразием модельного ряда Jaguar и Land Rover, представляя все автомобили в наличии у дилеров. Интерфейс - интуитивно понятный, информация исчерпывающая, найти интересующий автомобиль не составляет труда. А главное, сервис помогает экономить время. И экономить существенно.

Как это работает?

1. Выбираем конкретный автомобиль

В соответствующих разделах на сайтах www.jaguar.ru или www.landrover.ru всегда представлен актуальный склад автомобилей, которые есть в наличии у всех официальных дилеров в России. Информация по каждому автомобилю содержит его цену с учетом всех специальных предложений и программ с указанием скидок от дилера и представительства, условий по Trade-in и кредитованию.

Воспользовавшись удобным фильтром модуля "Автомобили в наличии", можно легко подобрать интересующий покупателя автомобиль, благо по каждому из них есть не только детальное описание, но и фотографии. Кстати, здесь представлены не только новые, но и сертифицированные автомобили с пробегом по программе Approved.

2. Оцениваем имеющийся у себя автомобиль в режиме онлайн

Все больше клиентов предпочитают при покупке нового автомобиля воспользоваться преимуществами Trade-in. Модуль "Автомобили в наличии" также позволяет произвести онлайн-оценку имеющегося у них автомобиля, не отправляя при этом никаких заявок.

Для того, чтобы в режиме реального времени получить приблизительную оценку, понадобится лишь ввести основные данные по своему автомобилю: марку, модель, год выпуска, модификацию, состояние, уровень оснащения и тип кузова. Это занимает минимум времени, так как в процессе ввода данных по каждому из параметров появляется выпадающее меню со всеми возможными вариантами. Уже при внесении данных на этой же странице отображается ориентировочная расчетная стоимость оцениваемого автомобиля.

В настоящее время посетители сайта могут воспользоваться целым рядом дополнительных услуг. Так, у владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover есть возможность выставить свой автомобиль на онлайн-аукцион, в рамках которого официальные дилеры будут назначать свои ставки за представленный лот в течение 24 часов, а по завершении торгов клиент сможет сам выбрать победителя, исходя из его рейтинга и предложенной им цены.

3. Подбираем оптимальные финансовые условия

Можно с уверенностью сказать, что из 4-х шагов, которые выполняет любой пользователь модуля "Автомобили в наличии", шаг третий - "Финансовый калькулятор" - является одним из главных. Ведь именно на этом этапе клиент может подобрать для себя оптимальный расчет по финансовым условиям приобретения выбранного автомобиля.

Делать это очень удобно. Стоимость имеющегося автомобиля, которая определяется на предыдущем шаге "Оцените ваш автомобиль", автоматически подгружается на страницу "Финансового калькулятора". В расчет первоначального взноса ее можно включить целиком, либо задать для него другое значение. Отдельно выбирается срок кредита и некоторые другие параметры. При изменении каждого из них на странице выводится размер ежемесячного платежа, рассчитываемый каждый раз с учетом задаваемых значений.

4. Отправляем заявку дилеру или сразу производим предоплату

Теперь остается только направить запрос напрямую дилеру, в наличии у которого находится выбранный автомобиль.

Совсем недавно компания Jaguar Land Rover завершила подключение всей дилерской сети к онлайн-кассам. Теперь за любой автомобиль, который есть в наличии, желающие могут сразу же внести депозит в размере 30 000 рублей, после чего в течение 72 часов - на такой срок бронируется автомобиль - подъехать в дилерский центр, заключить договор купли-продажи и внести оставшуюся сумму. Если же договор по каким-то причинам не заключается, то депозит полностью возвращается на счет клиента. Внесение предоплаты по сети - это новый функционал, который делает процесс покупки еще более комфортным.

Принцип второй: Лишних денег не бывает

Казалось бы, в этом принципе, которому следуют богатые люди, скрыто противоречие. Бытует мнение, что состоятельные люди только и делают, что тратят имеющиеся у них "лишние" деньги. Однако, если человек богат или создает себе основу для богатства, он старается инвестировать эффективно. Везде, где можно оптимизировать свои расходы, это необходимо делать - вот такая установка позволяет богатым людям постоянно приумножать свое состояние.

Именно поэтому уже несколько лет Jaguar Land Rover предлагает покупателям и владельцам автомобилей этих марок программу Сервисный пакет. Это, по сути, уникальная возможность сократить расходы на техническое обслуживание до 50%.

Сокращаем расходы с Сервисным пакетом

Сервисный пакет приобретается при покупке любого нового автомобиля Jaguar или Land Rover и вплоть до прохождения первого ТО. Это дает его владельцу возможность в течение 5 лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) без каких-либо дополнительных расходов проходить периодическое техническое обслуживание в соответствии с установленным межсервисным интервалом и временем в любом официальном дилерском центре марки.

При ощутимой экономии на расходах, клиент нисколько не теряет в качестве. Обслуживание автомобиля проходит с соблюдением строгих стандартов Jaguar Land Rover с гарантией использования только оригинальных запасных частей и выполнения всех операций квалифицированными специалистами. Конкретный перечень работ зависит от модели, двигателя автомобиля Jaguar или Land Rover. И работы, и запасные части входят в стоимость пакета.

Если в случае с использованием модуля "Автомобили в наличии" покупатели экономят свое время, то здесь уже получается непосредственная выгода, что называется, в деньгах. Посудите сами, ведь тот, кто приобретает Сервисный пакет, застрахован от риска увеличения своих расходов на техническое обслуживание и запасные части в течение целых пяти лет. Получается, что на этот очень продолжительный срок затраты владельца фиксируются и не будут подвержены ни инфляции, ни изменениям цен, связанным, например, с повышением курса валют. Отсюда и экономия, которая может составить до 50%.

Получаем высокую остаточную стоимость

Помимо выгод, получаемых владельцами в течение всего периода эксплуатации автомобилей, все более важным фактором при выборе той или иной модели становится их остаточная стоимость.

С 2014 года аналитическое агентство Автостат составляет ежегодный рейтинг марок и моделей-лидеров по величине остаточной стоимости Residual Value. С тех пор модели Jaguar и Land Rover ежегодно занимают верхние строчки этого рейтинга в категории "Premium". Так, по итогам прошлого года в первую тройку лидеров по сохранению остаточной стоимости вошли Jaguar XE, Jaguar XJ и Range Rover Evoque.

Принцип третий: Минимизация рисков

Когда богатых людей просят назвать привычки, которые помогли им разбогатеть, то среди основных почти всегда упоминается обязательная оценка финансового риска тех или иных действий. Жизнь устроена так, что все до конца просчитать не удается. Но есть определенные сферы бизнеса, где компаниями успешно разработаны и предлагаются инструменты, которые сводят риски к нулю.

У Jaguar Land Rover это программа продажи сертифицированных автомобилей с пробегом Approved. Она действует несколько лет и год от года расширяет свой охват. В 2018 году компанией было продано 6 423 автомобиля с пробегом, из которых 2 974 реализованы по программе Approved. Участвуя в ней, клиенты могут приобрести автомобили этих марок возрастом не более 5-ти лет и с пробегом не более 120 000 км.

Почему риски при этом нулевые? Все очень просто - перед продажей каждый из автомобилей проходит всестороннюю проверку по 165 пунктам. Осмотр проводят сертифицированные механики, все выявленные недостатки устраняются с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Более того, автомобили проходят проверку на юридическую чистоту, тщательно анализируется сервисная история, подтверждается прохождение планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику.

Таким образом, специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover принимают во внимание все нюансы и исключают малейшие проблемы, с которыми может столкнуться будущий владелец в ходе эксплуатации. Способствует этому и то, что все автомобили, реализуемые в рамках Approved обслуживаются по программе "Защита от поломок" до 24 месяцев или 60 000 км. пробега, либо на них распространяется заводская гарантия сроком до 2-х лет. Помимо этого, они подключаются к программе "Помощь на дорогах" на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

Программа Approved действительно позволяет минимизировать риски, но в данном случае речь идет об автомобилях с пробегом. А что предлагается для тех, кто решил приобрести новый автомобиль? Программа ReStart, которая позволит постоянно оставаться счастливым обладателем нового автомобиля Jaguar или Land Rover.

Если покупатель делает выбор в пользу этой программы, то ему необходимо внести первоначальный взнос в размере от 20% от стоимости автомобиля и... уехать на новом Jaguar или Land Rover. Далее в течение 24 месяцев нужно погашать минимальные ежемесячные платежи, а затем приехать к дилеру и обменять свой автомобиль на новый Jaguar или Land Rover по программе ReStart на комфортных условиях и без существенных первоначальных вложений. Сумма ежемесячного платежа рассчитывается от части суммы кредита, за счет чего платежи становятся существенно ниже. В конце срока кредита оставшуюся сумму необходимо погасить единовременно.

А что касается минимизации рисков, то по программе ReStart банк гарантирует стоимость выкупа через 2 или 3 года в размере не менее 60-65% от первоначальной стоимости в зависимости от срока. Поэтому владелец всегда уверен, что долг перед банком будет погашен и останутся средства на внесение первоначального взноса на его следующий автомобиль.

В интересах клиента

Модуль "Автомобиль в наличии", программы Сервисный пакет, Approved и ReStart нацелены на то, чтобы сделать покупку и владение автомобилями Jaguar и Land Rover максимально комфортными, эффективными и выгодными для клиентов. Все они построены на принципе работы в интересах клиента. Послепродажное обслуживание автомобилей Jaguar и Land Rover также реализуется в рамках сервисной стратегии “В интересах клиента”, направленной на создание клиентоориентированного сервиса премиум-класса.

Именно поэтому во всех дилерских центрах учреждена должность менеджера, в чьи обязанности входит забота о максимально качественном и дружественном обслуживании каждого клиента и оперативное разрешение любых конфликтных ситуаций на месте.

К слову, на сервис владельцы Jaguar и Land Rover могут записаться он-лайн. Для этого на сайтах www.jaguar.ru и www.landrover.ru есть специальные страницы, на которых достаточно ввести информацию об автомобиле, выбрать дилерский центр, дату и время посещения, после чего получить подтверждение о записи. При передаче автомобиля на сервис в дилерских центрах используется электронная приемка, во время которой проводится электронная проверка его состояния. Такая приемка позволяет существенно ускорить процесс осмотра автомобиля и повысить эффективность коммуникации между специалистами дилерских центров и клиентами.

Во время обслуживания автомобилей Jaguar и Land Rover более оптимальному взаимодействию между сотрудниками службы сервиса и владельцами также способствует применение Video Capture. Этот формат позволяет клиенту в режиме онлайн получать информацию от мастера цеха по неисправности автомобиля с помощью видеозаписи, сделанной непосредственно в ремонтной зоне. Благодаря Video Capture клиент может лично убедиться в наличии выявленных неполадок, получить детальные пояснения, калькуляцию по выявленным неисправностям, принять взвешенное решение о ремонте и в режиме онлайн одобрить предложенные работы.

После того, как автомобиль сдан на сервис, а также в ряде других ситуаций, связанных с ограничением по его использованию, владельцы Jaguar и Land Rover могут воспользоваться подменными автомобилями, которые предоставляются дилерскими центрами марок.

Для доступа к полной истории технического обслуживания автомобиля за все время эксплуатации любой владелец может зайти в личный кабинет и посмотреть электронную сервисную книжку. Это современное решение упрощает процесс обслуживания у любого официального дилера Jaguar и Land Rover и позволит забыть о такой устаревшей форме подтверждения прохождения технического обслуживания, как печатная сервисная книжка.