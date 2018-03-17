На что способны полноприводные автомобили Jaguar холодной зимой? Чтобы разобраться в этом, мы отправились на Урал и испытали британские седаны и кроссоверы в разных экстремальных условиях

Навигация длиннотелого седана Jaguar XF предлагает мне свернуть с шоссе в лес. После некоторых колебаний съезжаю с трассы и двигаюсь по глубокой снежной колее. По мере удаления от магистрали сомнения в правильности выбранного пути нарастают, но когда наконец упираюсь в тупик, прозреваю: да ведь это же сюрприз от организаторов презентации! Ягуаровцы, как потом выяснилось, намеренно заманили журналистов в снежную ловушку. И знаете, я даже не очень удивился, когда британская «кошка» ловко выскочила из колеи, развернулась в снежной целине и вернулась на асфальт, двигаясь по брюхо в снегу. Коллега, ехавший следом на 2-литровом бензиновом F-Pace, вышел из ситуации и вовсе играючи – съехал с лесной одноколейки и продолжил движение по снежной каше, благородно уступив мне дорогу.

В дорогу дальнюю

После лесного приключения, вскрывшего внедорожный потенциал премиального седана, было несколько сотен километров по обледенелым трассам, эпизодические выезды на заснеженные грунтовки и движение по пробкам вечернего Екатеринбурга. Тестовый XF с 2-литровым 180-сильным турбодизелем, 8-диапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией оказался на высоте во всех случаях. Приятнее всего, что автомобиль позволяет поддерживать высокую крейсерскую скорость даже на разбитой и обледенелой дороге и при этом остается комфортным. Спасибо системе Adaptive Surface Response, которая умеет распознавать, что под колесами – сухой асфальт, снег, лед или гравий, и в соответствии с собранной информацией задает настройки рулевого управления, акселератора, трансмиссии и систем курсовой устойчивости.

В свою очередь, опциональные электронно-управляемые амортизаторы отслеживают движение колес на неровностях с частотой 500 раз в секунду. Водитель же может расставлять ездовые акценты, оперируя кнопками системы Jaguar Drive Control на центральном тоннеле. Последние задают алгоритмы Normal, Winter или Dynamic, отличающиеся настройками акселератора, коробки передач и амортизаторов. Если же вы закажете опциональные системы Adaptive Dynamics и Configurable Dynamics, то сможете задать тонкие калибровки дроссельной заслонки, трансмиссии и электроусилителя руля.

«Когтями» по льду

Второй день теста прошел уже на ледяной поверхности озера Балтым в 15 км от Екатеринбурга. Здесь усилиями инструкторов школы Jaguar Experience был организован настоящий праздник дрифта. Началось со стандартных обучающих упражнений на полноприводных XE, XF и F Pace: «полицейского разворота», «змейки», движения в управляемом заносе.

Дрифт – занятие, конечно, увлекательное, но я не забывал об основной задаче: изучить поведение представителей полноприводного семейства на льду. Вот самые общие выводы. Седан XE вне зависимости от мотора (а я поездил на версиях с 2-литровыми бензиновым (250 л.с.) и дизельным (180 л.с.) двигателями) – удивительно азартный, дающий чувство полного единения с машиной. А вот XF при явной драйверской основе чуть более сдержан и стабилен. Кроссовер же F-Pace показался, с одной стороны, необузданным, а с другой… упрямым. Во многом это объясняется настройками полноприводной трансмиссии. Если седаны способны перебросить на переднюю ось до 50% тяги, то SUV при движении по скользкой поверхности умеет подавать на любую из осей до 90% момента. И потому даже в «спортивном» режиме и при полностью отключенной ESP развившийся занос не так легко поддерживать – машина норовит погасить скольжение, задействуя полный привод. Такая решимость в пресечении провокаций дрифтеров на руку водителям с небольшим опытом. Однако спортивности F-Pace при этом не занимать. Кроссовер остро реагирует на «газ» и руление, стабилен и предсказуем в «пределе», когда отключены вспомогательные системы. Его подвеска убедительно противостоит боковым и вертикальным кренам. К тому же модель обладает отличной внедорожной геометрией – короткими свесами, углами въезда и съезда 25,5 и 26° соответственно и дорожным просветом 213 мм. Когда во время штурма ледовой трассы меня пару раз выбрасывало на снежный бруствер, F-Pace выбирался из него самостоятельно.

Работают профессионалы

Отдельно скажу об умении «британцев» уверенно стартовать на скользкой поверхности. Полноприводная система всех современных Jaguar работает с опережением, на переднюю ось по умолчанию подается как минимум 5% тяги. В том числе поэтому все модели марки срываются с места с минимальной пробуксовкой. Курсовой устойчивости способствует и «умная» ESP, притормаживающая буксующее колесо, тем самым стабилизирующая автомобиль на старте и при движении по грязи, льду или снегу.

Система Torque Vectoring (разумеется, при активированной ESP) препятствует развитию заноса на виражах, подтормаживая внутренние к дуге поворота колеса. Кстати, при прохож-дении трассы на озере Балтым я показал свое лучшее время именно с включенной системой стабилизации. Другое дело профессиональные спортсмены: по словам инструкторов, они проходят трассу быстрее с деактивированными вспомогательными системами, что позволяет им эффективно «резать» траекторию.

В заключение хочу поблагодарить шеф-инструктора школы вождения Jaguar Experience Егора Васильева и его многоопытную команду. На всем протяжении тренинга эти ребята сидели на передних пассажирских креслах и выступали в роли дружелюбных гуру. «Меньше угол руля!», «Смотри в сторону поворота!», «Не бросай «газ!» – ценность и своевременность таких советов на коварном льду трудно переоценить. В результате удалось опробовать автомобили Jaguar в тех режимах, в которых на дорогах общего пользования в здравом уме не поедешь. Надо сказать, что в этом самом пресловутом «пределе» британские «кошки» чувствуют себя совершенно органично.