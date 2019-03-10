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Приложение Jaguar Remote для смартфона позволяет в реальном времени контролировать процесс зарядки и местоположение автомобиля, а также управлять некоторыми функциями
Приложение Jaguar Remote для смартфона позволяет в реальном времени контролировать процесс зарядки и местоположение автомобиля, а также управлять некоторыми функциями
Оплатить подзарядку и узнать информацию о состоянии батареи можно с помощью терминала на зарядной колонке
Оплатить подзарядку и узнать информацию о состоянии батареи можно с помощью терминала на зарядной колонке
Jaguar I-PACE 2019 на зарядке

Мы уже успели протестировать полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace на теплом и ровном европейском асфальте. А вот теперь на маршруте Санкт-Петербург – Москва проверили, как он ведет себя в условиях русской зимы с долгими пробегами между немногочисленными зарядными колонками

Все-таки полезная вещь зимой – функция предварительного прогрева салона во время зарядки. Мало того что батарею зря не тратишь, так еще и наблюдаешь за процессом с экрана смартфона. Впрочем, приложение Jaguar Remote позволяет отследить сразу несколько параметров, включая местоположение машины, выступая и как своего рода поисковая система. Пусть на улице ветрено и зябко, автомобиль уже позаботился о комфортной температуре внутри.

Минус градусы, плюс – километры

Признаюсь, что без карт и приборов я следопыт неважный, но сейчас не заблудиться в незнакомых улицах и развязках Санкт-Петербурга мне помогает система EV Navigation. Она дублирует графические указания сразу в трех местах: на лобовом стекле с помощью проекционного дисплея, панели приборов и центральном экране. А еще, по словам производителя, учитывает мои привычки за рулем, особенности местности и информацию из прошлых поездок. В «избранные» пункты меню уже занесены электрические зарядные колонки, которые недавно установила на некоторых своих АЗС компания Shell.

Согласно полученному сертификату WLTP, наш Jaguar I-Pace теоретически способен проехать на одной зарядке до 470 км, но это при идеальных, «лабораторных» дорожных и погодных условиях. А когда от точки старта уже отделяет пара десятков километров, за окном мороз и климат-контроль поддерживает в салоне комфортные 22 ºC, то индикатор запаса хода даже в вялотекущей пробке показывает остаток в 220 км.

Ради эксперимента снижаю температуру на три градуса и отключаю ее автоматическое поддержание – теперь дисплей сообщает, что я могу проехать 264 км. Неужели, если предстоит долгий путь, а зарядных станций поблизости не предвидится, впору запасаться теплыми куртками на меху и унтами, как у полярных летчиков эпохи челюскинцев? Хорошо, что организаторы специально не превышали расстояние между «зарядками» 200 с небольшим километров, дав возможность ехать в тепле, не жадничать с динамикой и подъезжать к «зарядкам» даже с небольшим запасом хода.

Кошачьи повадки

Считается, что автомобиль с такой динамикой разгона и тем более с «хищным» именем должен нарочито рычать, демонстрируя, кто на дороге хозяин. Но этот Jaguar, напротив, показывает «кошачье» умение передвигаться тихо: шума двигателя почти не слышно, только шуршание зимних шин, особенно на вкраплениях наледи, и свист рассекаемого воздуха. Плавное движение скрадывает скорость, а педаль акселератора довольно чувствительна, и стоит просто расслабить правую ногу, как под действием силы тяжести она прибавит вам с десяток «км/ч» сверх разрешенного лимита.

А ведь следить за скоростным пределом нужно зорко – то и дело вдоль трассы возникают небольшие населенные пункты. Здесь пригодилась оптическая система распознавания дорожных знаков, которая выводит информацию об ограничениях на дисплей. Одновременно эти данные проверяются показаниями навигатора, что оказалось весьма кстати, поскольку после недавней метели некоторые знаки напоминали лопаты с налипшим снегом.

В режиме «полета» по шоссе периодически приходится притормаживать перед не слишком расторопными попутчиками – самое время выбрать в настройках высокий уровень регенеративного торможения при сбросе «газа», обеспечивающего быстрое безопасное замедление и эффективную подзарядку батареи. На скоростной платной дороге гораздо удобнее включить активный круиз-контроль одновременно с функцией удержания в полосе. Автомобиль притормозит перед очередным тихоходом, и тогда для обгона вам надо только вовремя включить указатель поворота, чтобы система поняла, что вы сознательно пересекаете разделительную линию, и повернуть руль – кроссовер сам ускорится до заданной скорости.

Похоже, многие водители воспринимали ярко-синий Jaguar как вызов и потому то и дело нарочно старались не пропустить мой автомобиль при выезде со второстепенной дороги или перестроении в соседнюю полосу. Приходилось рассчитывать только на собственные силы, а их суммарно у I-Pace целых 400 – столько «лошадей» выдают два синхронизированных электродвигателя, каждый из которых работает в паре с одноступенчатой планетарной трансмиссией. Ровная планка крутящего момента позволяет резко «выстреливать» практически с любой скорости и разгоняться с места до «сотни» за 4,8 с. Обгон или маневр превращаются в телепортацию, а низко расположенная 600-килограммовая батарея придает машине солидный запас устойчивости.

Вот только излишне экспериментировать динамикой на зимней дороге не следует. Во время очередного бурного спурта со второстепенной дороги «корму» кроссовера ощутимо разбросало, будто маятник. Впрочем, автомобиль тут же легко выровнялся и продолжил разгон. Мало того что под колесами оказался толстый слой коричнево-грязной снежной каши, так еще и во время ускорения электроника по умолчанию подала чуть больше крутящего момента на заднюю ось. Но даже этот неприятный эпизод отнесем в копилку плюсов I-Pace, ведь обычный автомобиль при таком маневре запросто могло закрутить волчком.

Максимальная скорость у кроссовера по спортивным меркам небольшая – 200 км/ч, так что на титул короля автобанов Jaguar I-Pace не претендует, его вотчина – городские улицы и стандартные загородные трассы с лимитом скорости. А незаурядная динамика нужна не для морального подавления соседей по потоку, а ради быстрых и безопасных маневров. Хотя и до такой «скромной» максималки не давали разгоняться мягкие зимние шины Yokohama Geolandar I/T-S с индексом скорости 160 км/ч (Q). Пусть они отлично гребут в снегу и неплохи на льду, но для столь динамичного автомобиля я бы выбрал зимнюю резину поплотнее.

В итоге пробег до Москвы занял примерно 14 часов, из них около шести ушло на три подзарядки. Так что теоретически при развитой инфраструктуре Jaguar I-Pace способен на долгое путешествие, если у вас столько же свободного времени, сколько и терпения. А фактически этот кроссовер – отличный спринтер. Летом и зимой.

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