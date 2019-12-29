Сервис Hyundai Mobility, запущенный нынешней осенью в нашей стране, стал уникальным продуктом, благодаря которому перед россиянами открылись новые, ранее недоступные возможности использования автомобилей

Суть новшества состоит в том, что оно позволяет ездить на автомобиле Hyundai (причем в очень богатой комплектации) практически как на своем собственном, но в выбранный период времени – от одного часа до целого года, причем без каких-либо первоначальных взносов, залогов, переплат, не тратя деньги на ТО или страховки. И, что очень важно, по весьма привлекательной цене.

На первый взгляд это напоминает сервисы каршеринга, лизинга или традиционного проката, однако на самом деле речь идет о более гибком и удобном предложении – о так называемой подписке на автомобиль. От остальных продуктов у нее целый ряд отличий.

Во-первых, Hyundai Mobility – это предложение фактически от автопроизводителя, компании «Хендэ Мотор СНГ», благодаря чему задействуется (поэтапно) широчайшая дилерская сеть корейской марки, а в случае какой-либо поломки автомобилист может обратиться в круглосуточную службу технической поддержки. Во-вторых, в отличие от машин каршеринга автомобили по подписке не выделяются «особенной» раскраской, яркой брендированной оклейкой, поэтому их можно использовать в любых обстоятельствах, будь то встреча в международном аэропорту важных гостей, выезд в престижный ресторан или участие в свадебном кортеже. По той же причине Hyundai по подписке не может оказаться битым, исцарапанным, прокуренным или разукомплектованным, как это нередко случается в каршеринге. В-третьих, уже сейчас пользователь может выбирать сразу из четырех моделей – компактных кроссоверов Creta и Tucson, мощного 7-местного Santa Fe или микроавтобуса H-1, имеющего восемь мест, и далее гамма доступных машин бренда будет расширяться. В-четвертых, по правилам Hyundai Mobility расчетный срок эксплуатации автомобилей в рамках этой программы – не более двух лет или 50 000–55 000 км пробега, а это значит, что у клиента всегда будет свежая машина. В-пятых, в зависимости от тарифа (которые рассмотрим ниже) у пользователя есть возможность не только в любой момент заменить автомобиль, но и взять одновременно еще одну машину (например, для семейного выезда за город на выходные), а также закрепить за транспортным средством второго водителя. Наконец, практически для любых условий эксплуатации выработаны гибкие тарифы: City (на срок от 1 до 24 часов – от 650 рублей в час в зависимости от модели), Country (от 1 дня до 1 месяца – от 3000 рублей в сутки) и Freedom (от 1 месяца до 1 года – от 29 900 рублей в месяц).

При этом в стоимость уже включены страховки (ОСАГО, КАСКО, причем без франшизы), транспортный налог, техническое обслуживание, помощь на дороге и даже комплект зимней резины с услугой по ее хранению и шиномонтажу (при выборе «длинного» тарифа Freedom). Кстати, в этом случае практически никак не ограничивается и зона использования автомобиля – на нем можно путешествовать по всей России. Плюс ряд аксессуаров (детское кресло, USB-зарядка, набор автомобилиста), автозапуск и другие функции удаленного управления машиной.

Чтобы оформить на себя онлайн-подписку Hyundai Mobility, пользователю достаточно скачать из Apple Store или Google Play приложение на смартфон. И уже с его помощью дистанционно подать документы на одобрение заявки, узнать о наличии доступных машин, выбрать подходящую модель (в том числе цвет и комплектацию), а также дилерский центр (пока их в Москве 12), из которого удобнее всего забрать автомобиль. Оплачивается подписка, разумеется, тоже в режиме онлайн.

Вместе с тем следует учитывать, что в новом сервисе есть для клиентов пусть и небольшие, но ограничения. В частности, подписка от Hyundai доступна лишь гражданам РФ в возрасте от 25 лет с не менее чем трехлетним стажем вождения. Такой подход компании можно лишь приветствовать – тем самым достигается высокий уровень безопасности инновационного продукта, как, впрочем, и дорожной безопасности.