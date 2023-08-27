Интровертам не предлагать! На этом Audi RS6 performance с его огромными воздухозаборниками по бокам от радиаторной решетки и накачанными колесными арками, вмещающими покрышки на 22 дюймовых дисках, вы точно не останетесь незамеченными. К тому же 4,0 литровый битурбо-V8, утробно рычащий уже на низах, мигом оповещает о вашем присутствии целый район, да и в салоне отчетливо ощущается снижение веса шумоизоляции на 8 кг

Строго говоря, RS6 хватало динамики и с 600 сильным мотором, но теперь за счет увеличенной крыльчатки турбокомпрессоров воздух в цилиндры «восьмерки» поступает под давлением 2,6 вместо 2,4 бар, что дает на выходе прибавку в 30 л.с. и 50 Нм тяги к имевшимся 800. Возможно, выигрыш в разгонной динамике — 3,4 против 3,6 с 0–100 км/ч — надежно фиксируется только секундомером, но это все равно потрясающий результат для большого универсала весом 2090 кг. При спурте «газ в пол» ваша голова так и норовит улететь в грузовой отсек. Однако дикая мощь идеально контролируется полным приводом, а на извилистых трассах 29 и 116 к северу от Сан-Франциско, по которым проложен маршрут тест-драйва, оказываются очень кстати полноуправляемое шасси с задним дифференциалом Quattro Sport с функцией векторизации тяги и перенастроенным межосевым Torsen. Последний слегка облегчен и способен передавать на переднюю ось до 70 % тяги, а на заднюю — до 85 %. В виражах соотношение смещается в пользу второй пары колес, чтобы побороть недостаточную поворачиваемость. И RS6 performance действительно чертовски цепок. В поворотах среднего радиуса боковые ускорения достигают 1,47 g. Правда, в шпильках законы физики все же берут верх.

И уж если придираться, то можно отметить некоторую заторможенность реакции на кикдаун в режиме D 8 ступенчатого автомата ZF, тогда как в «спортивном» — коробка реагирует на газ настолько молниеносно, что на обычной дороге это становится проблемой. Подобным же образом ведут себя тормоза с углерод-керамическими дисками, которые резко стопорят автомобиль при малейшем нажатии на левую педаль, едва электроника зафиксирует резкое отпускание акселератора. По счастью, эту функцию можно отключить в дилерском центре.

Экстремальность на максимуме? В Audi так не считают и готовят еще более взрывную версию своего бизнес-универсала, RS6 GT...