В эпоху кардинально меняющихся технологий и трендов приятно видеть, что немцы остаются верными себе и выпускают то, что у них получается лучше всего. Речь про новый универсал Audi

Нет, в Ингольштадте не отказались от планов по электрификации своего модельного ряда, и работающая от аккумуляторов версия нового Audi A6 Avant тоже есть. Но при этом для тех клиентов, кто придерживается традиционных ценностей, немцы сохранили и привычные двигатели внутреннего сгорания — как бензиновые, так и дизельные. Причем именно с ДВС у этой модели практически не осталось конкурентов, не считая BMW 5 Series Touring и Mercedes-Benz E-Сlass…

A6 Avant в кузове C9 построен на масштабируемой платформе PPC (Premium Platform Combustion) группы Audi, на которой также базируются новый Q5 и ряд других более крупных моделей с четырьмя кольцами. Кстати, первоначально этот универсал должен был получить индекс A7, но в Ингольштадте вовремя одумались и не стали менять нумерацию.

На момент запуска новинки на британский рынок для покупателей будет доступен выбор из двух 2,0 литровых «четверок» — бензиновой и дизельной. Оба мотора развивают 201 л.с. и оснащаются роботизированной коробкой передач S tronic с двойным сцеплением. Причем версия TDI на 4,5 тыс. фунтов дороже TFSI: в эту сумму входит полный привод и мягко-гибридная система, которая дает дополнительные 24 л.с., позволяя бесшумно трогаться с места и набирать первую сотню за 7,0 с, против 8,3 у бензиновой версии.

На автостраде этот универсал ощущается большим и солидным, как и полагается роскошному автомобилю длиной пять метров. Он рассекает потоки воздуха, будто многопалубный лайнер водную гладь. А в поворотах, благодаря системе подруливания задних колес, его габариты словно растворяются, и A6 Avant оказывается необычайно проворным. Еще лучше обстоят дела в городе, где грузный «сарай» с ловкостью малолитражки залетает в узкие улочки и тесные подземные паркинги.

За доплату новый A6 Avant оснащается пневмоподвеской. И если вы можете себе такое позволить, то лучше добавьте эту опцию в список оборудования — с ней машина идет гораздо мягче. Однако если сравнивать с предшественником, то даже с пружинной подвеской новинка будет комфортнее. И тише. В Audi утверждают, что они снизили уровень шума в салоне на 30%. У нас не было приборов, чтобы провести соответствующие замеры, хотя это похоже на правду.

Сенсорные дверные ручки не всем придутся по вкусу, но, оказавшись внутри нового Audi A6 Avant, вы точно не разочаруетесь. Спереди много места, и двум пассажирам на заднем диване тоже будет вполне комфортно. Размеры и количество экранов впечатляют — имеется даже дисплей для переднего пассажира, который может работать в конфиденциальном режиме, чтобы не отвлекать водителя просмотром фильма в дороге. Аудиосистема Bang & Olufsen звучит шикарно. Но почему повсюду в отделке используются эти маркие вставки под черный рояльный лак? Они присутствуют на всей центральной консоли и на руле — точках, которые будут максимально быстро собирать отпечатки пальцев. Панель на двери водителя, управляющая светом, замками, зеркалами и памятью сиденья, не только быстро пачкается, но и ощущается хлипкой: такого на прежних Audi не встречалось. А еще в Ингольштадте взяли пример с коллег в Штутгарте и сделали кнопки на руле сенсорными. Зачем, когда все автопроизводители отказываются от такого решения, признанного неудачным?!

Пространство для багажа имеет первостепенное значение для универсалов, и здесь новый A6 Avant показывает себя достойно. Хотя наклон пятой двери увеличен в угоду аэродинамике, объем багажника пострадал от этого несильно. Он вмещает вполне приличные 503 л, хотя у BMW Touring 5 й серии или универсала Mercedes-Benz E-Сlass багажники вмещают куда больше – 570 и 615 л соответственно. Зато у Audi есть ремни для фиксации багажа, которые аккуратно убираются в отсек под полом. Именно такое внимание к деталям и привлекает в A6 Avant.

Цены на новинку Audi начинаются от 52?210 фунтов стерлингов за базовую переднеприводную версию A6 Avant Sport 2.0 TFSI S tronic, а дизельная версия с полным приводом обойдется минимум в 56?780 фунтов. За эти деньги вы получите комфортабельный универсал с безупречной сборкой и отличными ходовыми качествами. Он смотрится круче предшественника, а его багажник по-прежнему достаточно вместителен. Жаль только, что интерьер немного перегружен дисплеями, а большинство функций управляется через меню медиацентра. Здесь немцам тоже стоило сохранить верность традициям.