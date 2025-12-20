Audi быстро продвигалась в разработке третье­го поколения Q3, выпустив сразу две версии модели. И это не просто маркетинговый ход: Sportback ориентирован на покупателей, которые хотят что-то более элегантное и стильное, чем просто кроссовер, даже если это означает отказ от практичности

Все различия между Audi Q3 и версией Sportback кроются в пропорциях. Линия крыши Sportback опущена на 29 мм, его задняя дверь наклонена круче, в результате чего кузов выглядит более подтянутым и спортивным. Обтекаемый профиль кроссовера неизбежно уменьшает пространство над головами пассажиров второго ряда и оставляет меньше места для багажа, но взамен повышает привлекательность машины.

С технической точки зрения обе версии кроссовера полностью идентичны, и «главным героем» среди них является подзаряжаемый гибрид. Audi Q3 Sportback в исполнении e-Hybrid сочетает в себе 1,5 литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель мощностью 197 л.с., передающие крутящий момент на передние колеса через 6 ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 6,8 с.

Аккумулятор емкостью 19,7 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в 100 км на электротяге. Audi заявляет комбинированный расход топлива 1,8 л/100 км по циклу WLTP, хотя в реальности при полной зарядке аккумулятора машина тратит около 5,8 л бензина на сотню, что тоже неплохо. Но из-за батареи в задней части кузова и без того небольшой багажник объемом 488 л уменьшается до 375 л.

Спортивный профиль купе-кроссовера обманчив. На ходу Audi Q3 Sportback e-Hybrid чувствуется тяжелым, он неохотно входит в повороты, а руль оказывается слишком «невесомым». При этом на мокрой или скользкой дороге нужно быть максимально аккуратным, поскольку вся мощность силового агрегата передается только на передние колеса.

Комфорт при езде неоднозначный. Дополнительный вес системы PHEV сильнее нагружает подвеску, что делает гибридную модель мягче более легких бензиновых и дизельных версий, однако ямки и стыки в асфальте все равно сотрясают салон. На хорошей дороге кроссовер достаточно собран, но по ходовым качествам — не самый «отточенный» в классе. Опциональные адаптивные амортизаторы улучшают контроль машины на дороге, тем не менее проблему до конца не решают.

Что касается тишины в салоне, то здесь Audi заслуживает более высоких оценок. Шум двигателя и ветра заглушается хорошо, и только гул шин выдает его невысокий статус в линейке Audi. Большинству покупателей этот кроссовер покажется тихим и комфортным, но не ждите острых ощущений и не дайте себя обмануть, думая, что он спортивнее обычного Q3. Это не так.

По интерьерам Audi задает тон в классе, и Q3 Sportback это подтверждает. Материалы отделки кажутся дорогими, 12,8 дюймовый дисплей медиасистемы четкий, посадка водителя идеальна. Поклонники марки отметят новый блок указателей поворота и стеклоочистителей на рулевой колонке, а также иной селектор трансмиссии. Они работают хорошо, но, пока вы к ним не привыкнете, будете считать, что это просто изменения ради изменений.

Как уже говорилось, концепция купе-кроссовера вынуждает идти на компромиссы между формой и функциональностью. Пространства над головой сзади меньше, чем в обычном Q3, и высокие пассажиры будут задевать обшивку потолка. Сильно наклоненная пятая дверь также делает багажник менее удобным — он подходит для сумок с покупками, но не для крупногабаритных грузов. Так что с перевозкой детских колясок и велосипедов могут возникнуть проблемы.

Да, Sportback выглядит более самобытно. Но для тех, кому часто приходится возить багаж, классический кроссовер может оказаться более разумной покупкой. Цены на Audi Q3 начинаются с отметки чуть выше 40?000 фунтов стерлингов, при этом версия Sportback стоит немного дороже. Так что, выбирая практичность, вы заплатите меньшие деньги. Хотя если вы цените элегантный внешний вид больше, чем дополнительное пространство в салоне, то Q3 Sportback создан для вас.

