Автомобильный портал Motorpage
Имидж — всё

Audi Q3 Sportback (2026) салон
Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку и требует привычки, как и перегруженный левый рычаг, отвечающий за дворники и свет
Audi Q3 Sportback (2026) передние креслаAudi Q3 Sportback (2026) задний диван
Audi Q3 Sportback (2026) багажное отделение
В гибридной версии и без того не рекордный объем багажника уменьшен до совсем скромных 375 л
Audi Q3 Sportback (2026) логотип
Четыре кольца — знак качественной отделки салона и образцовой эргономики
Audi Q3 Sportback (2026) вид сзади
Купе-кроссовер смотрится более спортивно, но едет он так же, как и обычный Audi Q3

Audi быстро продвигалась в разработке третье­го поколения Q3, выпустив сразу две версии модели. И это не просто маркетинговый ход: Sportback ориентирован на покупателей, которые хотят что-то более элегантное и стильное, чем просто кроссовер, даже если это означает отказ от практичности

Все различия между Audi Q3 и версией Sportback кроются в пропорциях. Линия крыши Sportback опущена на 29 мм, его задняя дверь наклонена круче, в результате чего кузов выглядит более подтянутым и спортивным. Обтекаемый профиль кроссовера неизбежно уменьшает пространство над головами пассажиров второго ряда и оставляет меньше места для багажа, но взамен повышает привлекательность машины.

С технической точки зрения обе версии кроссовера полностью идентичны, и «главным героем» среди них является подзаряжаемый гибрид. Audi Q3 Sportback в исполнении e-Hybrid сочетает в себе 1,5 литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель мощностью 197 л.с., передающие крутящий момент на передние колеса через 6 ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 6,8 с.

Аккумулятор емкостью 19,7 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в 100 км на электротяге. Audi заявляет комбинированный расход топлива 1,8 л/100 км по циклу WLTP, хотя в реальности при полной зарядке аккумулятора машина тратит около 5,8 л бензина на сотню, что тоже неплохо. Но из-за батареи в задней части кузова и без того небольшой багажник объемом 488 л уменьшается до 375 л.

Спортивный профиль купе-кроссовера обманчив. На ходу Audi Q3 Sportback e-Hybrid чувствуется тяжелым, он неохотно входит в повороты, а руль оказывается слишком «невесомым». При этом на мокрой или скользкой дороге нужно быть максимально аккуратным, поскольку вся мощность силового агрегата передается только на передние колеса.

Комфорт при езде неоднозначный. Дополнительный вес системы PHEV сильнее нагружает подвеску, что делает гибридную модель мягче более легких бензиновых и дизельных версий, однако ямки и стыки в асфальте все равно сотрясают салон. На хорошей дороге кроссовер достаточно собран, но по ходовым качествам — не самый «отточенный» в классе. Опциональные адаптивные амортизаторы улучшают контроль машины на дороге, тем не менее проблему до конца не решают.

Что касается тишины в салоне, то здесь Audi заслуживает более высоких оценок. Шум двигателя и ветра заглушается хорошо, и только гул шин выдает его невысокий статус в линейке Audi. Большинству покупателей этот кроссовер покажется тихим и комфортным, но не ждите острых ощущений и не дайте себя обмануть, думая, что он спортивнее обычного Q3. Это не так.

По интерьерам Audi задает тон в классе, и Q3 Sportback это подтверждает. Материалы отделки кажутся дорогими, 12,8 дюймовый дисплей медиасистемы четкий, посадка водителя идеальна. Поклонники марки отметят новый блок указателей поворота и стеклоочистителей на рулевой колонке, а также иной селектор трансмиссии. Они работают хорошо, но, пока вы к ним не привыкнете, будете считать, что это просто изменения ради изменений.

Как уже говорилось, концепция купе-кроссовера вынуждает идти на компромиссы между формой и функциональностью. Пространства над головой сзади меньше, чем в обычном Q3, и высокие пассажиры будут задевать обшивку потолка. Сильно наклоненная пятая дверь также делает багажник менее удобным — он подходит для сумок с покупками, но не для крупногабаритных грузов. Так что с перевозкой детских колясок и велосипедов могут возникнуть проблемы.

Да, Sportback выглядит более самобытно. Но для тех, кому часто приходится возить багаж, классический кроссовер может оказаться более разумной покупкой. Цены на Audi Q3 начинаются с отметки чуть выше 40?000 фунтов стерлингов, при этом версия Sportback стоит немного дороже. Так что, выбирая практичность, вы заплатите меньшие деньги. Хотя если вы цените элегантный внешний вид больше, чем дополнительное пространство в салоне, то Q3 Sportback создан для вас.
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Audi Q3 Sportback (2026) Имидж — всё
20 декабря 2025

"Имидж — всё"
Audi A6 Sedan (2026) Ложка дегтя
08 ноября 2025

"Ложка дегтя"
Audi Q5 (2025) Ставка на успех
06 апреля 2025

"Ставка на успех"
Audi Q7 (2025) Переселение душ
19 октября 2024

"Переселение душ"
Audi RS6 Avant performance (2023) Сарай-демон
27 августа 2023

"Сарай-демон"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Audi A3 - audi a3 (2021) убедительно выступил в женском формате
Тест драйв
03 марта 2022

Audi A3
"Убедительно выступил в женском формате"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Audi A3 - audi a3 (2021) треть оборота
Тест драйв
04 февраля 2022

Audi A3
"Треть оборота"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Интересные новости по теме

Новость про Audi Q3 - Audi Q3 (2026)

Новый Audi Q3 удивил необычным управлением коробки передач на рулевой колонке

Audi представила обновленный кроссовер Q3 2026 модельного года, и больше всего обсуждений вызвало не оснащение или дизайн, а новая схема управления трансмиссией. Вместо привычного селектора на центральном тоннеле теперь выбор передач осуществляется при помощи подрулевого рычага, как у Mercedes 23 июня 2025 0
Новость про Audi Q3 - Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

Модель получила большие изменения в дизайне, интерьре и технике. Продажи в Европе стартуют в 2026 году 17 июня 2025 0
Новость про Audi - В России отзывают Audi Q3

В России отзывают Audi Q3

Более двухсот кроссоверов нового поколения попали под отзыв из-за проблем в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". 05 марта 2021 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 Sportback (2020)

Audi Q3 отзывают из-за тормозов

Точнее сказать – из-за педали тормоза, которая просто-напросто отваливается. Вину уже взял на себя поставщик 30 декабря 2020 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 45 TFSI e (2021)

Audi Q3 превратилась в гибрид

Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3. Новинка получила индекс 45 TFSI e, но кое-что и потеряла в плане технологий 07 декабря 2020 0
Новость про Audi RS Q3 - Audi RS Q3 2020

Представлен новый Audi RS Q3

Вместе с ним компания Audi показала и купеобразный аналог- RS Q3 Sportback, так что можно говорить сразу о двух новинках 26 сентября 2019 0
Новость про Audi - Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Компания Audi презентовала Q3 Sportback, который получил не только покатую крышу с увеличенным углом наклона заднего стекла и стоек, но и широкий набор стандартного оборудования. 24 июля 2019 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 2019

Audi Q3 лишился полного привода

Компания Audi сертифицировала для российского рынка кроссовер Q3 второго поколения. Автомобиль заявлен лишь в переднеприводном исполнении и с одним двигателем 29 мая 2019 1

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 2 8