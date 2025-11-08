Автомобильный портал Motorpage
Ложка дегтя

Audi A6 Sedan (2026) салон

Прежде Audi никогда не блистала подзаряжаемыми гибридами: по запасу хода они отставали от Mercedes-Benz, а по ощущениям от вождения не могли сравниться с BMW. Изменит ли ситуацию появление нового гибрида A6?

Новое поколение гибридов Audi не только получило более понятное обозначение e-Hybrid вместо TFSI e, но и технически стало лучше. По крайней мере на бумаге. Теперь Audi A6 базируется на «тележке» Premium Platform Combustion (PPC), которая уже используется в моделях A5 и Q5 нового поколения. Все новинки e-Hybrid оснащены полным приводом quattro, а подруливающие колеса задней оси (недешевая опция для бензиновых и дизельных A6) входят в стандартную комплектацию. Новый A6 e-Hybrid оснащен 2,0 литровым турбомотором мощностью 248 л.с., которому помогает 141 сильный электродвигатель, интегрированный с 7 ступенчатой коробкой передач S tronic.

Суммарно гибридный привод выдает 295 л.с., ускоряя новинку от 0 до 100 км/ч всего за шесть секунд. Но, пожалуй, наибольший интерес представляют характеристики аккумуляторной батареи, емкость которой была увеличена на 45% до 20,7 кВт.ч, что больше, чем у Mercedes-Benz E300e и BMW 530e. Audi заявляет запас хода на электротяге в 100 км. И хотя в реальных условиях мы получим около 65–70 км, это все равно вдвое больше, чем было раньше. Причем даже с разряженной батареей расход составляет 5,8–6,7 л/100 км, что для такого крупного и тяжелого автомобиля весьма неплохо.

На ходу переключение между электрическим и бензиновым моторами не вызывает дискомфорта — оно не настолько плавное, чтобы его не заметить, но все же весьма деликатное. Вы можете настроить автомобиль на работу и в гибридном, и в электрическом режиме. Последний стоит использовать для коротких поездок в городе, так как на скорости выше 80 км/ч ДВС все равно включится. Когда оба мотора работают одновременно, машина резво разгоняется — на данный момент это самый быстрый новый Audi A6, который вы можете купить.

Стандартное полноуправляемое шасси — тоже весомый плюс. Подруливающие задние колеса делают пятиметровый седан впечатляюще маневренным, и он совсем не ощущается таким большим, как на самом деле. На высоких скоростях управление всеми четырьмя колесами помогает входить в крутые повороты, при этом A6 остается удивительно послушным. Отчасти за это можно поблагодарить спортивную подвеску, установленную в тестовой машине. Но вот за что ее точно не поблагодаришь, так это за жесткость хода. Доступная в качестве опции пневмоподвеска кардинально все меняет: с ней седан обеспечивает именно тот уровень комфорта, какой от него ожидаешь.

Интерьер здесь такой же, как и в других новинках Audi — A5 и Q5, и он кардинально отличается от того, что предлагает предшественник. Цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран объединены, и оба выглядят великолепно. Интерфейс медиацентра не такой интуитивно понятный, как в предыдущих моделях Audi, зато меню климат-контроля теперь присутствует на нем всегда. В дорогих комплектациях передний пассажир получает собственный сенсорный экран, хотя, на наш взгляд, это совершенно ненужная опция. В топовых версиях салон обильно сдобрен кожей и алькантарой, но при этом находятся детали, которые, кажется, не должны здесь быть — речь про маркую глянцево-черную центральную консоль и простенькие кнопки на руле.

Задний ряд вполне удобен, однако не столь просторен, как ожидаешь от автомобиля такой длины. Но самым большим разочарованием стал багажник, объем которого уменьшился с 492 до 354 л, это значительно меньше, чем у конкурентов. И такие метаморфозы можно было бы как-то объяснить, если б у задних пассажиров места стало больше, но этого не произошло.

Стоит упомянуть и о технических проблемах, с ними мы столкнулись во время теста. Регулярно в машине появлялись сообщения об ошибках, из-за которых такие функции, как адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения и распознавание дорожных знаков, не работали. Было и предупреждение о неисправности гибридной системы, но больше всего проблем доставила задняя дверь, которая нормально не закрывалась. Для новой машины за 70?000 фунтов стерлингов это чересчур…

Да, новый A6 ощущается как «настоящий» Audi: он приятен в управлении и у него эффективный PHEV-модуль. Однако ложкой дегтя в этой бочке меда является качество отделки и сборки. Проблемы нашего тестового автомобиля оказались слишком явными, чтобы их игнорировать, и, судя по опыту вождения других новинок из Ингольштадта, они далеко не уникальны. Добавьте к этому маленький багажник и неудачное сочетание больших легкосплавных дисков со спортивной подвеской. Так что для нас лучшим вариантом остается дизельный Audi A6 с пневмоподвеской. Если же вы непременно хотите гибрид, обратите внимание на BMW 530e.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Audi A6 Sedan (2026) Ложка дегтя
08 ноября 2025

"Ложка дегтя"
Audi A6 Avant (2026) Верность традициям
21 июня 2025

"Верность традициям"
Audi Q7 (2025) Переселение душ
19 октября 2024

"Переселение душ"
Audi RS6 Avant performance (2023) Сарай-демон
27 августа 2023

"Сарай-демон"
Только электричество!
09 октября 2021

"Только электричество!"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Audi A3 - audi a3 (2021) убедительно выступил в женском формате
Тест драйв
03 марта 2022

Audi A3
"Убедительно выступил в женском формате"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Audi A3 - audi a3 (2021) треть оборота
Тест драйв
04 февраля 2022

Audi A3
"Треть оборота"
Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5 - сравнительный тест. audi q5 и range rover velar – что в них общего кроме высокой цены?
Сравнительный тест
13 октября 2021

Land Rover Range Rover Velar, Audi Q5
"Audi Q5 и Range Rover Velar – что в них общего кроме высокой цены?"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Интересные новости по теме

Новость про Audi A6 - Audi A6 Avant (2026)

Audi представила новый A6 Avant

Компания Audi официально представила новое поколение универсала A6 Avant, вернувшись к традиционному названию после запутанной стратегии с индексами A6 и A7 05 марта 2025 0
Новость про Audi A6 - Audi A6 Avant e-tron (2025)

Представлен электрический Audi A6 e-tron

Компания Audi рассекретила семейство лифтбеков и универсалов A6 нового поколения в электрических версиях e-tron. Предзаказы на новинку откроют в сентябре этого года. Предполагаемая начальная стоимость - 70 000 долларов за A6 e-tron и 90 000 долларов за S6 e-tron 01 августа 2024 0
Новость про Audi A6 - Audi A6 e-tron

Появились первые изображения обновленного семейства Audi A6

Компания Audi поделилась первыми изображениями обновленного семейства седанов и универсалов модели A6. Все версии оснащены электрической силовой установкой и получили приставку e-tron. Премьера состоится 31 июля 30 июля 2024 0
Новость про Audi A6 - Audi A6 Avant e-tron

Представлен электрический универсал Audi A6 Avant

Компания Audi представила электрический универсал A6 Avant e-tron. Пока это концепт. Но в будущем электрокар вполне может стать серийным, производитель даже заявляет точные даты – осень следующего года 17 марта 2022 0
Новость про Audi - Audi A6 e-tron Concept (2021)

Audi представила прототип нового A6

Немецкая марка показала первенца, который построен на новейшей платформе для электромобилей PPE. Новинка получила название Audi A6-E-tron 19 апреля 2021 0
Новость про Audi A6 allroad quattro - Audi A6 allroad quattro (2020)

В Россию приехал новый A6 Allroad

Немецкая компания начала принимать заказы на высокий универсал A6 Allroad нового поколения 06 августа 2020 0
Новость про Audi - Audi A3 Sedan 2017 вид спереди

Audi отправит в ремонт A3 и A6 в России

Автомобили отзывают из-за вероятности ошибочного определения координат места блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб. 30 июня 2020 0
Новость про Audi A6 - Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Audi A6 Аvant стал гибридом

Компания Audi представила гибридную модификацию A6 Avant 55 TFSI e quattro. Такой автомобиль способен проезжать на одной электроэнергии 51 километр. Пополнить заряд батареи можно, подключив гибрид к обычной розетке 28 апреля 2020 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 1 9