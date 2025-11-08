Прежде Audi никогда не блистала подзаряжаемыми гибридами: по запасу хода они отставали от Mercedes-Benz, а по ощущениям от вождения не могли сравниться с BMW. Изменит ли ситуацию появление нового гибрида A6?

Новое поколение гибридов Audi не только получило более понятное обозначение e-Hybrid вместо TFSI e, но и технически стало лучше. По крайней мере на бумаге. Теперь Audi A6 базируется на «тележке» Premium Platform Combustion (PPC), которая уже используется в моделях A5 и Q5 нового поколения. Все новинки e-Hybrid оснащены полным приводом quattro, а подруливающие колеса задней оси (недешевая опция для бензиновых и дизельных A6) входят в стандартную комплектацию. Новый A6 e-Hybrid оснащен 2,0 литровым турбомотором мощностью 248 л.с., которому помогает 141 сильный электродвигатель, интегрированный с 7 ступенчатой коробкой передач S tronic.

Суммарно гибридный привод выдает 295 л.с., ускоряя новинку от 0 до 100 км/ч всего за шесть секунд. Но, пожалуй, наибольший интерес представляют характеристики аккумуляторной батареи, емкость которой была увеличена на 45% до 20,7 кВт.ч, что больше, чем у Mercedes-Benz E300e и BMW 530e. Audi заявляет запас хода на электротяге в 100 км. И хотя в реальных условиях мы получим около 65–70 км, это все равно вдвое больше, чем было раньше. Причем даже с разряженной батареей расход составляет 5,8–6,7 л/100 км, что для такого крупного и тяжелого автомобиля весьма неплохо.

На ходу переключение между электрическим и бензиновым моторами не вызывает дискомфорта — оно не настолько плавное, чтобы его не заметить, но все же весьма деликатное. Вы можете настроить автомобиль на работу и в гибридном, и в электрическом режиме. Последний стоит использовать для коротких поездок в городе, так как на скорости выше 80 км/ч ДВС все равно включится. Когда оба мотора работают одновременно, машина резво разгоняется — на данный момент это самый быстрый новый Audi A6, который вы можете купить.

Стандартное полноуправляемое шасси — тоже весомый плюс. Подруливающие задние колеса делают пятиметровый седан впечатляюще маневренным, и он совсем не ощущается таким большим, как на самом деле. На высоких скоростях управление всеми четырьмя колесами помогает входить в крутые повороты, при этом A6 остается удивительно послушным. Отчасти за это можно поблагодарить спортивную подвеску, установленную в тестовой машине. Но вот за что ее точно не поблагодаришь, так это за жесткость хода. Доступная в качестве опции пневмоподвеска кардинально все меняет: с ней седан обеспечивает именно тот уровень комфорта, какой от него ожидаешь.

Интерьер здесь такой же, как и в других новинках Audi — A5 и Q5, и он кардинально отличается от того, что предлагает предшественник. Цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран объединены, и оба выглядят великолепно. Интерфейс медиацентра не такой интуитивно понятный, как в предыдущих моделях Audi, зато меню климат-контроля теперь присутствует на нем всегда. В дорогих комплектациях передний пассажир получает собственный сенсорный экран, хотя, на наш взгляд, это совершенно ненужная опция. В топовых версиях салон обильно сдобрен кожей и алькантарой, но при этом находятся детали, которые, кажется, не должны здесь быть — речь про маркую глянцево-черную центральную консоль и простенькие кнопки на руле.

Задний ряд вполне удобен, однако не столь просторен, как ожидаешь от автомобиля такой длины. Но самым большим разочарованием стал багажник, объем которого уменьшился с 492 до 354 л, это значительно меньше, чем у конкурентов. И такие метаморфозы можно было бы как-то объяснить, если б у задних пассажиров места стало больше, но этого не произошло.

Стоит упомянуть и о технических проблемах, с ними мы столкнулись во время теста. Регулярно в машине появлялись сообщения об ошибках, из-за которых такие функции, как адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения и распознавание дорожных знаков, не работали. Было и предупреждение о неисправности гибридной системы, но больше всего проблем доставила задняя дверь, которая нормально не закрывалась. Для новой машины за 70?000 фунтов стерлингов это чересчур…

Да, новый A6 ощущается как «настоящий» Audi: он приятен в управлении и у него эффективный PHEV-модуль. Однако ложкой дегтя в этой бочке меда является качество отделки и сборки. Проблемы нашего тестового автомобиля оказались слишком явными, чтобы их игнорировать, и, судя по опыту вождения других новинок из Ингольштадта, они далеко не уникальны. Добавьте к этому маленький багажник и неудачное сочетание больших легкосплавных дисков со спортивной подвеской. Так что для нас лучшим вариантом остается дизельный Audi A6 с пневмоподвеской. Если же вы непременно хотите гибрид, обратите внимание на BMW 530e.