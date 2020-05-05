В нынешнем году исполняется 110 лет со дня основания марки Audi. Наш сегодняшний рассказ посвящен ее первым шагам

История Audi началась со скандала, потрясшего небольшой немецкий городок Цвиккау. Август Хорьх – основатель и технический директор автомобильной компании Horch, которому та была обязана всеми своими достижениями, напрочь рассорился с компаньонами. Причиной послужили плохие продажи нового автомобиля. И хотя с технической точки зрения продукт был замечательный (двигатель объемом 7,8 л, шесть цилиндров, 65 л.с.), продажи модели шли вяло. Сам Хорьх считал, что вина лежит на отделе продаж, назначившем на новинку завышенную цену. Пытаясь хоть как-то оправдать неудачи, директор по продажам настроил других членов правления против конструктора. В итоге дело дошло до того, что Хорьху пришлось уйти из основанной им фирмы, которая к тому же носила его имя!

Вот как сам конструктор описывает этот момент в своих мемуарах: «Заседание директората шло бурно. Наслушавшись горьких фраз и обидных упреков, я покинул его, хлопнув дверью <…> Все это происходило 19 июня 1909 года <…> На следующий день у меня уже созрело решение: создать новую фабрику, которая составит конкуренцию этому, ставшему мне ненавистным предприятию».

Сказано – сделано! Буквально за три дня Хорьх нашел новых инвесторов и был готов к открытию фирмы со стартовым капиталом 200 тыс. марок. Еще некоторое время понадобилось для поисков участка земли и здания, каковые удалось купить рядом с прежним заводом. А поскольку вместе с Хорьхом ушли и полтора десятка его друзей, специалистов высшего класса, начинать новое дело было легче. В итоге в Цвиккау появилась еще одна фирма Horch.

И тут скандал получил неожиданное продолжение. Бывшие компаньоны подали в суд, утверждая, что фамилия основателя уже давно стала известной торговой маркой и права на нее принадлежат им. Кроме того, деньги, вложенные в раскрутку бренда, являлись собственностью компаньонов, а не Хорьха. Суд с такими доводами согласился и запретил конструктору впредь использовать свою фамилию в коммерческих целях.

Сказать, что у Хорьха это вызвало возмущение, значит, ничего не сказать! Тем не менее решение суда надо было выполнять, и он решил подыскать новое имя для своей компании. Но придумать что-либо стоящее не удавалось, пока сыну одного из сотрудников не пришла в голову блестящая идея. По-немецки слово horch означает «слушай», но если немецкий вариант фамилии использовать нельзя, то кто мешает перевести ее на другой язык, к примеру, на латынь? Перевели, получилось не менее звучно – Audi! Компания же получила наименование Audi Avtomobil-Verke M.B.H.

Новый бренд – первые победы

Созданная фирма поглощала все время Хорьха, став его любимым детищем. О том, насколько серьезно он к ней относился, говорит такой факт: с момента переименования компании в 1910 году конструктор все письма к друзьям подписывал не August Horch, а August Audi.

Главным его стремлением на первом этапе развития Audi было доказать, что его новые автомобили лучше, чем те, которые выпускает Horch. Ну а что выявляет преимущества авто лучше всего? Конечно, гонки! И не простые, а горные – такие, как Альпийские состязания, устраивавшиеся Австрийским императорским автоклубом. Ближайшие были намечены на 1911 год, и Хорьх заявил на них три свои новые машины.

Альпийская гонка в то время считалась одной из самых сложных. Мало того что модели участников должны были отвечать определенным техническим требованиям, так еще и маршрут прокладывался по далеко не самым простым участкам дорог в горах, а за нарушение регламента начислялись штрафные очки. Старт был дан 12 мая. Конструктор лично управлял одной из машин, и судьба ему улыбнулась: Хорьх взял приз. Помимо прочего, гонка выявила недостатки конструкции, которые быстро устранили. Уже на следующий год заводская команда победила в Альпийских состязаниях. Затем повторила свой успех в 1913 и 1914 годах.

Немецкие историки пишут, что именно тогда «Audi достигла высокой, практически сенсационной популярности». Эти же годы ознаменовались целым рядом побед бренда в других крупных гонках, причем в тех, где на старт выходили и машины Horch. Спортивные соревнования служили не только отличной рекламой, но и серьезными испытаниями для новых узлов и агрегатов, которые конструировались инженерами компании под руководством Хорьха. Тогда и стало понятно, что новая марка уверенно становится на ноги. Этот период считается также пиком конструкторской карьеры Хорьха, поскольку после Первой мировой войны она стала клониться к закату.

Курьез в Петербурге

Постепенно новая марка становилась известной и в других странах, включая Россию. Оте­чественные автомобилисты познакомились с техникой Audi примерно в 1912 году. А поскольку и фамилия основателя, и продукция фирмы Horch им были уже известны, то «Ежегодник Автомобилизма и Воздухоплавания» писал: «Audi (Horch) – Германия». Таким образом читателям давали понять, что новая марка связана с фамилией известного конструктора. Одним из первых мест Российской империи, где можно было приобрести продукцию Audi, стало киевское отделение общества «Энжин», располагавшееся по адресу: Пушкинская улица, дом 39.

Что касается столицы, то на начало 1913 года там под номером 570 был зарегистрирован всего один автомобиль Audi – лимузин с 4-цилиндровым мотором мощностью 14 л.с., принадлежавший фирме «Бен и Халеев В.М.», располагавшейся на Гулярной улице в доме 18. Она-то и представляла интересы марки. Если судить по «Краткой спецификации автомобилей, продаваемых фирмами Санкт-Петербурга», покупателям предлагалиcь четыре модели Audi с моторами мощностью 10/28; 14/35; 18/45 и 22/50 л.с. Первая цифра означала налоговую мощность, вторая – фактическую. Все они оснащались карбюраторами «Зенит», магнето «Бош» и имели сцепление конусом.

А когда было объявлено, что в Санкт-Петербурге пройдет Четвертая международная автомобильная выставка, Audi подала заявку на участие одной из первых и получила стенд № 45 в центре экспозиции. В каталоге выставки отмечалось, что на стенде были представлены лимузин, спортивный фаэтон и демонстрационное шасси. Особо оговаривалась отличная выделка всех деталей и роскошь кузовов.

Приехал на салон и сам Август Хорьх. Этот визит он не только запомнил на всю жизнь, но и описал в своих мемуарах: «В мае 1913 года русские устраивали в Петербурге автомобильную выставку. Фирма Audi отправила на нее некоторое количество машин. За несколько дней до открытия выставки я приехал в Россию, чтобы достойно обустроить наш стенд. Бен, наш тамошний представитель, встретил меня на вокзале и отвез в отель. Выставка была шикарной и очень помпезной. Мне она очень понравилась… На второй день, явившись на выставку, я небрежно бросил свое новое пальто на спинку стула. Отвернулся, поговорил с одним, с другим… Потом протянул руку, чтобы взять пальто, но на месте его уже не обнаружил. Это развеселило меня необычайно...

Русский автомобильный клуб обильно кормил нас. Еда была очень вкусной. <…> За обедом стол ломился от черной икры. Затем подавали поочередно еще шесть блюд, каждое из которых поражало не только изысканным вкусом, но и своими размерами. Ужин продолжался с восьми часов вечера до часу ночи. Затем все перешли в гостиную и продолжили беседу за бокалом вина. В отель я вернулся лишь к пяти часам утра, удивляясь, как я смог выдержать такую ночку.

29 мая выставку посетил русский царь. Он осматривал все очень подробно. Побывал и на нашем стенде. <…> Санкт Петербург нам показали в самом лучшем виде, на экскурсиях мы осмотрели все достопримечательности. Особенно пора­зили меня несметные сокровища, хранившиеся в одной из палат какого-то собора».

Вернувшись в Германию, Хорьх продолжил активно работать как в области улучшения своей продукции, так и над ее дальнейшим продвижением на рынках разных стран: всего за три года Хорьх и его сотрудники смогли основательно поставить Audi на ноги, придав марке импульс дальнейшего развития. Да такой сильный, что она, пройдя через годы войн и катаклизмов ХХ столетия и преодолев на своем пути множество препятствий, до сих пор радует своих поклонников отменными автомобилями.