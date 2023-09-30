На ижевской площадке АвтоВАЗа готовятся к выпуску первой партии электрических универсалов Lada e-Largus

Ставка на Largus в программе электризации модельного ряда АвтоВАЗа сделана главным образом из-за самой длинной в актуальной линейке компании колесной базы (2905 мм). По словам специалистов, это дает большую свободу в размещении тягового аккумулятора. Общая емкость батареи составляет 60 кВт•ч, что обеспечивает до 400 км пробега (по циклу NEDC). В зимнее время, а также при полной массе запас хода пассажирской версии будет примерно на 100 км меньше. При этом грузоподъемность такой машины составит 430 кг против 480–495 кг у бензинового пассажирского универсала.

«Коммерческий» вариант машины располагает батареей меньшей емкости для увеличения грузоподъемности и запасом хода 250 км. Такой лимит свидетельствует об ориентации этой версии прежде всего на городские перевозки. Электрофургон сможет взять на борт до 800 кг груза. На АвтоВАЗе считают, что эта новинка заинтересует развозные фирмы в том числе потому, что электрокары не требуют больших затрат на обслуживание ввиду простоты конструкции двигателя и трансмиссии.

Пожалуй, единственное внешнее отличие вазовской «электрички» — два зарядных порта на месте заливной горловины бензобака. Они предусмотрены, соответственно, для быстрой и медленной зарядки. В салоне появилась оригинальная цифровая панель, но запуск автомобиля осуществляется не кнопкой, а традиционно — с ключа. Поскольку кузов при переводе на электрические рельсы не трогали, объем багажника не изменился — он по-преж­нему достигает 560 л у пятиместной версии.

Как и в случае с модификациями с ДВС, электрокар будут выпускать в грузовом и пассажирском исполнении. Оба получат синхронный двигатель на постоянных магнитах мощностью 150 л.с., расположенный на передней оси. Одноступенчатой трансмиссии выделена в качестве органа управления поворотная шайба с тремя позициями — R, N и D на центральном тоннеле.

Литий-ионные тяговые аккумуляторы распределены в e-Largus на три секции — под капотом, в центральном тоннеле и под задним сиденьем. Электрокар сможет разгоняться до 145 км/ч, а на ускорение до сотни отмерено 10 с против 13,5–14,0 с у бензиновых версий.

Автомобиль получил также мультимедиа, камеру заднего вида, ABS, ESP, подушки безопасности, климатическую установку и электрический усилитель руля вместо гидроусилителя, что позволит в будущем установить на машину систему автоматической парковки и другие электронные ассистенты.

Первую партию электрических Largus вазовцы обещают произвести до конца года, а массовый выпуск наладят в начале 2024 го. Уровень локализации электрической новинки превысит 50%. Что касается обычного Lada Largus, его перезапуск запланирован на осень. Любопытно, что классическая версия с ДВС будет выпускаться в Тольятти. Цены товарной модификации Lada e-Largus пока не названы. Однако, как намекнул на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава АвтоВАЗа Максим Соколов, «электричка» обойдется дороже обычного Largus на 20–30%.

