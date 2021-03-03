Встречая обновленный среднеразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который выходит на российский рынок нынешней весной, не каждый вспомнит, что японская компания начала выпускать эту модель ровно 25 лет назад, в 1996-м. Уже тогда она сразу покорила автомобилистов разных стран

Любопытный факт: в 2013 году оргкомитету ралли «Дакар» было предоставлено 43 автомобиля Mitsubishi – внедорожники Pajero Sport и пикапы L200, созданные на одной платформе. Они предназначались для целого комплекса задач: разведки маршрутов, организации контрольных точек, обеспечения безопасности соревнований, технической поддержки, помощи при авариях. Со всеми этими обязанностями «японцы» в полной мере справились, тем самым подтвердив свою феноменальную надежность, проходимость и выносливость. Вместе с тем в биографии Pajero Sport немало и собственных побед в подобных гонках, в том числе завоеванных автомобилями нынешней, третьей генерации.

Впрочем, в той же степени эта модель, предоставляющая высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики, практичности, хороша и в повседневной жизни – ее владельцы это неизменно подтверждают. А в обновленном внедорожнике, как раз сейчас появляющемся на российском рынке, все эти качества выведены на еще более высокий уровень.

По всем фронтам

Новации, внесенные в автомобиль в ходе его последней модернизации, охватывают многие ключевые элементы – от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности. Будучи переработанным в соответствии с философией Elevate your Journey («Новый уровень путешествий»), Pajero Sport получил более мощный, но весьма изысканный внешний вид, удобный салон с расширенным функционалом, высококачест­венные материалы. Все это позволяет утверждать, что актуальная версия модели – это фактически сплав из комфорта, свойственного седанам, и функциональности, присущей SUV.

Показательно, что фирменная концепция дизайна Dynamic Shield, уже знакомая по новейшим моделям Mitsubishi, на этом внедорожнике была дополнительно переосмыслена. Благодаря чему автомобиль, с одной стороны, стал более элегантным, основательным (высокий капот и изменившиеся крылья подчеркивают увеличенную переднюю часть кузова, а массивные хромированные детали придают ему современный вид); с другой – водителю и пассажирам обеспечена лучшая видимость, чему способствует в том числе новая – «двухэтажная» – фронтальная оптика. В кормовой же части следует отметить новый бампер и переработанную, элегантную форму фонарей с LED-элементами.

Значительно изменился и салон. Pajero Sport получил дополнительные USB разъемы для задних пассажиров, новые переднюю и приборную панели. На смену классическим приборам пришел цветной 8-дюймовый дисплей с двумя дополнительными боковыми секциями, новая мультимедийная система тоже оснащена 8-дюймовым ЖК-монитором. Ряд изменений внесен в рулевое колесо, а на центральном тоннеле организован сквозной бокс (удобно и водителю, и пассажиру). Хороши и мягкие накладки на подлокотниках.

Продвинутая электроника – один из козырей обновленного «японца». Прежде всего, добавились современные ассистенты, которые обеспечивают безопасность на дороге и при выполнении маневров. К тому же теперь с автомобилем можно взаимодействовать с помощью смартфона. В частности, доступен контроль ряда основных параметров, а также блокировка всех дверей и даже функция открывания багажника при приближении к машине (тут задействована технология Bluetooth). Впрочем, есть и другой способ бесконтактно поднять или опустить крышку багажного отсека – достаточно просто провести ногой под задним бампером, в который интегрированы сенсоры. Само собой, это означает, что пятая дверь автомобиля имеет сервопривод.

Кто готов поспорить?

Титул одной из икон бренда Pajero Sport завоевал во многом благодаря своим ходовым качествам. Они в полной мере свойственны и его новейшей версии, традиционно для модели построенной на мощной стальной лонжеронной раме. Подвеска соответствующая – независимая с двойными поперечными рычагами спереди и винтовые пружины с неразрезным мостом сзади. Дорожный просвет – 218 мм.

Под капотом внедорожника может быть установлен либо 2,4-литровый турбодизель MIVEC мощностью 181 л.с., либо бензиновый V6, несущий в себе 209 л.с. С обои­ми моторами сочетается современная 8-диапазонная автоматическая коробка передач, славящаяся своей «скорострельностью» и плавностью работы, а с дизелем доступна еще и 6-ступенчатая механика.

Другой ключевой компонент инженерии – легендарная система полного привода Super Select II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi. Эта трансмиссия (способная перебросить на заднюю ось до 60% крутящего момента) дает возможность задействовать привод на все колеса и межосевую блокировку, воспользоваться блокировкой заднего межколесного дифференциала, а также пониженной передачей, тем самым превратив автомобиль в настоящий вездеход. Кстати, теперь в Pajero Sport установлен заново сконструированный переключатель режимов бездорожья, сделавший процесс покорения сложных участков еще более удобным и простым.

Что же касается «городских джунглей», то этот среднеразмерный 5-местный SUV и в них чувствует себя в своей стихии. Достаточно сказать, что радиус его разворота составляет всего 5,6 м, – отличная маневренность даже на узких улочках мегаполиса и тесных парковках машине обеспечена!

Для большинства мировых рынков (а таковых около 90) новый Mitsubishi Pajero Sport делают в Таиланде, однако для России его выпуск было решено локализовать – автомобиль будет производиться на предприятии бренда под Калугой. При этом заводская гарантия на внедорожник действует 5 лет или 150 000 км пробега.