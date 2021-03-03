Встречая обновленный среднеразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который выходит на российский рынок нынешней весной, не каждый вспомнит, что японская компания начала выпускать эту модель ровно 25 лет назад, в 1996-м. Уже тогда она сразу покорила автомобилистов разных стран
Любопытный факт: в 2013 году оргкомитету ралли «Дакар» было предоставлено 43 автомобиля Mitsubishi – внедорожники Pajero Sport и пикапы L200, созданные на одной платформе. Они предназначались для целого комплекса задач: разведки маршрутов, организации контрольных точек, обеспечения безопасности соревнований, технической поддержки, помощи при авариях. Со всеми этими обязанностями «японцы» в полной мере справились, тем самым подтвердив свою феноменальную надежность, проходимость и выносливость. Вместе с тем в биографии Pajero Sport немало и собственных побед в подобных гонках, в том числе завоеванных автомобилями нынешней, третьей генерации.
Впрочем, в той же степени эта модель, предоставляющая высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики, практичности, хороша и в повседневной жизни – ее владельцы это неизменно подтверждают. А в обновленном внедорожнике, как раз сейчас появляющемся на российском рынке, все эти качества выведены на еще более высокий уровень.
Новации, внесенные в автомобиль в ходе его последней модернизации, охватывают многие ключевые элементы – от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности. Будучи переработанным в соответствии с философией Elevate your Journey («Новый уровень путешествий»), Pajero Sport получил более мощный, но весьма изысканный внешний вид, удобный салон с расширенным функционалом, высококачественные материалы. Все это позволяет утверждать, что актуальная версия модели – это фактически сплав из комфорта, свойственного седанам, и функциональности, присущей SUV.
Показательно, что фирменная концепция дизайна Dynamic Shield, уже знакомая по новейшим моделям Mitsubishi, на этом внедорожнике была дополнительно переосмыслена. Благодаря чему автомобиль, с одной стороны, стал более элегантным, основательным (высокий капот и изменившиеся крылья подчеркивают увеличенную переднюю часть кузова, а массивные хромированные детали придают ему современный вид); с другой – водителю и пассажирам обеспечена лучшая видимость, чему способствует в том числе новая – «двухэтажная» – фронтальная оптика. В кормовой же части следует отметить новый бампер и переработанную, элегантную форму фонарей с LED-элементами.
Значительно изменился и салон. Pajero Sport получил дополнительные USB разъемы для задних пассажиров, новые переднюю и приборную панели. На смену классическим приборам пришел цветной 8-дюймовый дисплей с двумя дополнительными боковыми секциями, новая мультимедийная система тоже оснащена 8-дюймовым ЖК-монитором. Ряд изменений внесен в рулевое колесо, а на центральном тоннеле организован сквозной бокс (удобно и водителю, и пассажиру). Хороши и мягкие накладки на подлокотниках.
Продвинутая электроника – один из козырей обновленного «японца». Прежде всего, добавились современные ассистенты, которые обеспечивают безопасность на дороге и при выполнении маневров. К тому же теперь с автомобилем можно взаимодействовать с помощью смартфона. В частности, доступен контроль ряда основных параметров, а также блокировка всех дверей и даже функция открывания багажника при приближении к машине (тут задействована технология Bluetooth). Впрочем, есть и другой способ бесконтактно поднять или опустить крышку багажного отсека – достаточно просто провести ногой под задним бампером, в который интегрированы сенсоры. Само собой, это означает, что пятая дверь автомобиля имеет сервопривод.
Титул одной из икон бренда Pajero Sport завоевал во многом благодаря своим ходовым качествам. Они в полной мере свойственны и его новейшей версии, традиционно для модели построенной на мощной стальной лонжеронной раме. Подвеска соответствующая – независимая с двойными поперечными рычагами спереди и винтовые пружины с неразрезным мостом сзади. Дорожный просвет – 218 мм.
Под капотом внедорожника может быть установлен либо 2,4-литровый турбодизель MIVEC мощностью 181 л.с., либо бензиновый V6, несущий в себе 209 л.с. С обоими моторами сочетается современная 8-диапазонная автоматическая коробка передач, славящаяся своей «скорострельностью» и плавностью работы, а с дизелем доступна еще и 6-ступенчатая механика.
Другой ключевой компонент инженерии – легендарная система полного привода Super Select II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi. Эта трансмиссия (способная перебросить на заднюю ось до 60% крутящего момента) дает возможность задействовать привод на все колеса и межосевую блокировку, воспользоваться блокировкой заднего межколесного дифференциала, а также пониженной передачей, тем самым превратив автомобиль в настоящий вездеход. Кстати, теперь в Pajero Sport установлен заново сконструированный переключатель режимов бездорожья, сделавший процесс покорения сложных участков еще более удобным и простым.
Что же касается «городских джунглей», то этот среднеразмерный 5-местный SUV и в них чувствует себя в своей стихии. Достаточно сказать, что радиус его разворота составляет всего 5,6 м, – отличная маневренность даже на узких улочках мегаполиса и тесных парковках машине обеспечена!
Для большинства мировых рынков (а таковых около 90) новый Mitsubishi Pajero Sport делают в Таиланде, однако для России его выпуск было решено локализовать – автомобиль будет производиться на предприятии бренда под Калугой. При этом заводская гарантия на внедорожник действует 5 лет или 150 000 км пробега.
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