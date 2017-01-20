Ярославский моторный завод «Автодизель», входящий в «Группу ГАЗ», отметил свое 100-летие. Мы посетили это предприятие, чтобы узнать, с какими планами оно входит во второй век жизни
Ярославский моторный завод – одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославской области. Самая современная из них находится, как говорят местные жители, «за Волгой», на окраине города. Строительство здесь было развернуто зимой 2007 года, планировалось возвести новые корпуса для механообрабатывающего и сборочного производств средних дизельных двигателей ЯМЗ-530. Сегодня это предприятие площадью 57 000 кв. м оснащено самым современным оборудованием, штат сотрудников составляет 444 человека, работа идет в три смены, а текущая годовая мощность – 24 тыс. двигателей (при проектной мощности 50 тыс. агрегатов).
Сборочная линия двигателей ЯМЗ-530 организована в просторных и чистых цехах. Уровень автоматизации достигает 90%, поэтому рабочих на конвейере неожиданно мало – основная работа возложена на технику таких мировых производителей, как Liebherr, Siemens, ThyssenKrupp Krause, Walter, Grob Werke, Heller, Riko, Durr Ecoclean, Karl-Zeiss Center-Max.
Директор проекта ЯМЗ-530 Руслан Греков показывает товар лицом. На площадке у сборочной линии выставлен весь спектр продукции – от компактного 4-цилиндрового ЯМЗ-534 с диапазоном мощности от 150 до 210 л.с. и среднего 6-цилиндрового ЯМЗ-536 (240–330 л.с.) до самого крупного V12 ЯМЗ-840/850, способного развивать от 550 до 800 «лошадей». Двигатели, включая метановые версии ЯМЗ-534 CNG и ЯМЗ-536 СNG (готовятся к серийному производству), соответствуют стандартам Euro 4 и Euro 5, при этом в конструкцию заложена возможность перехода на Euro 6. Рядом выставлены актуальные и перспективные трансмиссии для семейства ЯМЗ 530: 5-, 8-, 9-ступенчатые механические коробки передач ЯМЗ, рассчитанные на входные крутящие моменты от 900 до 2100 Нм.
Проходим вдоль конвейера цеха сборки моторов ЯМЗ-530 и оказываемся... у линии по выпуску 4-цилиндровых 2,2-литровых дизелей Mercedes-Benz OM646, предназначенных для LCV Mercedes-Benz Sprinter Classic. Их собирают на том же оборудовании и те же рабочие завода. К слову, персонал задействован высококвалифицированный: почти половина сотрудников имеет высшее образование, квалификация рабочих – не ниже пятого разряда.
После экскурсии по производству – выступления руководителей «Группы ГАЗ». Генеральный директор «Автодизеля» Андрей Матюшин и директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Константин Рухани делают акцент на реализации программы импортозамещения. Семейство ЯМЗ-530 разрабатывалось при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL List, в конструкции применили передовые комплектующие – блок цилиндров Fritz Winter, поршневую группу Federal Mogul, топливную аппаратуру Bosch. Однако уже сегодня блоки цилиндров отливают и на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а, скажем, коленвалы поставляет КАМАЗ. Блок цилиндров, распределительный вал и турбокомпрессор были локализованы в 2015 году. В планах на ближайшие два года – локализация шестерен, поршней, ТНВД, клапанов и многих других элементов.
Финальный аккорд – посещение музея ЯМЗ, где мы узнаем немало интересного. Завод был основан в 1916 году по указу императора Николая II для сборки легковых и санитарных автомобилей, отправлявшихся на фронт в Первую мировую войну. Любопытны и продукты периода 20-х и 30-х годов – первый советский трехтонник Я-3 (1925 год), автобус ЯА-2 (1932 год), двухэтажный троллейбус ЯТБ-3 (1938-й). В годы Великой Отечественной завод выпускал гусеничные артиллерийские тягачи, а в 1947 году здесь был создан первый российский двухтактный дизель (ЯАЗ 204 и ЯАЗ 206), удостоенный Сталинской премии. Сегодня двигатели ЯМЗ устанавливаются более чем на три сотни моделей транспортных средств, производимых в России, Беларуси и Украине. Среди ключевых покупателей продукции завода – ГАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, Mercedes-Benz, а также Министерство обороны РФ.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В Петербурге прекратят серийное производство хэтчбека Hyundai Solaris
На освободившихся производственных мощностях будет собираться новый кроссовер Creta
КАМАЗ будет поставлять свои автомобили во Вьетнам
КАМАЗ стал лидером российского рынка грузовых автомобилей
«АвтоВАЗ» готовится выпустить новую бюджетную модель
У «АвтоВАЗа» может появиться новая бюджетная модель – аналог индийского Renault Kwid
Российский автопром может начать восстанавливаться уже в будущем году
Российский автопром может восстановиться благодаря экспорту
Обнародован новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
Пять членов совета директоров «АвтоВАЗа» покинули свой пост
Петербургскому заводу Nissan исполнилось десять лет
Nissan продолжит расширять свой бизнес на территории России
Nissan начал серийное производство нового кроссовера Murano в Санкт-Петербурге
На конвейер предприятия Nissan Manufacturing Rus встал четвертый по счету кроссовер