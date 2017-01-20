Ярославский моторный завод «Автодизель», входящий в «Группу ГАЗ», отметил свое 100-летие. Мы посетили это предприятие, чтобы узнать, с какими планами оно входит во второй век жизни

Ярославский моторный завод – одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославской области. Самая современная из них находится, как говорят местные жители, «за Волгой», на окраине города. Строительство здесь было развернуто зимой 2007 года, планировалось возвести новые корпуса для механообрабатывающего и сборочного производств средних дизельных двигателей ЯМЗ-530. Сегодня это предприятие площадью 57 000 кв. м оснащено самым современным оборудованием, штат сотрудников составляет 444 человека, работа идет в три смены, а текущая годовая мощность – 24 тыс. двигателей (при проектной мощности 50 тыс. агрегатов).

Сборочная линия двигателей ЯМЗ-530 организована в просторных и чистых цехах. Уровень автоматизации достигает 90%, поэтому рабочих на конвейере неожиданно мало – основная работа возложена на технику таких мировых производителей, как Liebherr, Siemens, ThyssenKrupp Krause, Walter, Grob Werke, Heller, Riko, Durr Ecoclean, Karl-Zeiss Center-Max.

Директор проекта ЯМЗ-530 Руслан Греков показывает товар лицом. На площадке у сборочной линии выставлен весь спектр продукции – от компактного 4-цилиндрового ЯМЗ-534 с диапазоном мощности от 150 до 210 л.с. и среднего 6-цилиндрового ЯМЗ-536 (240–330 л.с.) до самого крупного V12 ЯМЗ-840/850, способного развивать от 550 до 800 «лошадей». Двигатели, включая метановые версии ЯМЗ-534 CNG и ЯМЗ-536 СNG (готовятся к серийному производству), соответствуют стандартам Euro 4 и Euro 5, при этом в конструкцию заложена возможность перехода на Euro 6. Рядом выставлены актуальные и перспективные трансмиссии для семейства ЯМЗ 530: 5-, 8-, 9-ступенчатые механические коробки передач ЯМЗ, рассчитанные на входные крутящие моменты от 900 до 2100 Нм.

Проходим вдоль конвейера цеха сборки моторов ЯМЗ-530 и оказываемся... у линии по выпуску 4-цилиндровых 2,2-литровых дизелей Mercedes-Benz OM646, предназначенных для LCV Mercedes-Benz Sprinter Classic. Их собирают на том же оборудовании и те же рабочие завода. К слову, персонал задействован высококвалифицированный: почти половина сотрудников имеет высшее образование, квалификация рабочих – не ниже пятого разряда.

После экскурсии по производству – выступления руководителей «Группы ГАЗ». Генеральный директор «Автодизеля» Андрей Матюшин и директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» Константин Рухани делают акцент на реализации программы импортозамещения. Семейство ЯМЗ-530 разрабатывалось при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL List, в конструкции применили передовые комплектующие – блок цилиндров Fritz Winter, поршневую группу Federal Mogul, топливную аппаратуру Bosch. Однако уже сегодня блоки цилиндров отливают и на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а, скажем, коленвалы поставляет КАМАЗ. Блок цилиндров, распределительный вал и турбокомпрессор были локализованы в 2015 году. В планах на ближайшие два года – локализация шестерен, поршней, ТНВД, клапанов и многих других элементов.

Финальный аккорд – посещение музея ЯМЗ, где мы узнаем немало интересного. Завод был основан в 1916 году по указу императора Николая II для сборки легковых и санитарных автомобилей, отправлявшихся на фронт в Первую мировую войну. Любопытны и продукты периода 20-х и 30-х годов – первый советский трехтонник Я-3 (1925 год), автобус ЯА-2 (1932 год), двухэтажный троллейбус ЯТБ-3 (1938-й). В годы Великой Отечественной завод выпускал гусеничные артиллерийские тягачи, а в 1947 году здесь был создан первый российский двухтактный дизель (ЯАЗ 204 и ЯАЗ 206), удостоенный Сталинской премии. Сегодня двигатели ЯМЗ устанавливаются более чем на три сотни моделей транспортных средств, производимых в России, Беларуси и Украине. Среди ключевых покупателей продукции завода – ГАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, Mercedes-Benz, а также Министерство обороны РФ.