Впервые в истории Skoda титульный знак vRS, которым помечали самые быстрые и дерзкие чешские модели, достался электромобилю. Получился ли Enyaq Coupe достаточно «горячим»? Или это очередная микроволновка на колесах, способная лишь вскипятить тормоза? Такими непростыми вопросами задаются журналисты The Car

Skoda вывела на британский рынок Enyaq Coupe в версии vRS и ценником выше 50 тысяч фунтов стерлингов. Это весьма смелый шаг, учитывая, что до него здесь уже прочно обосновались Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y. А потому в качестве добавленной стоимости, способной привлечь к этой модели потенциальных покупателей, чехи предлагают стильный кузов. Самая интересная его часть – задняя стойка. Она имеет тот же растянутый изгиб Хоффмайстера, который эффектно смотрелся в Octavia и Superb.

Инженеры Skoda говорят, что более обтекаемый кузов Coupe улучшил и без того впечатляющий запас хода Enyaq на 15–20 км, хотя в цифрах WLTP это никак не отражено. Согласно ТТХ, версия vRS имеет такую же дальность хода, что и стандартная модель 80X.

По своей сути Skoda Enyaq Coupe vRS – это Volkswagen ID.4 GTX с красивой чешской огранкой. Здесь вы получите ту же батарею на 82 кВт⋅ч, два электродвигателя на 296 л.с. и полный привод. А еще – более агрессивные бамперы, роскошные легкосплавные диски, спортивные сиденья, отделку с эффектом карбона и множество значков vRS.

По сравнению со стандартным Enyaq 80X мощность электродвигателей версии Coupe vRS на 40 л.с. выше. Но этот автомобиль все еще «теплый», а не «горячий». Спринт от 0 до 100 км/ч он проходит за 6,5 с и немного отстает от полноприводных Kia EV6 и Ioniq 5. Так что если мериться секундами, то корейские «электрички» – более быстрый вариант за те же деньги.

Ранее мы уже ездили на Skoda Enyaq iV 80, поэтому поездка на vRS постоянно сопровождалась чувством дежавю. Кроссовер остался таким же солидным и уравновешенным, как и прежде. Конструкторы добились повышенного уровня комфорта, и даже на высоких скоростях вы впечатлитесь низким уровнем шума от набегающих потоков воздуха и качения шин.

Ускорение с места также порадует: полный привод позволяет реализовать максимум тяги даже на мокрой дороге, однако уже при наборе 60 км/час темп разгона скисает. В конце концов, 296 «лошадей» могут сделать не так много, когда везут на себе почти 2,2 т живого веса. Динамика у чешского электрокара дос­тойная, но не захватывающая: выезжая на автомагистраль, вы сможете комфортно встроиться в поток автомобилей, и не более того.

Руль точен, и, несмотря на комфортные настройки подвески, здесь нет того крена кузова, на который можно было бы пожаловаться. Хотя избыточный вес «электрички» сказывается в запоздалых откликах на поворот руля при езде по петляющим сельским дорожкам. Наш тестовый автомобиль был без адаптивных амортизаторов и на стандартных 20 дюймовых колесах вместо опциональных 21 х. В такой комплектации он обеспечивает безопасную езду по автомагистрали и ненамного чувствительнее к неровностям дороги, чем обычный Enyaq.

В интерьере есть вставки под карбон и цветная строчка. Но в остальном автомобиль типичен для электромобилей на платформе MEB и так же перегружен сенсорными экранами. Здесь нет физического управления аудиосистемой и «климатом». К счастью, кнопки на руле не чувствительны к прикосновениям. Внутреннее пространство по сравнению с Enyaq практически не изменилось. Несмотря на покатую крышу, сзади достаточно места над головой. Багажник стал немного меньше, но по-прежнему имеет внушительный объем – 570 л под полкой.

Обновленная информационно-развлекательная система Enyaq Coupe vRS отличается улучшенной навигацией, более удобным управлением системами помощи водителю и прилетающими «по воздуху» обновлениями. Качество отделки салона по большей части хорошее, однако дешевые на вид пластиковые дверные ручки немного портят впечатление. Уж не сделали ли их такими намеренно, чтобы хоть в чем то уступить Volkswagen?

Можем ли мы порекомендовать этот электрокар? Безусловно, vRS — лучший Enyaq для вождения, и в кузове Coupe он смотрится невероятно круто. Только сильно не обольщайтесь шильдиками vRS: ведь по сути это тот же Enyaq 80, но с другой прошивкой блока управления электродвигателями. Так что, если хотите получить острые ощущения, вам лучше поискать их в другом месте.