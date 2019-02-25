Мы побывали там, где рождаются невероятно популярные во всем мире раллийные болиды подразделения Skoda Motorsport. А заодно и поучаствовали в новоселье…

Про мировой чемпионат по ралли WRC знает всякий любитель автоспорта, а вот про «младшую» серию WRC 2 слышал далеко не каждый. И зря! Ведь зачастую баталии в ней не менее захватывающие, чем в старшей по рангу WRC. Отличия же «младшей» серии заключаются в более серьезных ограничениях конструкции силового агрегата, трансмиссии и шасси. Благодаря этому значительно снижается стоимость раллийного болида, что, в свою очередь, привлекает гораздо больше команд и пилотов для участия в соревнованиях.

Этапы WRC-2 проходят совместно с WRC на тех же трассах. Первый чемпионат состоялся в 2010 году. Тогда серия называлась S-WRC, но в 2013-м ее переименовали в WRC-2. В 2018 году четвертый раз подряд победителем в командном зачете стала команда Skoda Motorsport, а чемпионами среди экипажей оказались члены чешской команды Ян Копецки и Павел Дреслер.

Новый дом

Поводом нашего приезда в Чехию, помимо победы в раллийном чемпионате, стал переезд команды Skoda Motorsport в новый комплекс общей площадью 16 400 м² неподалеку от завода чешской компании в Млада-Болеславе. В здании, спроектированном специально для этого подразделения, находятся исследовательские, инженерные, производственные, логистические отделы, складские и офисные помещения, шоурум и, конечно, мастерская по постройке гоночных болидов. Расположение всех департаментов под одной крышей должно положительно сказаться и на работе команды, и на обслуживании частных клиентов.

На церемонии открытия комплекса присутствовали руководители Skoda Auto и Skoda Motorsport. Они перерезали символическую ленточку и рассказали, что на данный момент передали покупателям 250 экземпляров модели Skoda Fabia R5 – того самого раллийного автомобиля, что разбивает в пух и прах соперников в серии WRC-2. Кроме того, Fabia R5 выступает и в других национальных, а также региональных чемпионатах по всему миру – от европейских государств до Австралии и Парагвая.

Именно для того, чтобы поддерживать все возрастающие темпы производства, и стали необходимы новые помещения. Большая часть из упомянутых 250 машин продана частным клиентам. Специально для них разработана потребительская программа, обеспечивающая полную техническую поддержку уже приобретенных экземпляров. Здесь восстанавливают двигатели, коробки передач и элементы подвески после гоночных уик-эндов.

Я прошел по цехам, где обслуживают как клиентские, так и заводские болиды. Разделения по значимости между ними нет – автомобили стоят бок о бок, и трудятся над ними одни и те же технические специалисты. В помещении, где обслуживается подвеска, машины стоят на стапелях, а над элементами шасси работают, так и хочется сказать, доктора – настолько все вокруг стерильно и качественно. А цех для переборки двигателей напоминает часовую мастерскую, разве что микроскопов не хватает.

Гроза гоночных трасс

Тот факт, что Skoda Fabia R5 выступает в различных национальных и региональных соревнованиях, делает ее одной из самых востребованных моделей в мире. Чуть лучше продается только Ford Fiesta R5 – 38% против 34% у Skoda. Остальные 28% распределяются между остальными «классовыми» конкурентами: Peugeot 208 T16, Citroen DS3 R5, Citroen C3 R5 и Hyundai i30 R5. При этом Fabia R5 на данный момент является самым быстрым болидом среди перечисленных, о чем свидетельствует победа в серии WRC-2, а также выигрыши во многих других чемпионатах по ралли.

Под капотом автомобиля располагается 4-цилиндровый 1,6-литровый турбомотор мощностью 286 л.с. и максимальным крутящим моментом 420 Нм. Несмотря на наличие турбины, двигатель высокооборотный – максимум момента достигается при 4750 об/мин. При минимальном весе 1230 кг и полноприводной трансмиссии силовой агрегат обеспечивает болиду пушечную динамику (правда, данных по времени разгона и максимальной скорости нет). Коробка передач – 5-ступенчатая секвентальная. Подвеска – McPherson спереди и сзади. Словом, конструкция предельно прос­тая и эффективная.

Приборов в салоне нет, только табло, крупными цифрами показывающее пилоту номер передачи. Если сравнивать с «гражданскими» автомобилями, водитель сидит заметно дальше, из-за чего рулевая колонка сильно выдается в салон. Но как видит дорогу штурман, ума не приложу. Дело в том, что его ради лучшей развесовки в буквальном смысле слова задвигают как можно ниже и ближе к центру кузова. То есть он сидит фактически на полу, прижатый водительским креслом, и оттуда диктует пилоту легенду. Климатической системы нет, вместо нее – воздуховоды в потолке, забирающие воздух прямо с улицы через заборник в крыше. Во время зимних гонок дополнительно устанавливается печка.

В общем, пилоту и штурману в гонке приходится серьезно трудиться. По-другому и быть не может. А сам автомобиль управляется великолепно. Об этом мне поведали Николай Грязин и Ярослав Федоров, ставшие одними из триумфаторов европейского чемпионата по ралли FIA ERC (European Rally Championship) в 2018 году. «Гонялись» они, конечно же, на Skoda Fabia R5.

