В России начался серийный выпуск нового «магистральника» Ford Trucks F-Max, который бросает вызов флагманским тягачам «большой европейской семерки» по технологическим новациям, комфорту, безопасности, экономичности и стоимости владения

Презентация новой флагманской модели Ford Trucks состоялась в дилерском центре американской марки в подмосковном Долгопрудном. Здесь многочисленным гостям и прессе впервые продемонстрировали седельные тягачи F-Max, выпущенные калининградским заводом «Автотор». Как рассказал «Автопанораме» Иван Касич, маркетолог компании «Турботракс», эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России, в начале апреля на «Автоторе» запускают уже полномасштабное производство из машинокомплектов, полученных с турецкого завода Ford.

Дорога в Россию

Ford F-Max дебютировал осенью 2018 года на международном автосалоне в Ганновере, где вызвал настоящий фурор, поскольку сенсационно победил в престижном конкурсе «Грузовик года», традиционно проходящем в рамках этого смотра техники. Жюри, состоящее из журналистов ведущих мировых изданий, поставило «американца» выше, чем представителей «большой европейской семерки» – признанных фаворитов отрасли. Этот прорыв, конечно же, отметил на пресс-конференции в Долгопрудном управляющий директор Ford Trucks в России Бахадир Коч. По его словам, авторитетное жюри приняло во внимание инновации флагманского тягача, и де-факто «большая семерка» превратилась в «большую восьмерку».

В ходе конференции представители «Турботракс» подробно рассказали об F-Max с колесной формулой 4х2, оснащенном 12,7-литровым 500-сильным турбодвигателем Ecotorq, моторным тормозом и автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Одним из приоритетов нового «магистральника» является экономичность. Свой вклад здесь вносят современный силовой привод, оптимизированная аэродинамика кабины, круиз-контроль с функцией прогнозирования (MaxCruise) и система Еco-roll (автоматическое включение «нейтрали» в трансмиссии). О безопасности, в свою очередь, радеют усовершенствованные системы экстренного торможения, предупреждения о смене полосы движения, устройство ограничения скорости и функция стабилизации ESC, предотвращающая скольжение колес как тягача, так и полуприцепа.

Даешь комфорт!

Новый флагманский тягач очень комфортен для водителя. К примеру, пол кабины выполнен ровным, а высота до потолка теперь достигает 216 см – даже баскетболисты могут стоять в полный рост. Появилось множество вещевых отделений, в частности, ряд потолочных ниш, стилизованных под багажные полки авиалайнеров. Водители обязательно оценят эргономичное кресло на пневмоподвеске с расширенным диапазоном регулировок и два полноразмерных спальных места.

А еще в кабине обращает на себя внимание новая «приборка» с 8-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем и настраиваемый 7,2-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Предусмотрены также автоматический климат-контроль, автономные отопители Eberspächer, дистанционный пульт управления, мини-холодильник, кофемашина и многие другие полезные и приятные опции. А вот эффективность бизнеса владельцев автопарков призвано повысить такое ноу-хау, как ConnecTruck, позволяющее удаленно следить за автомобилем по стандарту FMS, производить дистанционную диагностику и обновлять программное обеспечение электронных блоков автомобиля «по воздуху».

Амбициозные планы

На пресс-конференции в Долгопрудном директор компании «Турботракс» Серж ван Хюлле поделился амбициозными планами Ford Trucks на российском рынке. Так, в 2019 году компания намерена увеличить продажи своих грузовиков в России до 500 машин, причем основную долю составит именно новый «магистральник» F-Max. «Мы можем реализовать 300–350 единиц F-Max, это реальные цифры», – подчеркнул спикер. Кстати, первые контракты на эту модель уже подписаны, поставки российским перевозчикам начались. Флагман предлагается в единственной, но щедро оснащенной комплектации по цене 79 900 евро.

Как пояснил «Автопанораме» Иван Касич, российскому рынку предлагаются тягачи отечественной сборки, но в случае оперативных заявок на большие партии грузовиков завод в Турции будет резервной производственной площадкой. В качестве важного аргумента – два года полной гарантии вне зависимости от пробега. Это уникальное предложение среди европейских и российских производителей.

Вместе с тем компания не сбрасывает со счетов и «старую гвардию» – тягачи Ford 1848Т и 1842Т, дорожную и строительную технику. По словам Сержа ван Хюлле, модель 1848Т будет предлагаться в качестве бюджетного варианта, а F-Max – как более дорогой и престижный продукт, в том числе для международных перевозок.

Наконец, одновременно с наращиванием продаж компания расширит систему поддержки клиентов. Для этого планируется открыть новые сервисные центры (уже до конца года их число должно вырасти с 9 до 18), а также дополнительные склады и региональные хабы в Санкт-Петербурге, Смоленске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.