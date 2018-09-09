История Honda Нестандартный подход

В сентябре 1948 года в Японии была основана Honda Motor Company, специализировавшаяся на производстве двигателей. Именно она дала начало марке, которая теперь известна на весь мир и ныне отмечает свое 70-летие. Основателем фирмы стал Соичиро Хонда – японский механик и предприниматель
Будущий владелец корпорации родился 17 ноября 1906 года в семье деревенского кузнеца. Селение Комио, где он появился на свет, располагалось неподалеку от городка Хамамацу. Рассказывают, что первая встреча Соичиро с автомобилем состоялась в родной деревне, когда тот был еще мальчиком. Увидев машину, проезжавшую по улице, Хонда побежал за ней. Что-то в автомобиле подтекало, и когда он остановился, на землю вылилось немного масла. Позже мальчик собрал промасленный песок и натер им руки – с тех пор запах машинного масла стал для него лучшим ароматом.
Когда Соичиро окончил сельскую школу, перед ним открылось два пути: остаться в родном селении и унаследовать отцовское ремесло, как того требовала традиция, или идти искать счастья в городе. Юноша выбрал второй и в 15 лет уехал в Токио.
Оказавшись в крупном городе, Соичиро поступил в мастерскую «Арт Шокай», где с годами приобрел профессию автомеханика. По тем временам это была довольно редкая специальность, поскольку машин в Японии было немного. Считается, что в 1928 году Хонда получил свой первый национальный патент – он предложил заменить деревянные спицы на автомобильном колесе металлическими. Тогда же он сумел набрать денег на открытие собственной автомастерской в Хамамацу. Предприятие было филиалом «Арт Шокай». Но это не устраивало честолюбивого предпринимателя, он мечтал о более крупном деле и в 1937 году сумел основать завод по выпуску поршневых колец для ДВС. Более того, Хонда стал одним из поставщиков компании Toyota, занимавшейся выпуском автомобилей.
Вот тут-то и оказалось, что управление относительно крупным предприятием требует гораздо более серьезных знаний, чем могли дать сельская школа и практика. Тогда Хонда начал посещать Высшую технологическую школу, и это дало ему возможность лучше разбираться и в технике, и в бизнесе. При этом он не любил «умников-теоретиков» в строгих костюмах, не знавших, с какой стороны подступиться к мотору, и всю жизнь относился к таким специалистам с большим недоверием.
В конце 1930-х Япония активно расширяла свою территорию и сферы влияния. Армия переоснащалась, что требовало новых вооружений, а с началом Второй мировой войны для многих японских предприятий наступили золотые времена: хорошо оплачиваемые военные заказы сыпались один за другим. В число таких счастливчиков входила и компания Хонды. Однако после поражения Японии дела фирмы пошатнулись, пришлось искать новые пути развития.
Обладая великолепным коммерческим чутьем, Хонда понял, что в послевоенных условиях стране потребуется большое количество дешевых транспортных средств, и решил сделать ставку именно на это. В 1946 году он зарегистрировал компанию «Хонда Гиджуцу Кенкюсё», устанавливавшую компактные 2-тактные двигатели на велосипеды. Эта техника пользовалась в Японии большим спросом. Дела шли так хорошо, что в 1948-м Хонда основал еще одно предприятие – Honda Motor Company, которое спустя год начало выпуск легких мотоциклов под названием Dream D-Type, также пользовавшихся успехом.
Бизнес требовал расширения, для чего нужны были средства. Найти их можно было только в крупных банках, и Соичиро Хонда заключил договор о финансовой поддержке с Mitsubishi Bank. Это дало возможность за десять последующих лет сделать компанию крупнейшим на планете предприятием по выпуску мотоциклов. Ее представительства открылись в разных странах, в том числе в США.
Этому в немалой степени способствовал подход Хонды к ведению дел. Он, в отличие от большинства японских бизнесменов, придерживался американских стандартов, что и помогало развитию бизнеса за пределами Страны восходящего солнца. Так, предприниматель всячески поощрял создание неформальной рабочей обстановки среди сотрудников, да и сам старался не выделяться на их фоне. В японском бизнес-сообществе Хонда слыл белой вороной и любителем весело проводить время. На деловых встречах он часто появлялся в брюках и красной рубашке – именно за стремление иметь собственный неповторимый имидж его и не любили коллеги. Кроме того, Хонда был страстным поклонником мотоциклетных и автомобильных гонок, неоднократно их спонсировал и с удовольствием наблюдал за ходом соревнований.
К началу 1960-х Соичиро Хонда добился всего, о чем честолюбивый сын сельского кузнеца даже мечтать не мог: он был богат, знаменит и уважаем во всем мире. Однако этого оказалось мало, и предприниматель решил вступить в более серьезный бизнес – автомобильный.
Дебютным для компании стал 1962 год, когда на Токийском автосалоне прошла презентация микроавтомобиля S500. Машину предлагали с двумя вариантами двигателя – объемом 360 и 500 куб. см. Со временем объем довели до 600 и даже до 790 куб. см. Недоброжелатели утверждали, что, по сути, «это вовсе и не авто, а мотоцикл в автомобильном обличье». Тем не менее новинка пользовалась хорошим спросом, особенно у молодежи, что позволяло и дальше экспериментировать на автомобильном поприще.
Три года спустя появилась первая «настоящая» модель – Honda 1300. Этот переднеприводный автомобиль оснащался 4-цилиндровым мотором с верхним распределительным валом. Блок и головка цилиндров были выполнены из алюминиевого сплава. Публике предлагалось две версии: стандартная в 96 л.с. и спортивная – в 110.
В 1966 году компания выпустила 31 тыс. автомобилей, что было намного меньше, чем у ведущих национальных марок. Многие мелкие японские автопроизводители вынуждены были уйти с рынка, но только не Honda. И хотя компанию еще долго считали аутсайдером японского автостроения, Хонда не унывал и продолжал работать.
Тогда же Honda впервые заявила о своем намерении завоевать рынки США и Европы. Это считалось занятием исключительно дорогим и почти невозможным. Однако руководство фирмы полагало, что если создать у потребителя отношение к японским авто не как к «дешевым и экономичным», а как к «дорогим и качественным», то задача вполне выполнима. Для этой цели на Парижском автосалоне 1966 года состоялся дебют легкой спортивной модели S800. Машина была хорошо принята публикой и специалистами. В 1968-м начался экспорт автомобилей Honda в ФРГ, а затем и в другие европейские страны.
В 1972 году на рынке появилась модель Civic, к тому времени компания уже начала осваивать американский рынок. Наряду с этим в Америке довольно успешно продавались N600 и другие модели – бренд имел в стране 215 дилеров. А когда четыре года спустя на рынок вышел Accord, в США его улучшенная версия продавалась уже под маркой Acura.
Начало мирового нефтяного кризиса позволило компании значительно укрепить свои позиции благодаря наличию новинки – компактного и мощного двигателя с вихревой камерой сгорания, отвечавшего всем американским требованиям по токсичности выхлопа. Но особенно радовал американцев на хондовских моделях небольшой (всего 5,8 л/100 км) расход топлива. Это дало фирме возможность удвоить свои продажи к 1975 году. К 1980 году только в США Honda продавала 375 тыс. машин. Особенно укрепились позиции марки после появления моделей Accord и Prelude, покоривших сердца американских покупателей. Причина успеха была проста: сочетание высокого качества, великолепных динамических характеристик и экономичности.
Правда, за успехами своей компании ее основатель к тому времени наблюдал со стороны. В возрасте 67 лет он оставил руководство фирмой, сохранив за собой место консультанта, которое занимал до 1983 года.
Несмотря на то что Хонда оставил компанию, она продолжила развиваться в лучших традициях своего основателя, применяя самые современные технологии. Сегодня Honda имеет свои предприятия в 34 странах мира. По производству мотоциклов компания по-прежнему занимает первое место в мире, а также входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей. Автомобильное отделение приносит ей более 70% дохода. В настоящее время оно производит свыше трех десятков моделей автомобилей, основными рынками сбыта которых являются США, Япония, Китай, Юго-Восточная Азия и Европа, включая нашу страну.
Первые официальные продажи в России начались в 1991 году, когда на рынок вышли модели Civic и Accord. В апреле 1992-го открылось представительство Honda в Москве (компания стала первым из японских автопроизводителей на этом поприще). С 1993 года на российском рынке официально продается мотоциклетная техника Honda, а с 1994-го – ее силовая продукция.
Дальнейший бизнес в России развивался довольно успешно, и в феврале 2004 года открылся местный импортер марки – ООО «Хонда Моторс Рус». В 2017 году отечественные дилеры Honda реализовали 2435 автомобилей – на 39,4% больше, чем годом ранее. Самой популярной в нашей стране оказалась модель CR-V, что, принимая во внимание дорожные условия, неудивительно.
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