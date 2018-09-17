Название нового нейкида Honda CB1000R Neo Sports Cafe запомнить непросто – кажется, будто это три разные версии одной модели. Но, познакомившись с ним ближе, понимаешь: каждое слово оправданно. Осталось лишь понять, какое из них больше других определяет характер мотоцикла

Неоклассика, несколько лет назад вошедшая в моду, не спешит уступать место новым веяниям и лишь крепче цепляется за умы и сердца мотоконструкторов. Круглые фары, шлифованный алюминий, то здесь, то там проскальзывающие реверансы «старой школе» – вот из чего сегодня шьют «костюмы» для дорожных родстеров. Неудивительно, что Honda выбрала неоклассический стиль для мотоцикла, пришедшего на смену прошлому поколению CB1000R, выпускавшемуся с 2008 года, что и подчеркнула в названии новинки.

Эх, прокачусь!

О дизайне напоминает и слово cafe в названии – отсылка к славной эпохе британских кафе-рейсеров в новом CB1000R тоже есть. Это и обрубленный хвост с минималистичным задним фонарем в виде светодиодного полукруга, и полуспортивная посадка, а главное – оригинальные аксессуары, к примеру, крошечный обтекатель над приборной панелью и накладка, заменяющая пассажирское седло и превращающая двухместный мотоцикл в одноместный. Каталог заводского тюнинга вообще широк – в Honda понимают, насколько мотоциклистам важна возможность «заточить» аппарат под себя.

Что же до слова sport, то и здесь не приходится говорить о простой маркетинговой уловке, силовой агрегат новинки, как водится у крупнейших мировых производителей, перекочевал на дорожный мотоцикл с флагманского спортбайка. В данном случае «донором» агрегата стал CBR1000, хотя на пути от одной модели к другой мотор претерпел ряд изменений, растерял пиковые значения мощности и момента в верхнем диапазоне оборотов, зато набрал сил в нижнем и среднем.

Вместе с изменившейся коробкой передач передаточные отношения стали короче спортбайковских на 4%, притом что динамика разгона получилась бодрее, по крайней мере до 130 км/ч. А то, что максимальная скорость оказалась ниже, так на мотоцикле без обтекателя и вторую «сотню» разменивать – сомнительное удовольствие, а на 240 км/ч воздух давит так, что трудно дышать.

Иными словами, оставшегося «табуна» в 146 л.с. вполне достаточно для разумных 212 кг снаряженной массы. Необъяснимо, но факт: инженерам удалось снизить массу нового CB1000R Neo Sports Cafe по сравнению с предшественником сразу на 8 кг, причем отказавшись от алюминиевой рамы в пользу стальной. Вернее, теперь это полурама – хребет из трубы прямоугольного сечения заканчивается у маятника, а седло крепится уже к алюминиевому подрамнику.

Новое шасси инженерам удалось: рама вкупе с добротными подвесками устойчива к кручениям и изумительно ведет себя даже в очень глубоких поворотах. Обновленная вилка перевернутого типа имеет раздельную регулировку: винт на правом амортизаторе отвечает за преднатяг пружины, в то время как пара винтов левого «аморта» регулируют жесткость гидравлики. Впрочем, менять заводские настройки вилки желания не возникло, а вот задняя подвеска показалась излишне мягкой.

Регулировка спасает лишь отчасти, консольный маятник с кронштейном номерного знака, как и колесо размером 190/55/17, – яркие и стильные решения, но побочного эффекта в виде растущих неподрессоренных масс никто не отменял. В любом случае сетовать на них придется нечасто, слишком уж хорошо обстоят дела со всем остальным.

Порадовали тормоза: пара хватких моноблочных 4-поршневых суппортов с радиальным креплением не только эффективно осаживают мотоцикл, но и не досаждают чрезмерно ранним включением ABS. А при резких замедлениях электроника еще и включает «аварийку», предупреждая других участников движения о потенциальной опасности.

В ногу со временем

Электроники в новом CB1000R довольно много: трехуровневый трекшн-контроль с возможностью отключения (специально для любителей пощекотать нервы), три режима отклика двигателя на поворот электронной ручки «газа» и столько же ступеней регулировки интенсивности торможения двигателем. Чтобы не запутаться, все эти регулировки собраны в четыре предустановленных режима. Среди них есть и горячий «спортивный», где все реакции мотоцикла максимально обострены, а трекшн позволяет смело ездить на заднем колесе, контролируя лишь угол подъема переднего, и тихий «дождевой», где все системы стабилизации начеку, а отклик двигателя на открытие «газа» притуплен.

Увы, квик-шифтер, позволяющий переключать передачи без выжима сцепления, доступен лишь в качестве опции, и мне на столь динамичном аппарате его не хватало. Зато приборная панель, хоть и с монохромным монитором, – образец информативности. Сочетание серебристого полукруга, выштамповки на прозрачном пластике (аллюзия к моделям 1990-х), а также современного многофункционального блинкера вообще вызвали у меня восторг. Обороты подходят к красной зоне – огонек наливается сначала желтым, а затем и красным, намекая на скорую необходимость «воткнуть» передачу повыше, тормозим двигателем – индикатор горит сначала зеленым, а затем голубым в зависимости от интенсивности. Здорово!

Что еще нужно для счастья? С ценником, превышающим психологическую отметку в миллион рублей, даже такому мотоциклу будет непросто бороться с конкурентами. Впрочем, аппарат вышел столь многогранным, что долго раздумывать после знакомства с ним не придется. А Neo, Sports, Cafe или все сразу – решать вам.

Технические характеристики Honda CB1000R Neo Sports Cafe Габариты, мм 2120х789х1095 Колесная база, мм 1455 Высота по седлу, мм 830 Снаряженная масса, кг 212 Объем бака, л 16,2 Тип двигателя 4-тактный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC Рабочий объем, куб. см 1833 Макс. мощность, л.с./об/мин 146/10500 Макс. момент, Нм/об/мин 104/8250 Система запуска электростартер Система охлаждения жидкостная Коробка передач механическая 6-ступенчатая Главная передача цепь Подвеска передняя/задняя регулируемая телескопическая вилка перевернутого типа

/консольный маятник с регулируемым моноамортизатором Тормоза передние/задние дисковые, два диска/один диск Шина передняя/задняя 120/70 R17 / 190/55R17