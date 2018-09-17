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Магия слов

Honda CB1000R Neo Sports Cafe приборная панель
«Приборка» минималистична лишь на первый взгляд, внутри – широкий функционал и оригинальный калейдоскоп блинкера
Honda CB1000R Neo Sports Cafe фара
Полностью диодная фара с ободком ходовых огней выглядит также ярко, как и светит
Honda CB1000R Neo Sports Cafe заднее колесо
Консольный маятник с кронштейном номерного знака и широкое заднее колесо – решения, цепляющие взгляд
Honda CB1000R Neo Sports Cafe выхлопная труба
Породистый звук выхлопа идеально дополняет образ байка
Honda CB1000R Neo Sports Cafe вид сбоку

Название нового нейкида Honda CB1000R Neo Sports Cafe запомнить непросто – кажется, будто это три разные версии одной модели. Но, познакомившись с ним ближе, понимаешь: каждое слово оправданно. Осталось лишь понять, какое из них больше других определяет характер мотоцикла

Неоклассика, несколько лет назад вошедшая в моду, не спешит уступать место новым веяниям и лишь крепче цепляется за умы и сердца мотоконструкторов. Круглые фары, шлифованный алюминий, то здесь, то там проскальзывающие реверансы «старой школе» – вот из чего сегодня шьют «костюмы» для дорожных родстеров. Неудивительно, что Honda выбрала неоклассический стиль для мотоцикла, пришедшего на смену прошлому поколению CB1000R, выпускавшемуся с 2008 года, что и подчеркнула в названии новинки.

Эх, прокачусь!

О дизайне напоминает и слово cafe в названии – отсылка к славной эпохе британских кафе-рейсеров в новом CB1000R тоже есть. Это и обрубленный хвост с минималистичным задним фонарем в виде светодиодного полукруга, и полуспортивная посадка, а главное – оригинальные аксессуары, к примеру, крошечный обтекатель над приборной панелью и накладка, заменяющая пассажирское седло и превращающая двухместный мотоцикл в одноместный. Каталог заводского тюнинга вообще широк – в Honda понимают, насколько мотоциклистам важна возможность «заточить» аппарат под себя.

Что же до слова sport, то и здесь не приходится говорить о простой маркетинговой уловке, силовой агрегат новинки, как водится у крупнейших мировых производителей, перекочевал на дорожный мотоцикл с флагманского спортбайка. В данном случае «донором» агрегата стал CBR1000, хотя на пути от одной модели к другой мотор претерпел ряд изменений, растерял пиковые значения мощности и момента в верхнем диапазоне оборотов, зато набрал сил в нижнем и среднем.

Вместе с изменившейся коробкой передач передаточные отношения стали короче спортбайковских на 4%, притом что динамика разгона получилась бодрее, по крайней мере до 130 км/ч. А то, что максимальная скорость оказалась ниже, так на мотоцикле без обтекателя и вторую «сотню» разменивать – сомнительное удовольствие, а на 240 км/ч воздух давит так, что трудно дышать.

Иными словами, оставшегося «табуна» в 146 л.с. вполне достаточно для разумных 212 кг снаряженной массы. Необъяснимо, но факт: инженерам удалось снизить массу нового CB1000R Neo Sports Cafe по сравнению с предшественником сразу на 8 кг, причем отказавшись от алюминиевой рамы в пользу стальной. Вернее, теперь это полурама – хребет из трубы прямоугольного сечения заканчивается у маятника, а седло крепится уже к алюминиевому подрамнику.

Новое шасси инженерам удалось: рама вкупе с добротными подвесками устойчива к кручениям и изумительно ведет себя даже в очень глубоких поворотах. Обновленная вилка перевернутого типа имеет раздельную регулировку: винт на правом амортизаторе отвечает за преднатяг пружины, в то время как пара винтов левого «аморта» регулируют жесткость гидравлики. Впрочем, менять заводские настройки вилки желания не возникло, а вот задняя подвеска показалась излишне мягкой.

Регулировка спасает лишь отчасти, консольный маятник с кронштейном номерного знака, как и колесо размером 190/55/17, – яркие и стильные решения, но побочного эффекта в виде растущих неподрессоренных масс никто не отменял. В любом случае сетовать на них придется нечасто, слишком уж хорошо обстоят дела со всем остальным.

Порадовали тормоза: пара хватких моноблочных 4-поршневых суппортов с радиальным креплением не только эффективно осаживают мотоцикл, но и не досаждают чрезмерно ранним включением ABS. А при резких замедлениях электроника еще и включает «аварийку», предупреждая других участников движения о потенциальной опасности.

В ногу со временем

Электроники в новом CB1000R довольно много: трехуровневый трекшн-контроль с возможностью отключения (специально для любителей пощекотать нервы), три режима отклика двигателя на поворот электронной ручки «газа» и столько же ступеней регулировки интенсивности торможения двигателем. Чтобы не запутаться, все эти регулировки собраны в четыре предустановленных режима. Среди них есть и горячий «спортивный», где все реакции мотоцикла максимально обострены, а трекшн позволяет смело ездить на заднем колесе, контролируя лишь угол подъема переднего, и тихий «дождевой», где все системы стабилизации начеку, а отклик двигателя на открытие «газа» притуплен.

Увы, квик-шифтер, позволяющий переключать передачи без выжима сцепления, доступен лишь в качестве опции, и мне на столь динамичном аппарате его не хватало. Зато приборная панель, хоть и с монохромным монитором, – образец информативности. Сочетание серебристого полукруга, выштамповки на прозрачном пластике (аллюзия к моделям 1990-х), а также современного многофункционального блинкера вообще вызвали у меня восторг. Обороты подходят к красной зоне – огонек наливается сначала желтым, а затем и красным, намекая на скорую необходимость «воткнуть» передачу повыше, тормозим двигателем – индикатор горит сначала зеленым, а затем голубым в зависимости от интенсивности. Здорово!

Что еще нужно для счастья? С ценником, превышающим психологическую отметку в миллион рублей, даже такому мотоциклу будет непросто бороться с конкурентами. Впрочем, аппарат вышел столь многогранным, что долго раздумывать после знакомства с ним не придется. А Neo, Sports, Cafe или все сразу – решать вам.

Технические характеристики Honda CB1000R Neo Sports Cafe

Габариты, мм

2120х789х1095

Колесная база, мм

1455

Высота по седлу, мм

830

Снаряженная масса, кг

212

Объем бака, л

16,2

Тип двигателя

4-тактный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC

Рабочий объем, куб. см

1833

Макс. мощность, л.с./об/мин

146/10500

Макс. момент, Нм/об/мин

104/8250

Система запуска

электростартер

Система охлаждения

жидкостная

Коробка передач

механическая 6-ступенчатая

Главная передача

цепь

Подвеска передняя/задняя

регулируемая телескопическая вилка перевернутого типа
/консольный маятник с регулируемым моноамортизатором

Тормоза передние/задние

дисковые, два диска/один диск

Шина передняя/задняя

120/70 R17 / 190/55R17

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