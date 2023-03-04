Авто с пробегом: Сейчас так не носят

Рыночная конъюнктура в свое время подвела Honda Civic девятой генерации и Citroen C4 Sedan. Время былые раны подлечило, и в нынешнем свете появился смысл вновь взглянуть на эти модели

К 2011 году, когда пришел девятый Civic, капризный отечественный рынок заканчивал расправу над «Хондой». В строю еще оставались CR-V и Pilot, и лишь немногие успели приобрести добротный, но не слишком доступный по цене Civic. Покупали в основном седаны, производимые в Турции, а позже в США. И мы уверены, в итоге мало кто разочаровался в покупке.

Citroen C4 Sedan презентовали позже, в 2013 м, хотя купе и хэтч­бек С4 продавались в России еще с 2004 года. За это время отношения с машиной у ее владельцев складывались, мягко говоря, разные. За свою традиционную неординарность Citroen брал плату в виде проблем в ходе эксплуатации. По сути, С4 Sedan стал неудачной попыткой Citroen создать крепкий тыл на отечественном рынке. В такси седан не пошел, массовым не стал. А конвертировать его просторный салон, вместительный багажник и неплохое оснащение в сотни тысяч продаж не вышло.

Плата за беспроблемность

Civic остался в своем репертуаре. Все оказалось просто/сложно и надежно: единственный 141 сильный бензиновый мотор, две коробки передач на выбор (МКП-6 и АКП-5), отличное оснащение и «космический» дизайн развернутой к водителю передней панели. Девятка, по сути, имеет прежний, хоть и доработанный мотор: 1,8 литровый R18 получил модифицированную систему охлаждения и смазки, а также облегченный коленвал, что не понизило надежности. Отсутствие турбины, цепь в приводе ГРМ, открытая рубашка охлаждения и привычный механизм привода клапанов обеспечили ему ресурс «300+» без капремонта. Платой за беспроблемность можно считать необходимую раз в 45 тыс. км регулировку клапанов и ускоренную периодичность замены масла – каждые 7,5 тыс. км. Особенности мотора – низкие холостые (650 об/мин) и работа с вибрацией, если каждые 30 тыс. км не промывать форсунки.

Citroen C4 Sedan в 2013 м начали собирать в Калуге. Французы готовились штурмовать Россию и ставили на модель много. Но без нюансов не обошлось. Это же Citroen! Из мелочей, с которыми можно мириться, отмечали нежное ЛКП, жесткую и, вероятно, оттого шумную подвеску, а также нелюбовь «француза» к нашим холодам и топливу. Однако нашлись хвори посерьезнее. Например, отказы датчиков. Так, если отказ датчика уровня антифриза только лишний раз заставит открыть капот, то отказ датчика температуры охлаждающей жидкости на термостате спровоцирует перегрев двигателя. По этому поводу у машин с моторами семейства EP даже случилась отзывная кампания.

Седан оснащался тремя 1,6 лит­ровыми бензиновыми моторами мощностью 116, 120 и 150 «лошадей». Относительно бюджетный ремонт 116 сильного двигателя после обрыва ремня ГРМ и «загиба» клапанов – утешение слабое. Наиболее мощный из них 150 сильный турбомотор 1.6 THP (любитель хлебнуть топлива по городским пробкам), в свою очередь, может «похвастать» цепными проблемами. За его приводом ГРМ нужно внимательно приглядывать и «прислушивать». Шум, плавающие обороты, подергивания на горячем двигателе подскажут, что цепь пора менять.

Есть повод

Этот мотор, как и 120 сильный, Сitroen предлагал с автоматической коробкой передач. Ее слабое звено – электромагнитные клапаны гидроблока, капризы которых приводят к толчкам при переключениях и дальнейшему уходу в аварийный режим. От пробега неисправность не зависит. Возникали вопросы и к механике. Точнее, к качеству дисков сцепления. Машина может начать подергиваться при трогании. Решение – установка неоригинальных более качественных дисков.

Civic с коробками везло больше. С механики спросить нечего, кроме замены сцепления после пробега 150 тыс. км. Не предъявишь ничего серьезного и автомату. Покупая машину с автоматом, проверьте масло в коробке. «Подгоревший» запах либо черный цвет – сигналы тревоги. О проблемах, устранение которых потребует изрядной суммы, подскажут удары или толчки при переключении.

Однако не думайте, что при покупке Civic не окажется поводов сбить цену. Следим за сальниками приводов трансмиссии и маслом. Например, выкрашивание зубьев сателлитов и износ подшипников дифференциала – изъян серьезный. Продукты износа забивают фильтры. Не забудьте повертеть рулем от упора до упора, Civic такого не любит и наверняка отзовется постукиванием электрической рейки. Вероятно, обнаружится и безобидный люфт, что допустимо. Но опорные подшипники инспектируем уже по-настоящему. Их меняют каждые 100 тыс. км пробега. О неисправности подскажет поскрипывание при повороте руля.

Покупая Citroen, обращаем внимание на подвеску. Неровности она берет неприятно – жестко и громко даже в штатных режимах. Спереди часто под замену идут опоры передних амортизаторов. По гарантии много меняли и сами амортизаторы, и стойки стабилизаторов. Сильные клевки при торможении могут повлечь скорую замену стоек. Тяги и наконечники, шаровые опоры и стойки стабилизатора в среднем не ходят и 40 тыс. км. Мало…

Не любят морозов

Подвеска Civic – дело другое. Мягкая и комфортная, при этом машина образцово слушается в поворотах и не боится кочек. А какой ресурс! Передние рычаги сдаются только после сотни тысяч километров. Стойкам же для замены порой потребуется вдвое больший пробег. У седанов Civic через 50 тыс. км случается проседание задних пружин, что заметно по пробоям и износу шин. Амортизаторы не любят морозов – могут потечь.

Несмотря на сложносоставную переднюю панель Civic, в его салоне особенно ничего не скрипит. Обивка кресел добротная, форму держит долго. Из недостатков по кузову отмечают традиционно тонкое для всех «японцев» в последние годы ЛКП. Ржавеет Civic неохотно (как, впрочем, и конкурент), а по электрической части найти глюки было тяжело даже на специализированном форуме в Интернете. Единственная ее слабость – морозостойкость. Например, при –30 °С замерзает экран бортового компьютера. Если холоднее, застынет электролит в аккумуляторе. С4 Sedan на холод реагирует по-своему: так, конденсат внутри дверей, намерзая, не дает срабатывать замкам. Бесключевой алгоритм здесь скорее недостаток, чем достоинство. Он далеко не всегда работоспособен, что может стать поводом для торговли. И еще, проверьте, как работает замок багажника. Да. И он тоже...

Ну и по кузову Citroen, железный способ скинуть цену – обратить внимание на места, где уплотнители дверей соприкасаются с кузовом. Особенно в поясной линии задней двери. Из-за слишком жестких уплотнителей там наверняка протерлась краска. И в целом жалоб на замки, электрику и трес­кающиеся стекла у владельцев Citroen немало.

В итоге можем констатировать виртуальную победу Honda Civic, она явно привлекательнее на вторичке, но и найти такую машину в продаже будет сложнее. Citroen тоже вполне можно брать, если учесть все указанные нами нюансы. Будем справедливы, запаса прочности обеих машин хватит не только на ушедшие десять лет, но и куда больше.