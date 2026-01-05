Рынок купе находится на аппарате искусственного дыхания. И, хотя появление Prelude его не оживит, новинка Honda доказывает, что жизнь за пределами стандартной «матрицы», где все покупают кроссоверы, существует

Последний раз крупный автопроизводитель шел на такой риск 35 лет назад. В 1990 году, когда жанр купе, по общему мнению, умер, компания Opel решила возродить модель Calibra — правда, ненадолго. Новый Prelude точно не станет примером для остальных автоконцернов сдуть пыль со старых пластилиновых макетов купе — мир слишком сильно изменился. Но, судя по реакции в интернете, новинка уже принесла дивиденды, подняв уровень интереса к марке Honda.

План японского производителя включает выпуск 500 таких автомобилей в год для рынка Великобритании. Что это — точный расчет, призванный подогреть спрос эксклюзивностью, или боязнь не продать больше машин? Пока ответа на этот вопрос у нас нет. С момента выхода последнего Prelude прошла четверть века. Он появился на свет, когда большинство сегодняшних потенциальных покупателей еще учились. Последний Prelude был снят с производства в 2001 году, и, хотя в 2010 м гибрид CR-Z на время вернул Honda на рынок купе, разрыв ощущался долгим.

Японская марка всегда использовала название Prelude как символ самых передовых инженерных разработок, и шестое поколение модели не стало исключением. Руководитель проекта Томоюки Ямагами описывает новое купе как автомобиль «вдохновленный планерами, без излишеств». Это видно по изящным линиям кузова, за которыми скрывается продуманная аэродинамика: передний спойлер направляет поток воздуха под днище, а крышка багажника с плоским «хвостом» создает дополнительную прижимную силу на высокой скорости.

Новое купе построено на той же платформе, что и Honda Civic Type R, с многорычажной задней подвеской и адаптивными амортизаторами. Настройки шасси были изменены для того, что Honda называет «радостью скольжения». Амортизаторы стали мягче, крены больше. «Автомобиль настроен на реальные дороги, а не на гоночные трассы», — говорит Ямагами.

Официально — это Prelude e:HEV. Под капотом у него находится гибридная система мощностью 181 л.с., включающая 2,0 литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, работающий по циклу Аткинсона, и два электромотора. Крутящий момент в 330 Нм передается на передние колеса через уникальную систему Honda S+ Shift, которая дополняет одноступенчатую гибридную трансмиссию восемью виртуальными передачами с синхронизацией по оборотам и меняет звук двигателя с помощью функции Active Sound Control.

Большую часть времени работу выполняют электромоторы, но при возрастании нагрузки бензиновый двигатель напрямую подключается к колесам. «Фактически это одна высшая передача, — объясняет Ямагами, — разделенная на восемь виртуальных ступеней в режиме S+ Shift».

Гибридная силовая установка обеспечивает плавное линейное ускорение. При этом в поворотах купе демонстрирует отличную сбалансированность, с четким и типично хондовским по своей честности рулевым управлением. На плохих дорогах Prelude показывает истинную глубину настроек шасси. Мы привыкли, что «спортивный» — это синоним жесткости, но в Honda явно считают иначе. Адаптивные амортизаторы мягко взаимодействуют с поверхностью, а не борются с ней. Контроль над машиной отменный. Honda нашла золотую середину между комфортом и управляемостью, что делает Prelude не столько спорткаром, сколько современным гран-туризмо для тех, кто все еще любит получать удовольствие от вождения.

Prelude не такой стремительный, как Civic Type R, но достаточно резвый. Цифры — разгон от 0 до 100 км/ч за 8,2 с — не говорят всей правды. Главное, что можно ехать быстро, не задумываясь скользя по волне крутящего момента. Потяните подрулевой переключатель — и вы почувствуете ощутимый подъем оборотов и легкий инерциальный толчок, имитирующий работу трансмиссии с двойным сцеплением. Переключение на виртуальную пониженную передачу сопровождается реальным торможением двигателем, создавая ощущение полного слияния с машиной, которого не хватает большинству гибридов.

Салон Prelude покажется знакомым любому, кто сидел в Civic, но он спокойнее и продуманнее. Низко расположенная приборная панель увенчана четким 10,2 дюймовым дисплеем, который при активации режима S+ Shift трансформируется из указателя мощности в тахометр. 9 дюймовый сенсорный экран отвечает за навигацию, а «физические» ручки управления климат-контролем — маленькие радости, которым мы всегда будем аплодировать. Фирменное меню Honda неплохое — есть аккуратные графики потоков энергии, демонстрирующие работу гибридной системы: вы взглянете один раз, одобрительно кивнете и больше к ним не вернетесь.

Качество материалов превосходное, а двухцветная отделка поднимает настроение. Передние сиденья великолепны — с жесткой поддержкой для водителя и более мягкой подушкой для пассажира. Обзорность не очень хорошая — мешают толстые передние стойки. Но багажник (крышка как у хэтчбека, поднимается вместе с задним стеклом) искупает это, в нем достаточно места для пары чемоданов, а складывающееся заднее сиденье увеличивает объем до неспортивных 663 л.

Первые поставки Prelude в Великобританию ожидаются весной. Цена составит 40?950 фунтов стерлингов, будет доступна только одна «полная» комплектация, и в первый год квота составит 400 купе. Конкурентов же практически нет. BMW 2 й серии — единственная прямая альтернатива с задним приводом, но без гибридной безмятежности Honda. Toyota GR86 исчезла, Mazda MX-5 RF меньше и не столь технологична.

Что насчет более быстрой версии? Не рассчитывайте на нее, но держите в уме. Инженеры Honda признают, что шасси может выдержать большую мощность, но пока Prelude Type R остается в категории «Никогда не говори никогда».