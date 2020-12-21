С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Чиприан Сута генеральный директор General Motors в России

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляем вас с наступающим 2021 годом. Самое главное, чего мы хотели бы пожелать всем в наступающем году – это, конечно, здоровья! Прошедший год для всех оказался непростым, тревожным, непредсказуемым и стал настоящей проверкой на прочность. Пусть Новый год принесет нам уверенность в любых поворотах, максимальный комфорт, пусть дороги будут гладкими и ровными, и ничто не остановит на пути к успеху!

2021 год связан для нас с большими надеждами и ожиданиями: в России появятся обновленные флагманы Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe – роскошные, инновационные, смелые и дерзкие. Мы уверены, что они смогут воплотить в жизнь самые амбициозные мечты и станут еще одним веским поводом с нетерпением ждать наступления Нового года и загадывать желания под бой курантов!