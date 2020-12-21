Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица марки Volkswagen поздравляем Вас с 2021 годом!
Спасибо за освещение всех важных трендов и новинок российского автомобильного рынка, включая, конечно, модели марки Volkswagen. 2020-ый год был непростым, однако он принёс не только новые вопросы, но и новые решения.
Желаем Вам в новом году благополучия, незабываемых эмоций, ярких впечатлений, вдохновения и успехов!
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
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