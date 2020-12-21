С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Томас Мильц Руководитель марки Volkswagen в России

Дорогие друзья!

От лица марки Volkswagen поздравляем Вас с 2021 годом!

Спасибо за освещение всех важных трендов и новинок российского автомобильного рынка, включая, конечно, модели марки Volkswagen. 2020-ый год был непростым, однако он принёс не только новые вопросы, но и новые решения.

Желаем Вам в новом году благополучия, незабываемых эмоций, ярких впечатлений, вдохновения и успехов!