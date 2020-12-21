Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица компании INFINITI в России рад поздравить Вас с наступающим Новым годом!
И хочу пожелать, чтобы 2021 год был успешным, полным новых эмоций. Пусть каждый день будет наполнен радостью, удачей и новыми яркими, запоминающимися событиями в жизни. Пусть достаток и успех будут с вами в наступающем году!
В новом году INFINITI порадует всех эксклюзивными предложениями и новинками. Недавно мы показали совершенно новые QX55, QX60 Monograph, которые появятся на нашем рынке совсем скоро. Уверен, что они не оставят Вас равнодушными.
Счастливого Нового Года и Рождества!
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
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