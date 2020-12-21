С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Дмитрий Панасов Управляющий директор INFINITI Россия-Украина-Казахстан

Дорогие читатели!

От лица компании INFINITI в России рад поздравить Вас с наступающим Новым годом!

И хочу пожелать, чтобы 2021 год был успешным, полным новых эмоций. Пусть каждый день будет наполнен радостью, удачей и новыми яркими, запоминающимися событиями в жизни. Пусть достаток и успех будут с вами в наступающем году!

В новом году INFINITI порадует всех эксклюзивными предложениями и новинками. Недавно мы показали совершенно новые QX55, QX60 Monograph, которые появятся на нашем рынке совсем скоро. Уверен, что они не оставят Вас равнодушными.

Счастливого Нового Года и Рождества!