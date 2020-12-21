Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица Volvo Cars в России поздравляю вас с наступающими праздниками!
Уходящий год был крайне непростым для всех нас – нам приходилось справляться с нестандартными задачами и формировать совершенно новый подход к их решению. Оглядываясь назад, хочется отметить, что все мы прошли большой путь, преодолев его с невероятным энтузиазмом и стойкостью. Нашей компании удалось запустить новый бренд Recharge, представить обновленные версии S90 и V90 Cross Country и внедрить систему качественной очистки воздуха Advanced Air Cleaner. Надеемся и дальше радовать вас своими актуальными предложениями. Пусть ваши праздники будут наполнены теплом и уютом, и в новый год вы заберёте только самое лучшее.
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
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