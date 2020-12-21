С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Осаму Иваба Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»

Уважаемые коллеги и друзья!

2020 год был не простым для всех нас. Но такие сложные моменты, которые мы пережили, - это время для роста, для поиска новых решений, для сплочения коллектива, они открывают новые возможности. Хочется вспомнить то хорошее, что случилось в уходящем году: стартовали продажи долгожданного обновлённого кроссовера ASX, кроме того, Mitsubishi в России достигла важной вехи – 1 миллион проданных автомобилей.

Я хочу пожелать вам в Новом году новых побед и достижений, крепкого здоровья и боевого настроения!