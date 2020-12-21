Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
2020 год был не простым для всех нас. Но такие сложные моменты, которые мы пережили, - это время для роста, для поиска новых решений, для сплочения коллектива, они открывают новые возможности. Хочется вспомнить то хорошее, что случилось в уходящем году: стартовали продажи долгожданного обновлённого кроссовера ASX, кроме того, Mitsubishi в России достигла важной вехи – 1 миллион проданных автомобилей.
Я хочу пожелать вам в Новом году новых побед и достижений, крепкого здоровья и боевого настроения!
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
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