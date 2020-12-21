С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Вячеслав Кузяков Генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

2020-й стал нестандартным и необычным годом, в котором мы столкнулись с различными сложностями и вызовами, как в бизнесе, так и в личном плане. Но, несмотря на внешние обстоятельства, компания Jaguar Land Rover смогла представить свои новые продукты - практические полностью обновленный модельный ряд Jaguar, который появится на российском рынке весной 2021 года, а также долгожданный внедорожник Defender, продажи которого начались совсем недавно.

Хочу пожелать вам в наступающем году как можно больше радостных моментов и интересных открытий! Успеха во всех начинаниях! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!