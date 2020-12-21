С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Освальдо Валентини директор департамента по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию бренда Lexus

Уважаемые читатели автомобильного портала MotorPage!

Lexus желает вам успешного нового года! Этот год научил всех нас сильнее ценить близких людей, поэтому в 2021 году не падайте духом! Пусть ваши планы исполняются, а в каждом доме царит атмосфера благополучия и гостеприимства!



Несмотря на сложные обстоятельства в этом году, Lexus всё же удалось порадовать своих клиентов новинками. Мы благодарны за то, что покупатели выбирают наши автомобили. Это наивысшее признание нашей работы.



В новом году постараемся превзойти собственные успехи, удивить клиентов новыми автомобилями и позволить им испытать невероятное!