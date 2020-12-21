Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE!

Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний

Освальдо Валентини
Lexus
21 декабря 2020

Освальдо Валентини

директор департамента по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию бренда Lexus

Уважаемые читатели автомобильного портала MotorPage!

Lexus желает вам успешного нового года! Этот год научил всех нас сильнее ценить близких людей, поэтому в 2021 году не падайте духом! Пусть ваши планы исполняются, а в каждом доме царит атмосфера благополучия и гостеприимства!

Несмотря на сложные обстоятельства в этом году, Lexus всё же удалось порадовать своих клиентов новинками. Мы благодарны за то, что покупатели выбирают наши автомобили. Это наивысшее признание нашей работы.

В новом году постараемся превзойти собственные успехи, удивить клиентов новыми автомобилями и позволить им испытать невероятное!

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