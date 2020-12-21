Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE!

Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний

Такахаси Юта
Suzuki
21 декабря 2020

Такахаси Юта

генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Дорогие читатели!

От лица компании ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был для всех нас сложным, заставил задуматься о вопросах и проблемах, которые раньше казались нам далекими и нас не касающимися.

Поэтому в новому году хотелось бы пожелать, помимо личных благ, обратить внимание и на глобальные вопросы.

Окружающая среда, экология, изменение климата, нехватка воды и истощение невозобновляемых ресурсов – решение всех этих проблем мирового масштаба, на самом деле, зависит от каждого из нас.

Suzuki в 2020 году поставила себе план развития в сфере экологии и решения проблем окружающей среды на ближайшие 30 лет. Мы будем стремиться к реализации нашего совместного идеального будущего. Но нам важно быть в этом вопросе едиными.

Всего самого доброго и теплого Вам и Вашим близким в Новом году! 

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