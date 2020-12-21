Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица компании ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был для всех нас сложным, заставил задуматься о вопросах и проблемах, которые раньше казались нам далекими и нас не касающимися.
Поэтому в новому году хотелось бы пожелать, помимо личных благ, обратить внимание и на глобальные вопросы.
Окружающая среда, экология, изменение климата, нехватка воды и истощение невозобновляемых ресурсов – решение всех этих проблем мирового масштаба, на самом деле, зависит от каждого из нас.
Suzuki в 2020 году поставила себе план развития в сфере экологии и решения проблем окружающей среды на ближайшие 30 лет. Мы будем стремиться к реализации нашего совместного идеального будущего. Но нам важно быть в этом вопросе едиными.
Всего самого доброго и теплого Вам и Вашим близким в Новом году!
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