С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Такахаси Юта генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Дорогие читатели!

От лица компании ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!



Уходящий год был для всех нас сложным, заставил задуматься о вопросах и проблемах, которые раньше казались нам далекими и нас не касающимися.



Поэтому в новому году хотелось бы пожелать, помимо личных благ, обратить внимание и на глобальные вопросы.



Окружающая среда, экология, изменение климата, нехватка воды и истощение невозобновляемых ресурсов – решение всех этих проблем мирового масштаба, на самом деле, зависит от каждого из нас.



Suzuki в 2020 году поставила себе план развития в сфере экологии и решения проблем окружающей среды на ближайшие 30 лет. Мы будем стремиться к реализации нашего совместного идеального будущего. Но нам важно быть в этом вопросе едиными.



Всего самого доброго и теплого Вам и Вашим близким в Новом году!