Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица российского представительства компании JAC Motors поздравляю вас с наступающими праздниками! Уходящий 2020-й стал непростым годом, но мы уверены, что даже из самых трудных ситуаций можно найти выход и претворить в жизнь самые смелые ожидания.
Для компании JAC год был очень насыщенным и запоминающимся. Мы привезли в Россию три легковых и две коммерческих новинки, и теперь JAC предлагает нашим уважаемым клиентам одну из самых разнообразных линеек в стране. Я благодарен российским покупателям за высокую оценку наших автомобилей, и надеюсь, что и в следующем году мы сможем порадовать вас интересными моделями.
Восточный календарь обещает нам энергичный год, который пройдет под знаком сильного и бесстрашного Быка, и я хочу пожелать вам смело двигаться к новым свершениям и достичь поставленных целей. Пусть в новом году рядом будут близкие люди, верные друзья и партнеры, которые станут надежной поддержкой, а все плохое останется в прошлом! Крепкого здоровья и благополучия!
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