Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица компании Nissan в России поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год оказался очень непростым для всех нас. Однако, мы старались не сдаваться, продолжали реализовывать наши планы и сохраняли позитивный настрой. Именно это позволило Nissan представить всему миру революционный электрический кроссовер Nissan Ariya, который однозначно сможет изменить рынок электромобилей в ближайшем будущем. Помимо этого, мы обновили для российских покупателей наши бестселлеры Qashqai и X-Trail - теперь они доступны с премиальной отделкой салона и обновленной мультимедиа-системой NissanConnect. Мы и в будущем продолжим двигаться вперед, чтобы создавать новое и интересное для любителей марки Nissan!
В новом году желаю здоровья вам и вашим близким, ведь именно это сейчас остается самым важным для каждого из нас.И пусть каждая поездка на любимом авто будет безопасной и приносит только радость!
Счастливого Нового года и Рождества!
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