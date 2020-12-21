С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Оливье Морне Исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам LADA

Дорогие читатели!

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! 2020 год стал настоящим испытанием для многих из нас, но вместе мы справимся и продолжим открывать новые горизонты. Пусть новый год принесет нам всем мир, согласие и надежду. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. С праздником!