Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
Позвольте от всей души поздравить вас с Новым годом! 2020 год был полон невероятными, не всегда приятными событиями, но я рад, что большинство из нас сумели сохранить бодрость духа и смотрят в будущее с оптимизмом.
Лично я считаю, что оптимизм — наверное самое важное в жизни человека. Мы, японцы, много работаем, но при этом всегда находим время, чтобы остановиться, перевести дух и посмотреть, насколько прекрасен мир вокруг.
Друзья, я желаю вам почаще обращать внимание на простые житейские радости: пенье птиц, шелест леса, восход солнца. Поверьте, в моменты, когда вы созерцаете природу, ваше сознание полностью очищается, а душа наполняется радостью. Разрешите также пожелать вам, чтобы в 2021 году вас окружали люди которых вы любите, верные друзья, надёжные партнёры. Верные и надёжные как автомобили Subaru!
Акэмаситэ омэдэто годзаимас! С новым годом!
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие автолюбители! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Уважаемые читатели портала Motorpage! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Дорогие читатели портала MotorPage! Читать далее
Уважаемые читатели автомобильного портала MotorPage! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Уважаемые читатели! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Уважаемые коллеги и друзья! Читать далее