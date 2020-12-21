С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Такахаши Татцуо Генеральный директор ООО «Субару Мотор»

Дорогие друзья!

Позвольте от всей души поздравить вас с Новым годом! 2020 год был полон невероятными, не всегда приятными событиями, но я рад, что большинство из нас сумели сохранить бодрость духа и смотрят в будущее с оптимизмом.

Лично я считаю, что оптимизм — наверное самое важное в жизни человека. Мы, японцы, много работаем, но при этом всегда находим время, чтобы остановиться, перевести дух и посмотреть, насколько прекрасен мир вокруг.

Друзья, я желаю вам почаще обращать внимание на простые житейские радости: пенье птиц, шелест леса, восход солнца. Поверьте, в моменты, когда вы созерцаете природу, ваше сознание полностью очищается, а душа наполняется радостью. Разрешите также пожелать вам, чтобы в 2021 году вас окружали люди которых вы любите, верные друзья, надёжные партнёры. Верные и надёжные как автомобили Subaru!

Акэмаситэ омэдэто годзаимас! С новым годом!