С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Ян Птачек Генеральный директор Renault Россия

Дорогие друзья!

От лица Renault Россия я поздравляю всех читателей Motorpage.ru с Новым 2021 годом!



Для Renault во все времена самой главной ценностью остаются люди. Чтобы сделать жизнь наших клиентов лучше и приятнее, мы создаем и производим комфортные, технологичные автомобили. В этом году понятие «автомобиль» приобрело новые смыслы – оно стало синонимом личного пространства, символом безопасности и свободы. Мир автомобилей Renault именно такой.



В новом 2021 году желаю вам получать удовольствие и радовать себя увлекательными путешествиями, а мы вам в этом поможем!