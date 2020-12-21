Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE!

Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний

Ян Птачек
Renault
21 декабря 2020

Ян Птачек

Генеральный директор Renault Россия

Дорогие друзья!

От лица Renault Россия я поздравляю всех читателей Motorpage.ru с Новым 2021 годом!

Для Renault во все времена самой главной ценностью остаются люди. Чтобы сделать жизнь наших клиентов лучше и приятнее, мы создаем и производим комфортные, технологичные автомобили. В этом году понятие «автомобиль» приобрело новые смыслы – оно стало синонимом личного пространства, символом безопасности и свободы. Мир автомобилей Renault именно такой.

В новом 2021 году желаю вам получать удовольствие и радовать себя увлекательными путешествиями, а мы вам в этом поможем!

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