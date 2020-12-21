Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
От лица Renault Россия я поздравляю всех читателей Motorpage.ru с Новым 2021 годом!
Для Renault во все времена самой главной ценностью остаются люди. Чтобы сделать жизнь наших клиентов лучше и приятнее, мы создаем и производим комфортные, технологичные автомобили. В этом году понятие «автомобиль» приобрело новые смыслы – оно стало синонимом личного пространства, символом безопасности и свободы. Мир автомобилей Renault именно такой.
В новом 2021 году желаю вам получать удовольствие и радовать себя увлекательными путешествиями, а мы вам в этом поможем!
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
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