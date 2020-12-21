С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Михаил Плотников исполнительный директор Honda Motor Rus

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В уходящем году автомобильная отрасль столкнулась с определенными трудностями, вызванными непростой эпидемиологической обстановкой во всем мире. Но, несмотря на влияние внешних факторов, 2020 год стал для Honda Motor Rus плодотворным. Главным событием компании на российском рынке стал старт продаж обновленного Honda CR-V пятого поколения, пользующегося высоким спросом благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам, технологичности и привлекательному спортивному дизайну.

На рынке мототехники российским клиентам был представлен целый ряд новинок, среди которых эндуро Africa Twin, супербайки CBR1000RR-R Fireblade и CBR1000RR-R Fireblade SP, кроссовый мотоцикл CRF450R и уникальный квадроцикл TRX520, оснащенный роботизированной трансмиссией DCT. Покупателям были также предложены кредитные программы с низкими ставками, разработанные совместно с банком ВТБ.

На рынке водно-моторной техники в 2020 году стартовали продажи подвесного лодочного мотора Honda BF225D нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а в сегменте силовой техники – новой профессиональной мотокосы UMK450, мотор которой разработан для многолетней эксплуатации при повышенных нагрузках.

В следующем году мы продолжим радовать клиентов новыми надежными и технологичными продуктами Honda. Больше всего новинок 2021 году будет представлено на рынке мототехники: мы запустим продажи нового мотоцикла CMX1100 REBEL и скутера PCX125, а также представим обновленные CB650R и CBR650R, CB1000R и CB1000R Black Edition, NC750X, GL1800A Gold Wing и CRF300 RALLY 2021 модельного года.

Хочу в преддверии Нового года от всей души пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, процветания и благополучия! Пусть новый год принесет вам радость и счастье!