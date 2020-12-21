С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Алексей Калицев управляющий директор компании Хендэ Мотор СНГ

Дорогие автолюбители!

Дорогие автолюбители!

От лица всей компании Hyundai поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Заканчивается 2020 год, который точно был не самым простым для всех нас. Однако хочется, прежде всего, вспомнить несколько знаковых для нас событий.

Осенью исполнилось десять лет заводу Hyundai в России. За это время с его конвейеров сошло более двух миллионов автомобилей. Первую годовщину отметил и наш сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility, число клиентов которого продолжает уверенно расти.

Вдохновившись успехом этой платформы, мы запустили проект подписки на премиальные автомобили GenesisMobilityи программу долгосрочной аренды автомобилей для юридических лиц Business Mobility. Эти решения позволяют наслаждаться всеми преимуществами и комфортом персональной мобильности без приобретения автомобиля.

Купить новый автомобиль марки теперь тоже стало значительно проще – буквально в несколько кликов. Это стало возможным благодаря новому грандиозному проекту Hyundai – новаторской платформе онлайн-продаж Hyundai, на которой можно пройти весь цикл покупки автомобиля онлайн с любого цифрового устройства и из любой точки России.

Наконец, стоит отметить и ключевые новинки уходящего года. Мы порадовали поклонников Hyundai обновленными бестселлерами марки – моделями Creta и Solaris, вывели на российский рынок спортивную версию кроссовера Tucson NLine и подготовили несколько интересных спецсерий автомобилей Creta, Solaris, Tucson и Santa Fe. Кроме того, мы представили седьмое поколение седана Elantra и новый флагманский кроссовер Palisade, которых ждет яркое будущее.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, воплощения всех планов в жизнь и, конечно же, немного волшебства каждый день!