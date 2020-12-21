Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
Уходящий 2020-й год запомнится нам в первую очередь сплоченностью и взаимной поддержкой, с которыми люди встретили трудности. Для нас этот год стал также периодом обновления. Мы провели несколько ярких запусков - кроссоверы Seltos и Sorento, бизнес-седан K5, обновленное семейство Rio и рамный внедорожник Mohave и благодарны за энтузиазм, с которым вы встретили наши новинки.
В этом году мы достигли также важной исторической вехи – в семье KIA в России стало два миллиона владельцев! Подобные успехи дарят нам вдохновение на то, чтобы разрабатывать новые продукты и решения, которые мы представим в следующем году и последующих. Уверен, они вас обрадуют!
В преддверии Нового года хочется пожелать вам и вашим близким благополучия и успехов. Очень надеюсь, что 2021-й год будет для вас радостным, легким, приятным и принесет много счастливых моментов и открытий.
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