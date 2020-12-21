С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Сергей Мышлявцев главный редактор портала MotorPage.ru

Дорогие друзья!

Верю, что уходящий в историю 2020-й запомнится не только, и не столько, пандемией и трудностями. К счастью, в этом году у каждого случались радостные и счастливые события, достигались намеченные цели, завершались важные проекты и продолжалось движение вперед, к мечте. И это - главное!

Вот и автомобильный рынок под конец года порадовал всплеском продаж и оживлением активности. Значит, несмотря ни на что, интерес к автомобилям и автомобильной тематике не уменьшается, а только растет.

Мы, насколько это только в наших силах, стараемся на страницах MotorPage.ru рассказывать вам, наши читатели, обо всех новинках, представлять популярные и редкие модели и марки автомобилей. Уверен, что и в наступающем году сможем порадовать вас интересными публикациями про машины, которые действительно заслуживают вашего внимания.

От лица сотрудников редакции поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым Годом и Рождеством! Давайте с оптимизмом смотреть вперед! Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья и удачи!

До встречи в следующем году!