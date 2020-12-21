Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
Верю, что уходящий в историю 2020-й запомнится не только, и не столько, пандемией и трудностями. К счастью, в этом году у каждого случались радостные и счастливые события, достигались намеченные цели, завершались важные проекты и продолжалось движение вперед, к мечте. И это - главное!
Вот и автомобильный рынок под конец года порадовал всплеском продаж и оживлением активности. Значит, несмотря ни на что, интерес к автомобилям и автомобильной тематике не уменьшается, а только растет.
Мы, насколько это только в наших силах, стараемся на страницах MotorPage.ru рассказывать вам, наши читатели, обо всех новинках, представлять популярные и редкие модели и марки автомобилей. Уверен, что и в наступающем году сможем порадовать вас интересными публикациями про машины, которые действительно заслуживают вашего внимания.
От лица сотрудников редакции поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым Годом и Рождеством! Давайте с оптимизмом смотреть вперед! Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья и удачи!
До встречи в следующем году!
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Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Уважаемые читатели автомобильного портала MotorPage! Читать далее
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