С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ MOTORPAGE! Высказался в рамках следующего круглого стола: Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний Ирина Горбачева Вице-президент по продажам, маркетингу, развитию дилерской сети и ценообразованию ООО «Тойота Мотор»

Уважаемые читатели!

Этот год дал нам многое. Мы смогли заново оценить магию живого общения. Увидели, как хрупок мир, в котором живем. Убедились, как значимо спокойствие за самочувствие родных и близких.

Благодаря тому, что безопасность всегда была приоритетом номер один для Тойота, мы смогли быстро перестроить все процессы и эффективно защитить всех важных для нас людей – покупателей и владельцев автомобилей, сотрудников, дилеров и партнеров. Нашим главным достижением стало доверие, которое вы сохранили к нам и нашей работе.

Все модели Тойота, которые мы представили в этом году – обновленный Land Cruiser Prado, Fortuner и Hilux, новый Highlander, RAV4 в версии Style, – ждут возможности услышать смех, почувствовать веселое настроение и отправиться в путешествие вместе с вами. Пусть это случится в наступающем новом году!

Я желаю всем нам новых впечатлений и радостных мгновений в кругу семьи и друзей!