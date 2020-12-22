Поздравляем всех наших читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2021-й принесет в вашу жизнь море позитива и оптимизма! Удачи, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким! К поздравлениям от MotorPage, по традиции, присоединяются наши друзья, коллеги и партнеры из разных компаний
Этот год дал нам многое. Мы смогли заново оценить магию живого общения. Увидели, как хрупок мир, в котором живем. Убедились, как значимо спокойствие за самочувствие родных и близких.
Благодаря тому, что безопасность всегда была приоритетом номер один для Тойота, мы смогли быстро перестроить все процессы и эффективно защитить всех важных для нас людей – покупателей и владельцев автомобилей, сотрудников, дилеров и партнеров. Нашим главным достижением стало доверие, которое вы сохранили к нам и нашей работе.
Все модели Тойота, которые мы представили в этом году – обновленный Land Cruiser Prado, Fortuner и Hilux, новый Highlander, RAV4 в версии Style, – ждут возможности услышать смех, почувствовать веселое настроение и отправиться в путешествие вместе с вами. Пусть это случится в наступающем новом году!
Я желаю всем нам новых впечатлений и радостных мгновений в кругу семьи и друзей!
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие автолюбители! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Уважаемые читатели портала Motorpage! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Поздравляю читателей Motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Дорогие читатели портала MotorPage! Читать далее
Уважаемые читатели автомобильного портала MotorPage! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Дорогие читатели! Читать далее
Уважаемые читатели! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее
Уважаемые коллеги и друзья! Читать далее
Дорогие друзья и коллеги! Читать далее