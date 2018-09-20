"Интервью с Михаилом Семенихиным, руководителем марки «Volkswagen Коммерческие автомобили в России» на ММАС-2018"

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«Жука» больше не будет?
Немецкий концерн VW сообщил о намерении прекратить выпуск «жуков», ссылаясь на низкую рентабельность и не очень высокий спрос. В сети сразу появилось много сообщений об уходе Beetle с рынка уже в следующем году
Volkswagen отзывает более 700 тысяч Tiguan и Touran
Компания Volkswagen объявила на глобальном рынке масштабную отзывную кампанию из-за угрозы возгорания на двух моделях
Volkswagen вернет Golf в Россию
Volkswagen принял решение вернуть на российский рынок хэтчбек Golf. Правда, на высокие продажи машины в компании не рассчитывают
Volkswagen покажет в Москве новую версию Tiguan
Volkswagen рассказал о новинках, которые представит на Московском международном автосалоне, который пройдет в конце августа этого года
Новый скандал вокруг Volkswagen: грядет «Электрогейт»
Вокруг Volkswagen разворачивается новый скандал, на этот раз связанный с неэкологичными гибридами и электромобилями
Volkswagen вернулся к идее создания большого пикапа
В Volkswagen вновь вернулись к идее создания большого пикапа для рынка Северной Америки